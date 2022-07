Mindelheim: Am Samstag steigt wieder das Mondlicht Open Air!

Die Mindelheimer Schwabenwiese dürfte auch am kommenden Samstag wieder ein großes Publikum anlocken. © Archiv: Jarchow

Mindelheim – Die Vorfreude ist groß: Am kommenden Samstag, 30. Juli, findet nach drei Jahren Pause wieder das Mondlicht Open Air unterhalb der Mindelburg statt. Das Picknick beginnt um 19 Uhr, „Frisch gestrichen“ legt ab 20.30 Uhr los.

Zahlreiche Besucher nutzten in den letzten Jahren das einzigartige Angebot, das anspruchsvolle Musik und ein gemütliches Picknick auf der Schwabenwiese verbindet. Auch heuer dürfen sich die Besucher auf die beschwingte Musik des bekannten Streichorchesters „Frisch gestrichen“ unter der Leitung von Nils Schad freuen. Ab etwa 20.30 Uhr werde es wieder ein wahres Feuerwerk an Melodien aus der Welt der Klassik und des Films zu hören geben, teilt das Kulturamt mit. Den Abschluss bildet wieder ein fulminantes Hoch-Feuerwerk.



Ab diesem Jahr zahlen Besucher über 15 Jahren einen Eintritt von 2 Euro. Diese Beiträge sind aufgrund der gestiegenen Kosten im Sicherheitsbereich notwendig. Bei schlechter Witterung fällt das Konzert ersatzlos aus. Für die Besucher wird wieder ein kostenloser Bus-Shuttle zur Haltestelle Maristenkolleg angeboten.

Hier können die Besucher parken

• Grob-Parkplatz/ Tegelbergstr: Abfahrten des Bus-Shuttle von 18 bis 21 Uhr viertelstündlich; Rückfahrten von 22 bis 0.15 Uhr ebenfalls viertelstündlich von der Bushaltestelle Maristenkolleg/Kaufbeurer Straße

• Grob-Parkplatz/Im Eichet: Abfahrten von 18 bis 21 Uhr viertelstündlich; Rückfahrten von 22 bis 0.15 Uhr ebenfalls viertelstündlich von der Bushaltestelle Stadion (Kaufbeurer Straße)

Weitere Parkmöglichkeiten sind am Landratsamt, am Parkplatz an der Georgenstraße („alter Normaparkplatz“) und bei der Berufsschule vorhanden. Die Stadt empfiehlt eine Anreise mit dem Fahrrad oder zu Fuß.