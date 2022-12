Mindelheim: Anwohner echauffieren sich über Parksituation in der Grüntenstraße - Stadt reagiert

Von: Melanie Springer-Restle

Mindelheim – Seitens unserer Leser kam in letzter Zeit vermehrt Kritik an der Parksituation in der Grüntenstraße. Dort sei das Parken verboten worden und die Anwohner könnten nun für 180 Euro im Jahr einen Anwohnerparkausweis erhalten. Die Kritik an dem Vorgehen: Beim Bau der Siedlung wurde auf private Stellplätze kein Wert gelegt. Der Wochen KUR

Ein Leser echauffierte sich über die Höhe der Gebühr. Selbst in München koste ein Parkausweis pro Jahr nur 30 Euro, so seine Argumentation. Des Weiteren bemängelte er, dass das Ordnungsamt die Gebühr auch von pflegenden Angehörigen „kassieren“ wolle. Ferner sei die Aktivität der Parkraumüberwachung in der Siedlung enorm hoch.



Die Stadt Mindelheim nimmt zur Parksituation in der Grüntenstraße wie folgt Stellung:



Im Jahr 2018 erreichten die Stadtverwaltung in gehäuften Maße Beschwerden, dass in der Grüntenstraße keine Parkplätze auf der Straße vorhanden seien. Dabei wurden die Mitarbeiter mehrerer Mindelheimer Firmen in der Nähe als Verursacher vermutet.



Nachdem bei der Müllabfuhr auf Dreiachserfahrzeuge mit Seitenlader umgestellt wurde, verschärfte sich die Situation weiter. Auch die Feuerwehr meldete Probleme mit den Durchfahrtsbreiten der Straßen an.



Um die Situation zu entschärfen, wurde mit großer Unterstützung einiger Grundstücksinhaber eine Vereinbarung getroffen. Die Grundeigentümer stellten Grund zur Verfügung und die Stadt Mindelheim verbreiterte die Straße in diesem Bereich auf ihre Kosten um 50 Zentimeter.



Parallel liefen Planungen der Anwohner zur Schaffung von Parkflächen auf eigenen Flächen, welche durch die Stadt, insbesondere dem Bauamt, stark unterstützt wurden. Das Landratsamt hat diese baulichen Veränderungen genehmigt.



Um das existierende System der Vermietung personifizierter Stellplätze durch die Hauseigentümer nicht durch ein Preisdummping für Parkausweise auf der öffentlichen Straße zu gefährden, wurden die Kosten für die Parkausweise von der Stadt mit einem gleichen Betrag angesetzt wie die personifizierten Parkplätze.



Bis heute wurden nie mehr Anwohnerparkplätze nachgefragt, als vorhanden sind. Sondervereinbarungen für pflegende Angehörige können und wurden auf Anfrage jederzeit gewährt.



Bei den Parkausweisen in München in Höhe von 30 Euro handelt es sich mit Sicherheit um allgemeine Anwohnerparkausweise. Hier ist es dann auch möglich, dass mehr Anwohnerparkausweise ausgegeben werden als verfügbar sind. Im Gegensatz dazu wird im genannten Bereich die Verfügbarkeit eines Parkplatzes pro Parkausweis sichergestellt.



Die Bebauung in der Grüntenstraße wie auch in der Höfatsstraße stammt noch aus einer Zeit, in der nur ein Parkplatz pro Wohnung erforderlich war. Dies ist heute natürlich nicht mehr angemessen, wenn in jeder Familie mindestens zwei Fahrzeuge existieren oder die Fahrzeuge für die Garagen zu groß sind.



Lösen lassen sich die Verkehrs­probleme um die Grüntenstraße, so die Stadt, nur mit dem Bau weiterer personifizierter Parkplätze auf den vorhandenen Grünflächen. Hier arbeiten die Hausverwaltungen und die Stadt eng zusammen, um eine für alle annehmbare Lösung zu finden und nicht mehr auf die Bewohnerparkplätze angewiesen zu sein.



Die Stadtverwaltung hofft auf die Einsicht der Hauseigentümergemeinschaften, dass die Lösung der Parkprobleme nicht über Parkverbote, sondern nur über die Schaffung von ausreichendem Parkraum für Eigentümer und Mieter funktionieren kann.