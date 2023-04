Mindelheim: Bei der Matinee in der Stephanus-Kirche hat’s sogar gebimmelt

Von: Regine Glöckner

Ein fulminantes Konzert bereiteten Julian Schad (rechts) und Michael Lachenmayr (links) jüngst in Mindelheim. © Glöckner

Mindelheim - Es ist Ehrensache, dass die „Frisch gestrichen“- und die „Musikerfamilie Schad- Fangemeinde“ sich zur Samstagsmatinee in der Stephanuskirche eingefunden hatte. Dass das Kirchenkonzert aber so gut besucht sein würde, sorgte unter den Besuchern für schönen Gesprächsstoff.

An dem Samstag stimmte einfach alles: Die Sonne schien auch ins Kirchenschiff, Orgel und Violine waren angekündigt, ein exquisites Programm bei freiem Eintritt und natürlich die Künstler: Julian Schad und Michael Lachenmayr, „ein Ex- und ein Wahl-Mindelheimer“, wie der Organist in seiner fein informativen Einführung betonte.



Beim „Ex-Mindelheimer“ handelte es sich um den seit Herbst 2021 in London, an der Royal Academy for Music im Konzertfach Violine, studierenden Julian Schad; der, wie er darüber selber sehr erfreut, wissen ließ, sein überhaupt erstes Solokonzert in der Mindelstadt geben würde.



Na, dann los. Und man meinte zwei Brüder im Geiste der Musik zu erleben; nicht nur, weil sie mit der Komposition „Fratres“ des zeitgenössischen Komponisten Arvo Pärt mit einem ziemlich diffizilen Stück einstiegen, sondern weil da gleich eine Art Seelenverwandtschaft hörbar wurde: sensibel, licht, aufeinander hörend, zurückgenommen, kamen die korrespondierenden Dreiklangsbrechungen im sonnendurchfluteten Kirchenschiff an. Wunderbar erholsam. Dann folgten zwei Solowerke.



Julian Schad spielte aus Johann Sebastian Bachs zweiter Solosonate für Violine, den 3.Satz: die Aria, facettenreich, ernst und mit Herzenswärme; was ahnen ließ, wieso „dieser“ oder „die“ Musiker der Familie Schad überhaupt so eine Zuneigung genießen.



Danach: Lachenmayr mit Claude Debussys: „Danse“. Als steirische Tarantella betitelt. Und man ahnte es: ziemlich „crazy“, aber wundervoll hingezaubert vom Stephanus-Organisten, der seiner Instrumentenkönigin und ihren drei Manualen alles abverlangte und kräftig in die Pedale trat. Samt einer Registrierung, die mehrfach den Eindruck erweckte, es möge doch mal bitte einer ans Telefon gehen, denn öfter schien es zu „bimmeln“. Klingeltöne eingebaut? Ein musikalischer Extra-Beitrag zu Kirche und Kommunikation?



Zum guten Schluss gab‘s eine – vielleicht – Fake-Nummer: die vorgeblich von Tomaso Antonio Vitali komponierte romantisierende Chaconne in g-Moll, die eher einer Fantasia glich und ständig kreiselnd sich selbst zu suchen schien und dabei – überzeugend – einen Bogen zum Eingangsstück schlug.



Ein rundes Programm, ein Konzert der Extraklasse war’s. Schad‘, dass es so schnell vorbei war.