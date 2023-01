Dank an Unternehmer

Mindelheim: Beim Neujahrsempfang wartet Stadt mit Grußworten, fetziger Musik und besonderer Festrede auf

Von: Melanie Springer-Restle

Als Festrednerin zum Neujahrsempfang wurde die ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Barbara Lochbihler (3. v. links) geladen. Bürgermeister Dr. Stephan Winter (2. v. links) übernahm die Begrüßung, Kulturamtsleiter Christian Schedler (rechts) moderierte und Landrat Alex Eder (links) sowie MdL Bernhard Pohl und Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer (3. v. rechts) richteten Grußworte an die Gäste © Springer-Restle

Mindelheim – Nach einer zweijährigen, sozialen Dürrephase fand am vergangenen Dienstag wieder ein Neujahrsempfang der Stadt Mindelheim statt. Der Einladung folgten sämtliche Stadt- und Kreisräte, Unternehmer, Stadt-Mitarbeiter und ehrenwerte Bürger. Es gab ein umfassendes Programm aus Grußworten und einer Festrede – umrahmt von fetziger Musik des Ensembles „Funky Joes featuring Severin Gasteiger“.

Rund 300 geladene Gäste waren ins Mindelheimer Forum gekommen. Bürgermeister Dr. Stephan Winter übernahm die Begrüßung und übergab dann an Kulturamtsleiter Christian Schedler, der den Abend moderierte. Unter dem Motto des griechischen Philosophen Heraklit, „Nichts ist so beständig wie der Wandel“, blickte er zurück in die herausfordernde Coronazeit, während der Kultur als nicht systemrelevant betrachtet wurde und die Gemeinschaft zu anderen als gefährlich galt, ja zum Teil sogar verboten war. Ein wesentliches Merkmal unsere Leben sei, so Schedler später, was man in Schwaben als „Zemakomma“ bezeichnet. Schedler freute sich, dass dies nun wieder möglich sei.



Auch Bürgermeister Dr. Stephan Winter freute sich, dass die hübsche Tradition des Mindelheimer Neujahrsempfangs, die seit 2000 gepflegt wird, nun wieder fortgesetzt werden konnte. Die Zeiten seien besondere. „Hohe Inflationsraten und die unsichere Energieversorgung haben uns unsanft aus unserer Wohlstandssituation gerissen“, so Winter. Die besondere Stärke Schwabens sei der Zusammenhalt und die Entwicklung innovativer Lösungen. Nun müsse man von der Vollkasko-Mentalität abrücken und die Ärmel hochkrempeln. Die Globalisierung sei nicht mehr das Allheilmittel des 21. Jahrhunderts. Erfreulich für den Rathauschef ist, dass es in der 16.200-Einwohner-Stadt insgesamt 12.000 Arbeitsplätze gibt, die Arbeitslosigkeit in der Region entsprechend niedrig ist (Stand Dezember 2022: 2,1 Prozent) und die Stadt Mindelheim ihre Schulden auf 5,2 Millionen Euro senken und gleichzeitig die Rücklagen auf 10,8 Millionen Euro aufstocken konnte. Die vorsichtige Politik des Stadtrates habe sich als weitisichtig erwiesen.



Ferner wurden vier neue Kitas mit einem Gesamtvolumen von 10 Millionen Euro gebaut. „Gut angelegtes Geld“, wie Winter findet. Auch der Neubau der Klinik, die Generalsanierung des Freibads und die Verleihung des European Energy Awards machten Mindelheim lebenswert für seine Bürger.

Dank an Unternehmer

An dieser Stelle dankte Winter auch den ansässigen Unternehmern für deren Treue, denn „das Geld, das wir zum Wohl der Bürger ausgeben, muss verdient werden.“ Ein wichtiges Ziel für die Zukunft sei die Generalüberholung des Flächennutzungsplans. Auch Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer wurde ein Grußwort erteilt. Pschierer hätte gern mehrere Wohltaten verkündet, aber „wir können heuer nicht viel vorweisen“, räumte er ein. Besonders einsetzen wolle sich der Politiker für die beruflichen Schulen, die ihm gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sehr am Herzen liegen. Und auch die Sanierung der Mindelburg soll vom Freistaat gefördert werden. Am Ende zitierte er noch den ehemaligen amerikansichen Präsidenten J. F. Kennedy, der jenen, die chronisch jammern,die Frage gestellt haben soll: „In welchem anderen Land wollen Sie leben?“



Luft nach oben

MdL Bernhard Pohl (FW) stimmte seinem Vorredner in dem Punkt zu, in der jüngsten Vergangenheit nicht viel für die Stadt getan zu haben, aber eine Überarbeitung des Schulfinanzierungsgesetzes stehe an und kirchliche sowie kommunale Schulen sollen intensiver unterstützt werden. Und da Frundsberg für die Stadt Mindelheim genauso identitätsstiftend ist wie Mindelheims Wahrzeichen, die Mindelburg, soll der Freistaat Gelder locker machen. Man sei bereits im Austausch, verschreien aber wollte Pohl noch nichts.



Landrat Eder bekundete seine Freude über den hohen Lebensstandart der Kreisstadt Mindelheim, der automatisch auch auf den Landkreis abstrahle. Die hiesige Wirtschaft und das Ehrenamt seien es, die den Landkreis stark machen. Das Unterallgäu konnte beim Standord-Ranking Platz 5 von 96 bayernweit belegen, in puncto Arbeitslosigkeit sei der Landkreis sogar auf Platz 2. Sorge bereite dem Landrat die Flüchtlingssituation. Für die geflüchteten Menschen brauche man Wohnraum, Kitaplätze und Sprachkurse. Hier hofft Eder auf die Unterstützung der 52 Unterallgäuer Gemeinden. Lässt man die Ukraine-Flüchtlinge außen vor, kommen die meisten Asylbewerber derzeit aus Afghanistan (58 Prozent), Syrien (21 Prozent) und dem Irak (17 Prozent) – Länder, in denen auch der Westen mitmischte. Doch Bomben seien kein adäquates Mittel, so Eder. Der Krieg bringe nur Chaos und Flucht. Für die Bürger wünschte sich der Landrat: „Wir sollten uns gegenseitig schätzen und nicht spalten lassen.“

Das Schlusslicht unter den Rednern bildete die ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Barbara Lochbihler. Als geladenen Festrednerin referierte sie über die Würde des Menschen im aktuellen Kontext. Lochbihler machte einen Exkurs ins Grundgesetz und in die Geschichte. Inspiriert wurde sie vom Lied „Summertime“ von George Gershwin, das das Ensemble zuvor in eigener Interpretation zum Besten gegeben hatte. Das Lied entstand zur Zeit der Sklaverei.

Moderne Sklaverei

Seinerzeit habe niemand geglaubt, dass diese je enden würde. Auch heute gäbe es Sklaverei in Form von Menschenhandel und Kinderarbeit. Die Menschenwürde sei der Maßstab für die Ausarbeitung der Menschenrechte, die auch in unserer heutigen Zeit regelmäßig verletzt würden. Dies zeige sich im Umgang mit Flüchtlingen. „Menschen zurück aufs Meer zu schieben, ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte“, so Lochbihler, genau wie die Rolle der Frau in Ländern wie Afghanistan und Iran. Auch die Klimakrise bedrohe die Ordnung und den Frieden einiger Menschen, die aufgrund von Dürre und Überschwemmungen ihre Lebensgrundlage verlören. Der Ukrainekrieg sei ein Angriff auf die Weltgrundordnung, denn die Charta der Vereinten Nationen sehe vor, dass Konflikte friedlich gelöst werden. Auch das Gefangenenlager auf Guantanamo sei ein Verstoß, der billigend in Kauf genommen werde.