Mindelheim: Berufsschule baut „Vertical-Farming“-Anlage

Von: Regine Glöckner

Die Berufsschullehrer Karl Geller (1. v. links) und ­Alexander Baum (rechts) präsentieren die Vertical-Farming-Installation in der Metallwerkstatt der Mindelheimer Berufschule; Baum zeigt an der Apparatur die per 3D-Druck hergestellte mehrteilige Wasser-Filteranlage, die das Röhrenregal mit den Aussparungen für die Setzlingskörbchen speist. © Glöckner

Mindelheim - Man kann nicht behaupten, dass „Vertical Farming“, also ressourcenschonende Landwirtschaft auf wenig Fläche, bereits in aller Munde ist. Die Mindelheimer Berufsschule erweist sich mal wieder als Trendsetter.

Die Fragen zu neuen Formen nachhaltiger Nahrungsproduktion für eine zusehends wachsende Weltbevölkerung sind ein Thema unserer Tage – vor allem für große Konzerne und seit geraumer Zeit für Schüler und Lehrkräfte der Mindelheimer Berufsschule, nachdem ein entsprechendes Referat im Fach Englisch größeres und vor allem technologisches Interesse an diesem Thema ausgelöst hatte und man bei den Maschinenbautechnik-Schülern die Theorie vom Vertical Farming auf ihre Praxistauglichkeit überprüfen wollte.



Mit maßgeblicher Unterstützung durch die Lehrkräfte Karl Geller, der auch als Klimaschulkoordinator tätig ist, und Systembetreuer Alexander Baum fanden sich elf Schülerinnen und Schüler zu einer Projektgruppe zusammen, deren Aufgabe lautete, selbstverantwortlich von der Konzeption über die Realisierung bis zur Dokumentation das Prinzip und das Funktionieren dieser jahreszeit- und wetterunabhängigen Anbaumethode unter Beweis zu stellen.



Vertical Farming (links) ist eine platzsparende Anbaumethode mit Zukunft. © Piyachok/Panthermedia

Von der Theorie zur Praxis

Mit großem Engagement legten die zweiundzwanzig- bis sechsundzwanzigjährigen Manuel Pospischil, Sophia Häberle, Mirjam Kempter, Fabian Öttel, Tristan Krauß, Gabriel Neumann, Dunja Rapp, Nikolai Mutter, Philipp Miederer, Alex Martin und Michael Anwander los, erfassten Ausgangslage und Ziel, erstellten Zeitpläne, Material-Anforderungslisten, Risikoanalysen und beschrieben Problemlösungsmöglichkeiten, während sich vor allem die Lehrkräfte und Schulleitung um Finanzierung und Sponsoring für das doch außergewöhnliche Projekt kümmerten. Denn trotz allen noch so großen Wohlwollens des Landratsamtes als für die Schule zuständigem Sachaufwandsträgers, sprich Financiers für bauliche und infrastrukturelle Belange der Berufsschule, war allen Beteiligten klar, dass eine solche Maßnahme, die noch dazu mit einer Partnerschule in Uganda realisiert werden sollte, aus dem laufenden Schul­etat wohl kaum zu stemmen wäre. Somit war man auf zusätzliche Finanzierungsquellen und Sponsoring angewiesen.



Zwei heimische Unternehmen spendierten als Basis­ausstattung Solarzellen und einen als Behausung für die Installation vorgesehenen Container, der auf der Schwabenwiese aufgestellt wurde, sich aber mit Aufnahme der praktischen Projektphase als vorerst unzulänglich erwies: weswegen man zunächst in die Metallwerkstatt der Schule auswich. Bereits in dieser Phase wurde somit das deutlich, was Geller und Baum vor allem wichtig ist: dass Auszubildende lernen, mit Herausforderungen, Problemen und auch Rückschlägen nicht nur fertig zu werden, sondern bereit und vor allem kreativ sind, Lösungen, andere Wege und Möglichkeiten zu suchen und zu finden, um ein gesetztes Ziel zu erreichen.



Aus jedem Satz der beiden Fachmänner ist deren pädagogischer Grundansatz herauszuhören, ist zu spüren, wie sehr sich die beiden den hohen Ansprüchen an eine gute und umfassende berufliche Bildung verpflichtet fühlen, aber auch selbst dabei manchmal an Grenzen kommen – etwa bei der Frage, wie viel Zeit und Engagement jede einzelne Lehrkraft an einer Berufsschule aufbringen muss, sich persönlich weiterzubilden um den ständigen Innovationen in den Berufen und der Praxis, in die sie die Schüler entlassen, auch persönlich gewachsen zu sein.



Angewandtes Fachwissen

Baum kommt dabei wieder auf den Projekt-Beginn des Vertical Farming zu sprechen bei welchem sich während der Entwicklung und Konstruktion an die aus allen Metallausbildungsberufen kommenden Projekttanten jede Menge Fragen zu Steuerungs--und Filtertechnik, Lichteinsatz und Statik, Sensorik und Informationstechnologie stellten; denn das A und O und zugleich die He­rausforderung der Vertical Farming-Anlage bestand ja darin, ein wassersparendes Zirkulationssystem zu bauen, das eine reine Hydrokultur ermöglicht, ohne den Einsatz von Erde und energetisch mittels Einsatz von Solartechnologie Wachstum zu generieren. Das Ziel: Pflanzenwachstum auf und aus der Plastikröhre, die den Setzlingen als Fundament diente. Doch welcher Setzling, welches Produkt taugte für das Experiment? Salat, Kräuter, Tomaten oder etwa Spinat?



Popeye wäre stolz

Letztgenannter hat bei so manchem einen ziemlich fragwürdigen Ruf. Als Anzuchtpflanze beim Vertical Farming erlebte er aber einen außerordentlichen Imagegewinn; denn nach einschlägigen Recherchen wurde deutlich, dass dieses „Grünzeug“ die Pflanze der Wahl war, um unter Zugabe von Dünger und Nährstofflösungen einen erfolgversprechenden Verlauf des Projektes zu ermöglichen.



Selbstläufer-Potenzial

Ein Projekt, das sich wie von selbst im Laufe der Zeit auf die ganze Schule ausweitete, sich sogar bis zur Neusäßer Berufsschule, die schwerpunktmäßig in grünen Berufen ausbildet, herumsprach, was wiederum zu neuem Input führte. Und aufgrund der Dimensionen, die die Maßnahme inzwischen erreicht hatte, und als sich abzeichnete, dass die aktuelle Projektgruppe mit Schulabgang die Maßnahme nicht definitiv abschließen konnte, auch zu neuen Überlegungen: Nämlich, das Projekt in die Hände einer nächsten Gruppe zu legen, die mit Beginn des neuen Schuljahres weiter tüfteln wird, möglicherweise den Container auf der Schwabenwiese dann tatsächlich aktivieren kann und somit weiterhin das umsetzt, was Baum und Geller so sehr am Herzen liegt: Learning by doing, Denken und Arbeiten in Zusammenhängen, Breitspur statt Schmalspur.



Und vielleicht kann diese Fortsetzungsgruppe – zusammen mit den Landmaschinentechnikern dann das erleben, was aus leidlichen Umständen der vorigen Politprojektgruppe verwehrt blieb: das Unterallgäuer Vertical Farming-Projekt nach Uganda zu tragen und mit den dortigen Kräften und für etwa vierzehn Tage vor Ort ein gutes Beispiel für die auch internationale Praxistauglichkeit der Berufsschulausbildung in Mindelheim abzugeben.



Ein Konstruktionsbeispiel aus der mehr als 120-seitigen Dokumentation der Projektgruppe aus Mindelheim © Glöckner

Geller scheidet absehbar altersbedingt aus dem aktiven Schulleben aus; man merkt ihm, aber auch seinem Kollegen Baum an, wie sehr ihnen am Herzen liegt, dass die Qualität, Bedeutung und die nötige Zukunftsfähigkeit der beruflichen Schulbildung auch in der Gesellschaft deutlicher wahrgenommen und geschätzt wird; immer wieder fällt dabei das Wort „Fachkräftemangel“, bisweilen schimmert auch die latente Sorge um eine gewisse Akademisierungslastigkeit unseres Bildungswesens durch, was selbst Duale Studiengänge nicht kompensieren könnten. Nicht zuletzt geht es nach Ansicht der beiden Pädagogen um die Veränderungsbereitschaft und Modernisierungswilligkeit in unserem Land, die vor allem von gut ausgebildeten Fachkräften begleitet und bewerkstelligt werden könnte, deren Ausbildung aber vor allem eine höhere Anerkennung verdiene.



Modell mit Zukunft

Mit dem Vertical Farming, einem von 20 Projekten an den Berufsschulstandorten in Mindelheim, Memmingen und Bad Wörishofen hat man dabei ein höchst innovatives, wegweisendes und viel beachtetes Modell ins Leben gerufen, das möglicherweise ein Stück landwirtschaftlicher Zukunftstechnologie im und aus dem Unterallgäu für globale Herausforderungen erarbeitet.