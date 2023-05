Mindelheim: Berufsschule erhält Auszeichnung für Präventionsprogramm

Von: Klaus D. Treude

Die ausgezeichneten Schulpreis-Träger (soweit anwesend) mit dem Leiter der Mindelheimer Berufsschule, Oberstudiendirektor Gottfried Göppel (links). © Treude

Mindelheim - Seit über 50 Jahren bietet die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) den Berufsschulen im Land das Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) zur Arbeitssicherheit und zum Unfallschutz an.

Dessen Name wechselt jährlich, 2022/23 stand es unter dem Motto: „Watch out! – Null Stolpern, Rutschen, Stürzen“. Das Thema liegt nahe, ist doch die Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle bei Beschäftigten bis zu 25 Jahren deutlich höher als bei den folgenden Altersgruppen bis 50 Jahre. Das Programm beinhaltet einen dreifach gegliederten Wettbewerb mit Geldpreisen für Berufsschulen und Schulklassen sowie ein Quiz. Die diesjährigen Preisträger aus ganz Bayern (13 Berufsschulen, elf Berufsschulklassen im Kreativwettbewerb und 33 erfolgreiche Quizteilnehmer) wurden am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer von Franziskus Steber musikalisch begleiteten Veranstaltung des DUGV-Landesverbandes Südost an der staatlichen Berufsschule Mindelheim ausgezeichnet.

Oberstudiendirektor Gottfried Göppel, Leiter der Mindelheimer Berufsschule, freute sich, dass auch seine Schule einige Preisträger stellte, darunter den dritten Platz in der Kategorie „Schulpreise“ mit insgesamt 38 teilnehmenden Berufsschulen. Göppel informierte die von weither angereisten Schulleiter, Lehrer und Schüler – sogar aus Traunstein und Weiden in der Oberpfalz waren sie gekommen – über seine an drei Standorten dislozierte Bildungsstätte, übrigens die einzige zertifizierte Klimaschule im Freistaat. Die Gesundheit von Schülern und Lehrkräften wird hier seit Jahren groß geschrieben: Nach jeder vierten und achten Stunde stehen Bewegungsübungen auf dem Plan. Und zum DUGV-Präventionsprogramm konnte der Schulleiter einen Leitspruch aus seiner eigenen Berufsanfängerzeit als Maurer beisteuern. „Vorsicht ist keine Feigheit und Leichtsinn ist kein Mut“, habe es damals schon geheißen. Bei Michael Siebig, dem JWSL-Koordinator der Schule, bedankte er sich dafür, dass dieser „erneut Preisträger produziert“ habe.



Roland Ahne, der Bürgermeister Dr. Winter bei der Preisverleihung vertrat, rührte nicht allein die Werbetrommel für das bevorstehende Frundsbergfest, sondern berichtete auch von Bemühungen um Unfallvermeidung in der Stadt, etwa durch die Unterstützung der Schwimmausbildung oder Radfahrertraining.



Auf das Thema „Körperliche Fitness“ ging auch Matthias Swoboda von der DUGV Südost ein. Als Koordinator Prävention kümmert er sich um das JWSL-Programm. Ihm oblag auch die Auszeichnung der Preisträger. Man habe festgestellt, so Swoboda, dass die Fitness heutzutage stark leide. Körperliche Fitness aber sei mit entscheidend, um Stolpern, Rutschen und Stürzen zu vermeiden. Sprach’s und forderte die Veranstaltungsteilnehmer auf, an Ort und Stelle sogleich einige sportliche Übungen mitzumachen.

Während die Schulpreise vor allem die Teilnehmerstärke der mitmachenden Berufsschulen und die Quizpreise die Kenntnisse Einzelner honorierten, wurden mit Kreativ-



preisen etwa die Originalität der Beiträge, der Ideenreichtum und die Fantasie ausgezeichnet. Die zur Bewertung eingereichten Videoclips, Comics, Grafiken, Podcasts oder Social Media-Posts (die Formatwahl war freigestellt) zeigten eindrucksvoll, wie die jungen Leute das vorgegebene Motto kreativ umgesetzt hatten. Manchmal etwas makaber, aber immer eindringlich und wirkungsvoll. Den ersten Platz beim diesjährigen Kreativpreis errang ein Team des staatlichen beruflichen Schulzentrums Alfons Goppel in Schweinfurt, das in einem witzigen Clip seinen „be secure“-Schuh vorstellte und diesen auch gleich live präsentierte. Mit diesem Beitrag verwiesen sie den ebenfalls sehr gut gemachten, aber teils auch heftigen Videoclip „Augen auf – Hirn an!“ einer Gruppe der Berufsschule 11 aus Nürnberg auf den zweiten Platz.

Im nächsten Jahr heißt das Motto des JWSL-Präventionsprogramms „Erste Hilfe! Ehrensache!“