Mindelheim: Dancing School Tosca tanzt die vier Jahreszeiten

Emotionen und Gefühle aller vier Jahreszeiten brachte die Dancing School Tosca kürzlich zur Aufführung. © Dancing School Tosca

Mindelheim – Mit der Aufführung „Die getanzten 4 Jahreszeiten“ hat die Dancing School Tosca zuletzt im Forum eine gelungene bunte Vorstellung gezeigt – und das mit über 130 Mitwirkenden. Sie hoben zum 35-jährigen Jubiläum tänzerisch die Emotionen und Gefühle aller Jahreszeiten hervor.

Der Frühling beginnt mit einem Opening der Jazztänzerinnen, die zeigen, wie sich Teenager in der Coronazeit gefühlt haben. Glücklicherweise wird der alte Staub von Ballettkindern weggefegt und macht Platz für Fliederblüten, die Duft und Frühlingsluft erahnen lassen. Ein junges Paar zeigt tanzend seine Liebesgefühle füreinander.



Der Sommer beginnt mit spielenden Kindern mit Luftballons – Schmetterlinge fliegen über die Wiese, bevor der Sommerwind und Regentropfen bringt. Die Gäste werden auf eine besondere Urlaubsreise mitgenommen: Bauchtanz in der Türkei, die temperamentvolle Esmeralda in Spanien. Außerdem überall: riesige Blumenfelder, getanzt von den Ballettmädchen in wunderschönen Kostümen.



Und schon zeigt die Spieluhr den Herbst an – mit hohen Kornfeldern, in denen sich die Rehe vor dem Jäger verstecken. Mit Spitze ist der Morgentau zu sehen und alle laufen schnell mit klappernden Schuhen der Stepper über die Straße.



Abschließend: Der Winter, viel Schnee auf der Bühne. Die Jazzgruppe tanzt Man in Black. Die Gegensätze hell/dunkel, und Jin und Jang zeigen drei junge Tänzer/innen, ehe die Silvesterfeier den Abschluss einläutet, und das unter riesigem Applaus.