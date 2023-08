Mindelheim: Den Nachwuchs fürs Ehrenamt geehrt

Diese Schüler haben sich ehrenamtlich engagiert. Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter (rechts) überreichte das Zertifikat der Freiwilligenagentur Schaffenslust. © Schaffenslust

Mindelheim - Sieben Schülerinnen und Schüler der Realschule und des Gymnasiums des Maristenkollgs Mindelheim haben im Schuljahr 2022/23 am Jugendengagement Projekt „Zukunft“ der Freiwilligenagentur Schaffenslust teilgenommen und sich freiwillig ehrenamtlich engagiert. Sie haben sich in der Ganztagesschule, im Kinderhort, in der Seniorenbetreuung, beim Jugendfußball, bei der Tafel oder in Weltläden eingebracht und bekamen nun für ihren uneigennützigen Einsatz von Bürgermeister Dr. Stephan Winter das Zertifikat der Freiwilligenagentur Schaffenslust überreicht.

Für das Engagement gaben die Jugendlichen verschiedene Motivationsgründe an. Hierzu zählen beispielsweise das Erlernen neuer Fähigkeiten wie Toleranz, Team- und Konfliktfähigkeit, die Zusammenarbeit in einem Team oder das Sammeln neuer Erfahrungen in bisher fremden und völlig anderen Lebenswelten. Die Jugendlichen haben sich insgesamt mindestens 24 Stunden engagiert, bei einem durchschnittlichen Einsatz von eineinhalb bis zwei Stunden pro Woche über einen Zeitraum von drei bis fünf Monaten.

„Es ist sehr anerkennenswert, dass ihr euch über das normale Maß hinaus engagiert habt. Das tut ihr nicht nur für euch, sondern auch für unsere Gesellschaft. Hebt die Zer-tifikate gut für eure Bewerbungen auf. Daran sieht man, mit welchem Engagement ihr an Aufgaben herangeht“, so Bürgermeister Dr. Stephan Winter.



„Es heißt immer, dass sich die jungen Menschen nur für sich selbst interessieren, aber ihr habt das Gegenteil bewiesen“, betonte Karin Dobrindt, stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums am Maristenkolleg. Projektleiterin Ursula Keller von der Freiwilligen-agentur Schaffenslust dankte insbesondere auch den Einrichtungen dafür, dass sie sich für das Projekt und für die jungen Menschen öffnen.



Das Feedback der teilnehmenden Jugendlichen war durchwegs positiv. Allen hat ihr Engagement gefallen und vier Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer wollen sich zukünftig im gleichen oder in einem anderen Bereich ehrenamtlich engagieren.



Magdalena Schamper, die sich beim Evangelischen Kinderhort Mindelheim einbrachte, berichtet: „Es war unfassbar schön, mit den Kindern zu arbeiten. Sie haben mir durch ihre Offenheit viel zurückgegeben und auch die Freiwilligenarbeit hat mich unglaublich unterstützt in Bezug auf Sicherheit in die eigenen Fähigkeiten. Die Damen im Hort wa-ren stets unglaublich lieb und haben mir ihr Vertrauen geschenkt.“



„Man konnte viel lernen, beispielsweise Geduld zu haben und Verständnis zu zeigen. Ich würde auf jeden Fall wieder teilnehmen, da man gute Erfahrungen sammeln und dabei noch anderen helfen konnte“, freut sich Elina Ausberger, die das Seniorenzen-trum St. Georg in Mindelheim unterstützte.



Magnus Elser gelangte bei seinem Engagement im Weltladen Buchloe zu der Erkennt-nis: „Das Projekt hat mir gezeigt, dass unsere Gesellschaft auf Ehrenamt aufbaut und dass dieses sehr wichtig ist.“



Auch die Einrichtungen würden sich jederzeit wieder am Projekt beteiligen. „Durch sei-ne aufgeschlossene und freundliche Art und gleichzeitig natürliche Autorität war der Schüler eine Hilfe, ein Vorbild und gleichzeitig eine willkommene Abwechslung für die Kinder und eine Entlastung für die Mitarbeiter“, so das Resümee der Grundschule Dir-lewang.



Wer sich für das Projekt interessiert und mehr darüber erfahren möchte, kann sich ger-ne bei der Projektleiterin, Ursula Keller, melden unter



Tel. 08331/96 133 95