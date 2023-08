Mindelheim: Der Ausbildungs-Schnupperday beim Bauunternehmen Glass kam gut an

Beim Ausbildungs-Schnupperday konnten die jungen Besucher wertvolle Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe gewinnen. © Glass

Mindelheim – Anfang August hatten rund 20 Jugendliche die Gelegenheit, das Bauunternehmen Glass in Mindelheim beim „Ausbildungs-Schnupperday“ hautnah zu erleben.

Der Tag bot den jungen Teilnehmern die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und herauszufinden, welcher Ausbildungsberuf für sie von Interesse sein könnte. Neben dem Kennenlernen verschiedener Berufe standen erfahrene Mitarbeiter bereit, um Fragen zu beantworten und praktische Erfahrungen zu ermöglichen. Die Jugendlichen konnten beispielsweise selbst ein Betonfertigteil gießen oder sich an CAD-Zeichenplänen versuchen.



Das Unternehmen mit 800 Mitarbeitern an fünf Standorten, darunter etwa 40 Auszubildende, gewährte den Jugendlichen einen spannenden Einblick in die Arbeitswelt des Unternehmens. Einige der Besucher hatten bereits klare Vorstellungen von ihrem beruflichen Werdegang und konnten an diesem Tag ihre Entscheidung für einen Ausbildungsberuf bestärken. Andere wiederum nutzten die Gelegenheit, verschiedene Berufsfelder zu erkunden und neue Perspektiven zu entdecken.



Die Mitarbeiter von Glass, die diesen Tag mit viel Engagement gestaltet haben, betonen die Wichtigkeit, junge Menschen für die Baubranche zu begeistern und ihnen die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, die sie bietet. Der „Ausbildung-Schnupperday“ war insgesamt ein inspirierender Tag, an dem die Jugendlichen nicht nur viele Eindrücke sammeln konnten, sondern auch selbstgefertigte Stücke als Erinnerung mit nach Hause nehmen durften.



Mehr Informationen zur Ausbildung bei Glass gibt es auch online unter glass-bau.de/ausbildung-studium.

