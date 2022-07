Mindelheim: Doppelter Segen für die Marcellin-Champagnat-Kindertagesstätte

Von: Oliver Sommer

Teilen

Dekan Andreas Straub und seine evangelische Amtskollegin Henriette Zeeb spendeten in der neuen Marcellin-Champagnat-Kindertagesstätte letzten Freitag den Segen Gottes. © Oliver Sommer

Mindelheim – In rekordverdächtiger Bauzeit ist neuer Platz für 125 Kinder entstanden. Verzögert hat sich derweil die Einweihung der Marcellin-Champagnat-Kindertagesstätte, diese fand nun letzten Freitag statt. Zur Segnung des neuen Baus, der laut WBG-Geschäftsführer Florian Schuster der WBG-Verwaltung einfach untergeschoben worden war, gab es gleich noch eine Auszeichnung vom Blühpakt Bayern für die Außenanlagen.

„Um euch geht es“, hatte Stadtpfarrer Andreas Straub bei einer kurzen Andacht in der Studienkirche der Maristen festgestellt – um die Kinder. Die waren auch dem Namensgeber der Kita (und der weiteren Gebäude und Örtlichkeiten) eine Herzensangelegenheit: Marcellin Champagnat. Ein etwas schwer auszusprechender Namen, wie der Mindelheimer Dekan etwas schmunzelnd beim Gottesdienst meinte, den er gemeinsam mit der evangelischen Amtskollegen Henriette Zeeb zelebrierte, ehe es zusammen mit den Kindern hinüber in das neue, schon vor zwei Jahren bezogene Domizil ging.



Diese zwei Jahre Verzug bei der Einweihung, befand Bürgermeister Dr. Stephan Winter, seien so schlecht aber nicht. Hätte man beim Einzug damals einer Hoffnung Ausdruck verleihen müssen, so könne man heute ganz sicher sagen, dass es eine gute Kindertagesstätte ist. „Wir wissen es heute“, so Winter, nachdem die beiden Pfarrer die Runde mit dem Weihwasser durch die Räume gemacht und den Segen Gottes für das neue Gebäude gespendet hatten. Während sich alle Beteiligten nun Zeit lassen konnten, verlief der Umzug in das neue Gebäude in einer ähnlichen Hauruck-Aktion im Herbst 2020, wie schon der Bau, erinnerte Winter. Und blickte dabei auf die durchaus längere Geschichte des Neubaus zurück, der sich heute neben der Mindel in satten roten Farben erhebt.



Die neue Marcellin-Champagnat-Kindertagesstätte gegenüber der Schwabenwiese. © Sommer

Dabei ging der Bürgermeister darauf ein, wie sich hier am Maristenkolleg so vieles ändern sollte und sich dadurch aber die Gelegenheit ergab, neue Kindergartengruppen aufzubauen. Dennoch baue man dem Bedarf hinterher, war sich der Rathaus­chef sicher. Der Stadtpfarrer, Dekan Straub, hatte seinerzeit die erste Kindergartengruppe initiiert, 2016 dann war erweitert worden – wobei Winter die Kooperation zwischen den Beteiligten lobte, insbesondere mit der WBG und dem Stadtbauamt. So sei nun in einer guten Zusammenarbeit zwischen WBG und Verwaltung ein Projekt in privater und öffentlicher Zusammenarbeit (Private-Public-Partnership) entstanden, das zunächst viele Skeptiker auf den Plan gerufen hatte. „Wenn’s dann mal steht, höre ich aber nichts mehr“, musste Winter schmunzelnd anmerken. Wobei er betonte, dass der Neubau toll gelungen sei und es in seiner Kindheit solche Kindergärten nicht gegeben habe.



Aber in den vergangenen Jahrzehnten habe sich vieles weiterentwickelt, nicht zuletzt auch das Konzept, wie die neue Kita geführt wird – nämlich nach den Regeln der Reggio-Pädagogik; ein Konzept, das wie der Name verrät, in der Stadt Reggio nell‘Emilia in Oberitalien seinen Ursprung fand. So seien die Kinder hier nicht nur gut behütet, sondern würden auch gut vorbereitet auf das Schulleben, sagte Winter.



Der Rathauschef fügte auch an, dass sich die Stadt Mindelheim diese Wertschätzung auch etwas habe kosten lassen. Allein bei der Marcellin-Champagnat-Tagesstätte ist die Stadt mit 2,75 Millionen Euro beteiligt und „stottert“ den Rest in den kommenden 25 Jahren als Miete ab; dazu kommen noch die Kitas St. Stephan und St. Vitus in Nassenbeuren – ein Gesamtinvest in Höhe von zwölf Millionen Euro.



Dafür aber hat die Stadt nun Platz für 125 Kinder im Kindergarten und 30 in der Kindergrippe, wobei das Reggio-Konzept keine fixen Gruppen vorsieht, wie Kita-Leiterin Beate Fuchs erklärt. Nach einem morgendlichen Meeting können sich die Kinder frei einen Bereich aussuchen, im Atelier oder in einem der Funktionsräume aktiv werden oder nach draußen gehen in den Garten oder mit einer Betreuerin durch die Stadt.



Beheizt wird der neue Bau dank der Fernwärme, wie Florian Schuster in einer kurzen Rede resümierte. Man sei für den Neubau einen unkonventionellen Weg gegangen und habe Brücken gebaut, so der Geschäftsführer der WBG – womit man aber nicht nur beim Thema Energieversorgung zukunftsweisend unterwegs war. Der Neubau nutze viele Synergieen, so Schuster. Und man habe tatsächlich von Mai bis September alles unter Dach und Fach gebracht, den Neubau quasi unter den Büro­trakt „eingeschoben“. Denn der Kindergarten befindet sich im Erdgeschoss, die WBG-Verwaltung im Obergeschoss. Schuster dankte auch den Beteiligten, neben dem Architektenbüro auch der Regierung von Schwaben.



Damit habe man nun ein Referenzobjekt, so Schuster, nicht zuletzt auch wegen der Außenanlagen, die bereits begrünt sind und blühen. Und so erhielt die WBG die Auszeichnung der Staatsregierung als „Blühender Betrieb“, als zweiter (nach der Druckerei Wagner) in Mindelheim, vierter im Unterallgäu und zehnter in ganz Schwaben, der Refugien geschaffen habe für Tiere und Pflanzen. Lob gibt es im Übrigen auch von den Nutzern des Gartens, wie zwei Vertreterinnen des Elternbeirates berichteten. „Cool“ sei der häufigste Ausdruck, wenn es um den Garten gehe. Und bald wird es den ersten Honig aus dem Kindergarten geben, auf dessen Dach ein ganzes Volk fleißiger Honigbienen am Werkeln ist.