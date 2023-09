Mindelheim: Drei Kunstschaffende präsentieren großes Glück im kleinen Format

Von: Regine Glöckner

Von wegen alles für die Katz, ein gutgelauntes Trio (v. links) Michael Bahr, Jan Nyström und Petra Kollmannsberger © Glöckner

Mindelheim - Was für ein Glück, dass die Künstlerin Petra Kollmannsberger auf die Idee kam, dass man doch mal auch ganz bewusst „kleinere Formate“ ausstellen könnte.

Und sie gewann für diesen cleveren Ansatz rasch ihre Malereikollegen Michael Bahr und Jan Nyström als Beteiligte für eine nun außerordentlich charmante, fein austarierte und spielerisch wirkende Salonausstellung des Mindelheimer Kunstvereins im September. Ein Volltreffer in Sachen Kreativität, künstlerischer Partnerschaftlichkeit, Atmosphäre und guter Laune.



Betritt man in diesen Spätsommertagen den Salon erfasst einen augenblicklich eine irgendwie entspannte Stimmung, verspürt man eine geradezu kindliche Neugier und Hinguck-Lust und einen munteren Wissensdrang: Was bedeuten die chinesischen – oder sind es japanische – Schriftzeichen auf den bunten Bildern gleich im linken Seitentrakt? Sind das etwa alles Bilder von ein und derselben Katze, auf die man geradezu hinläuft? Wonach „luchst“ der bunte freche Fuchs aus dem eher dunkel gehaltenen „Bilderbogen“ an der rechten Seitenwand? Zu jedem einzelnen Bild möchte man die Künstler befragen, ihren künstlerischen Ambitionen und Intentionen auf den Grund gehen. Wie ein großes dreiteiliges Mosaik oder gar ein abenteuerliches Puzzle malerischen Könnens kommt die Ausstellung des Trios daher. Was für ein Spaß sich diesen Bildern (an) zu nähern.



Meistens verbietet es sich eine Kunstausstellung oder Teile davon als „ketzerisch“ zu bezeichnen; außer wenn es Künstler ausdrücklich darauf anlegen „ketzerisch“, also mit einer anderen als einer allgemein gängigen Anschauung wahrgenommen werden zu wollen. Und da will man drum schon genauer hinschauen, wenn Michael Bahr, mehrfach mit Würdigungen ausgezeichneter Künstler und Zweiter Kunstvereinsvorsitzender, in schönster Selbstironie seine Katzenbilder unter dem Motto „kätzerisch“ herzeigt; aber „für die Katz‘“ ist dabei – außer den Landschaften - jedes und doch kein einziges seiner Bilder. Ja, er führt die seinem Zuhause damals „zugelaufene“ Mieze so realistisch aber eben auch bunt und vielfältig vor, dass man an deren Status als Liebling im Hause Bahr keinen Zweifel haben muss. Bei ihm kam aber nicht nur der Schmusetiger ums Eck, sondern eben auch Kollmannsberger mit der Idee vom kleinen Format. Und beide trafen den künstlerischen Nerv bei Bahr.



Die kreativ offensichtlich unerschöpfliche Kollmannsberger, die sonst auch gern großformatig arbeitet, hat für diese besondere Ausstellung kurzerhand eines ihrer großen Bilder vom Rahmen genommen, die Leinwand mehrfach geteilt und zerschnitten, auf neue Rahmen gebracht und dann daran schöpferisch weitergearbeitet. Und das äußerst geschickt, mit viel Einfallsreichtum und eben geradezu nicht „den Rahmen sprengend“, geben sich alle kleinen Teile eines größeren Ganzen ein Stelldichein der Erfindungskraft, wie auch ihre aparten indigotonigen Aquarelle und die schmissigen Objekte in der Salon-Auslage zeigen.



Und der von den Färöer-Inseln stammende sympathisch-offene Künstler Jan Nyström bildet zwischen den eher unvermittelt wirkenden Bildern von Bahr und Kollmannsberger mit seinen Feinzeichnungen einen deutlichen und künstlerisch ebenfalls hochwertigen Ausgleich: Seine fragil erscheinenden, in der Mehrzahl schwarz-weiß gearbeiteten Miniaturen möchte man fast „Strich für Strich“ erkunden und dem Duktus des Malers wie bei einer detektivischen Spurensuche folgen. Nyström fängt einerseits die den Färöern eigene leichte Düsternis und eine gewisse Gedecktheit ebenso ein, wie er – seit er so gern im Unterallgäu lebt, was er deutlich zum Ausdruck bringt – nun gerade für diese Ausstellung auch zu mehr Licht und Farbigkeit gefunden hat.

Und darüber hinaus zu edlen Tierdarstellungen oder Phantasy-Schöpfungen mit Charme und Pfiff. Seine Kunst verströmt Harmonie und Echtheit und rundet den Bogen dieser luftigen „Sonder“-Ausstellung, die bis Mittwoch, 27. September, gezeigt wird, ab. Geöffnet ist Dienstag und Mittwoch von 17 bis 19 Uhr, sonntags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Am Freitag, 15. September, gibt es außerdem anlässlich der Altstadtnacht ein Mitmach-Zeichnen-Angebot von 18 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.