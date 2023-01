Mindelheim: Drei MVZ-Praxen sind ins Klinikum gezogen

Seit gestern sind drei ehemalige MVZ-Praxen im Mindelheimer Klinikum zu finden © Archivfoto wk

Mindelheim - Seit gestern sind die chirurgische Praxis von Herrn Dr. Rudolf Wiedemann, die gynäkologische Praxis von Frau Dr. Monica Korab sowie die Neurochirurgische Praxis mit Herrn Dr. Ralph Kestlmeier mit ihren Praxis-Räumlichkeiten im vierten Stock der Klinik Mindelheim zu finden.

Mit dem Umzug in das Klinikgebäude werden für die Patientinnen und Patienten sowie für die Mitarbeiter die Wege und Abläufe kürzer und kompakter. „Bisher mussten zum Beispiel die Patienten zum Röntgen von der Praxis in der Teckstraße in die Klinik fahren und danach wieder zurückkommen. Dies ist nun nicht mehr notwendig und die Patienten profitieren von den bereits vorhandenen Strukturen in der Klinik“, sagt Dr. Rudolf Wiedemann, ärztlicher Leiter des MVZ Mindelheim. „Wir freuen uns, dass wir jetzt in hellen, freundlichen und vor allem großzügigeren Räumlichkeiten unsere Patientinnen und Patienten behandeln können“.

Im vierten Stock der Klinik Mindelheim wurden die neuen Praxisräumlichkeiten renoviert und eingerichtet. An einem großen zentralen Tresen können sich die Patientinnen und Patienten anmelden und werden dann auf die entsprechenden Räume verteilt.

Die auch in der Teckstraße angesiedelte Kinder- und Jugendärztliche Praxis bleibt in den alten Räumlichkeiten in der Teckstraße. Jedoch erweitert sie voraussichtlich bis Sommer 2023 ihre Räume um die leer werdende Praxis und kann sich so deutlich vergrößern. Diese Praxis wird als MVZ Kindersprechstunde in der Teckstraße 18 in Mindelheim weitergeführt.

Die Adresse der chirurgischen, gynäkologischen und neurochirurgischen Praxen ist seit dem 10. Januar 2023 die Bad Wörishofer Straße 44 in Mindelheim. Telefonisch bleiben die Praxen weiterhin über die Tel. 08261 / 9096920 für ihre Patienten erreichbar.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn uns unsere Patientinnen und Patienten auch in den Räumlichkeiten an der Klinik Mindelheim treu bleiben“, sagt Dr. Wiedemann. „Wir sind davon überzeugt, dass die neuen Räumlichkeiten sowohl unseren Patientinnen und Patienten als auch unseren Praxisteams viele Versorgungsvorteile bieten.“

wk