Mindelheim: Elias Prinz jazzt im Trio mit Ida Koch und dem Londoner Harry Diplock

Von: Regine Glöckner

Teilen

Elias Prinz, Ida Koch, Harry Diplock spielen historisch-akustische Instrumente aus den 1920er bis 1960er Jahren bravourös aufeinander abgestimmt. © Glöckner

Mindelheim - Am 16. Mai jährte sich zum 70. Male der Todestag des legendären Django Reinhardt. Auch wenn nicht als „Gedenkkonzert“ tituliert, konnte man doch annehmen, dass der Mindelheimer Elias Prinz dieses Datum bei seinem Trio-Auftritt im Herzen trug.

Er war in Begleitung des Londoner Gitarristen und „Django Collective“-Begründers Harry Diplock sowie Ina Koch, der Münchner Kontrabassistin. Zu dritt betraten sie das Podium des Silvestersaals und legten los.

In „unsrem dritten Konzert in dieser Besetzung“, so Prinz, ging‘s gleich in die Vollen. Er, inzwischen international gefragt und mehrfach ausgezeichnet, aber so sympathisch-uneitel geblieben, wie man ihn hier im Gäu schon mehrfach erlebt hatte, war in seinem Element. Und in Erinnerung an Konzerte des jungenhaften Gypsy-Prinzen mit seinem Gitarren-Papa und Chris Hertel am Bass zwischen Türk­heim und Ella’s Hexenkuch, über das Elias-Prinz-Swingtett de Bavière nun zum international gefragten Jazz Manouche-Artisten Elias P., kann man nur den Hut ziehen.

Der knapp 23-jährige Unterallgäuer ist in der Jazzwelt mit seiner kompositorischen Handschrift und seinen Handgriffen auf der Gitarre à la Sinti-Jazz angekommen. Und die Zuhörerschaft darf dabei schon mal mit den Ohren schlackern bei so viel spieltechnischer Intensität des Trios, der künstlerischen Brillanz und erfinderischen Exklusivität der Eigenkompositionen und Arrangements von Prinz, Ida Koch und Harry Diplock.



Etwa fünfzehn Tunes gab man zum Besten. Ja, es war vom Besten: ob „Tears“ von Reinhardt/Grapelli, „Djangos Walzer“, die Stücke Diplocks, wie „Erbarme Dich“ nach J.S.Bach oder dessen fetzige Hommage „Samoreau“, an den Django-Festival-Ort. So gekonnt wie auch Kochs eindrucksvolle Ballade. Dazu Prinz‘ kompositorische Reminiszensen an sein Zuhause mit dem „Walzer der grünen Nacht“, „Recipe“ – dem musikalischen „Koch-Rezept“ auf eine Melodielinie der Kontrabassistin: Melancholie, Raffinesse, Drive – kurz: einfach alles stimmig.



Auch Prinz‘ erster Gitarrenlehrer Stephan Pregler war baff. Wobei – man hatte es seit Jahren hören können: da ist einer unterwegs, der unter die musikalischen „Winner“ aus der Kreisstadt zählen dürfte und zu deren künstlerischen Aushängeschildern. Genau. Vor ein paar Wochen hat Prinz auch den renommierten Kurt-Maas-Jazz-Award in München gewonnen. Und spielt als dessen erster Preisträger im Juli in der Isarphilharmonie.



Gratulation an seine Unterallgäuer Fan – und Fördergemeinde, an die Eltern, das Trio des Abends und vor allem: Elias Prinz!