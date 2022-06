Batteriegroßspeicher für 15 Jahre konzipiert

Mindelheim: Energieversorger VWEW nimmt Batteriegroßspeicher in Betrieb

Das Zukunftsprojekt Batteriegroßspeicher von VWEW-energie besichtigten: (v.li.) MdB Stephan Stracke, OB Stefan Bosse, VWEW-Geschäftsführer Stefan Fritz, MdL Ludwig Hartmann, MdL Franz Josef Pschierer, MdB Dr. Andreas Lenz und Smart Power Manager Dr. Stefan Lenz. © Krusche

Mindelheim/Kaufbeuren – Nach einem mehrmonatigen Probelauf wurde zuletzt ein neuer Batteriegroßspeicher von VWEW-energie in Betrieb genommen. Was ist der Zweck und was sagen Bundes- und Landespolitiker zur Umsetzung der Energiewende?

VWEW-energie ist ein kommunales Unternehmen. Als Gesellschafter fungieren die Städte Kaufbeuren, Mindelheim, Marktoberdorf sowie der Ortsteil Ebenhofen der Gemeinde Biessenhofen und der Ortsteil Köngetried der Gemeinde Apfeltrach. In seiner Begrüßungsrede zur offiziellen Inbetriebnahme stellte Geschäftsführer Stefan Fritz im Wasserkraftwerk Leinau daher die Hintergründe für den neuen Batteriegroßspeicher vor. „Mit Wasserkraftstrom versorgen wir derzeit bis zu 12.000 Haushalte. Für Leistungsbedarfsspitzen und zur Frequenzgleichhaltung stehen Dieselkraftwerke bereit, die allerdings langsam anlaufen.“ Mit diesem, mit 2,4 Millionen Euro eigenfinanzierten Zukunftsprojekt wolle man die Verwendung von Batterietechnik im Netzwerk für schnelle Energieverfügbarkeit einführen.

Kaufbeurens OB Stefan Bosse, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender des kommunalen Unternehmens, betonte die Bedeutung der Energieversorgung für die Kommunen. Er sehe dabei riesige Aufgaben für Kaufbeuren. So seien bereits zehn Hektar Frei­flächen-Photovoltaik-Anlagen in Vorbereitung. An die anwesenden Bundespolitiker appellierte er, hier für mehr Unterstützung für die Kommunen zu sorgen. Unter anderem forderte er eine schnellere „Taktung“ beim Bau von Windkraftanlagen.



Im Container sind die Li-Ionen-Zellen des Batteriegroßspeichers temperaturstabil untergebracht und speisen bei Bedarf in Spitzenzeiten schnell Energie in das Mittelspannungsnetz. © Krusche

Dr. Andreas Lenz, Fachpolitischer Sprecher für Energie und Nachhaltigkeit der CSU im Bundestag, fand es gut, dass die Aufgaben der Energiewende von „unten“ gestemmt würden. „Wichtig ist der Naturschutz, aber auch die Versorgungssicherheit“, betonte Dr. Lenz. Man brauche alle erneuerbaren Energien. Warum die Bundesregierung die kleinen Wasserkraftwerke aus gewässerökologischen Gründen nicht mehr fördern möchte, sei ihm allerdings nicht verständlich.

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag, betonte daraufhin, dass auch die Grünen nicht wollten, dass ein einziges Wasserkraftwerk abgeschaltet werde. Und Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (FW) betonte, dass die neue EEG-Novelle die Wasserkraft nicht ausbremsen dürfe: „Wir brauchen alle erneuerbaren Energien“, appellierte er an die anwesenden Bundespolitiker. CSU-Landtagsabgeordneter Franz Josef Pschierer rief dazu auf, das Zeitfenster für den Ausbau von erneuerbaren Energien jetzt zu nutzen. Mit Bezug auf die geplante EEG-Novelle der Bundesregierung erläuterte er: „Über 4.000 Wasserkraftanlagen laufen in Bayern. Bayern war schon immer Wasserkraftland“. Man dürfe nicht die eine erneuerbare Energie gegen die andere ausspielen.

Batteriegroßspeicher für 15 Jahre konzipiert

Dr. Stefan Lenz, leitender Manager beim Stromspeicher-Spezialisten Smart Power, stellte die in drei Containern untergebrachte Batteriespeicheranlage technisch vor. „Die Anlage, ausgerüstet mit Li-Ionen-Speicherzellen in 48 Regalen ist für eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren konzipiert.“ Die Batterien würden deshalb pfleglich und temperaturstabilisiert behandelt. Die Anlage liefere insgesamt 7,2 Megawatt Leistung in einem eigensicheren Aufbau. Daneben würden drei separate Container für die Umwandlung der Gleichstromenergie der Batterien in Wechselspannung und die Transformation auf höhere Spannungen sorgen. Durch den Standort sei der Anschluss an das 20kV Mittelspannungsnetz vorgesehen. „Aber erst durch die Software wird das Ganze ein leistungsfähiges System“, so Dr. Stefan Lenz.

wgk