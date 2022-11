Mindelheim: Entsorgung von Klärschlamm wird deutlich teurer

Von: Marco Tobisch

Die Kläranlage in Mindelheim. © Steinbacher Consult

Mindelheim – Jährlich werden von der Mindelheimer Kläranlage rund 2.200 Tonnen Klärschlamm abgeholt und verbrannt. Seit 15 Jahren erledigt das die Firma Emter aus Altenstadt – sie behält auch für die nächsten fünf Jahre den Auftrag, wie der Stadtrat letzte Woche abgesegnet hat.

Weil die Nachfrage nach thermischer Verwertung groß ist, hatte die Stadtverwaltung bereits mit einer massiven Preis­erhöhung gerechnet: Bisher zahlte man rund 101 Euro pro entsorgter Tonne, künftig werden es 148,75 Euro sein – eine Erhöhung um 47 Prozent. In Summe wird Stadt in den nächsten fünf Jahren rund 1,6 Millionen Euro an die Firma Emter überweisen, um ihren Klärschlamm ordnungsgemäß zu entsorgen.



Weil mit der Kostenerhöhung zu rechnen war, hatte die Stadtverwaltung die Klärschlamm­entsorgung europaweit ausgeschrieben. Allerdings ging nur das Emter-Angebot ein. Das liege laut Winter aber auch daran, dass die Firma aus Altenstadt die „einzige mit Monoverbrennungsanlage in annehmbarer Entfernung“ sei.



Auf die Frage von Max Heim (Freie Wähler) nach Alternativen zur Monoverbrennung erklärte Klärwerksmeister Norbert Lutz, dass der Schlamm auch landwirtschaftlich eingesetzt werden könnte, was heute aber kaum mehr praktiziert werde. In Bayern werden laut Lutz 82 Prozent des Klärschlamms thermisch verwertet.