Mindelheim: Erfolgreiche Neuauflage des Familientags

Von: Klaus D. Treude

Auch die Fahnenschwinger begeisterten das Publikum am Mindelheimer Familientag vergangenes Wochenende. © Treude

Mindelheim - Mit vielen neuen Ideen und Angeboten – zum Beispiel einer Stadt-Rallye – ging am vergangenen Samstag der diesjährige Mindelheimer Familientag über die Bühne.

Ute Bergmaier, Vorsitzende des veranstaltenden Bündnisses für Familie, hatte im Team mit Rita Heidorn, Ursula Kiefersauer, Florian Kastenmeier, Saskia Kastello und Isabella Klein ein attraktives Programm ausgearbeitet und dabei das traditionelle Programm mit vielen neuen Attraktionen angereichert. Kiefersauer hatte den Familientag, den es seit 2002 gibt, bisher mit dem Netzwerk Familie durchgeführt.



Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter schickte bei seiner Eröffnungsansprache auch einen Dank nach oben, denn der befürchtete Regen trat nicht ein. © Treude

Mindelheim, freute sich Bürgermeister Dr. Stephan Winter bei der Begrüßung, genieße den Ruf einer besonders familienfreundlichen Stadt. Sie habe im vergangenen Jahr bei einer Untersuchung der familienfreundlichsten deutschen Städte dieser Größenordnung einen guten siebten Platz belegt.



Erstmals fand der Familientag nicht ausschließlich (aber auch) im Forum statt. Überall in der Altstadt waren Stationen aufgebaut, die zum Zusehen, Zuhören oder Mitmachen einluden. Die insgesamt neun Stationen unterteilten sich wiederum in viele Einzelaktionen, die von den über 20 mitmachenden Bündnispartnern – deren Zusammenarbeit sich, so war aus dem Rathaus zu hören, außerordentlich gut bewährte – ehrenamtlich gestaltet worden waren.



Ein buntes Programm

Das Angebot war ausgesprochen vielfältig und reichte vom Kinderflohmarkt über jede Menge Spiel-, Bastel- und sonstige Mitmachaktionen und Workshops bis hin zu Löschübungen mit der Feuerwehrspritze oder Abenteuerführungen in die Stadtgeschichte bis hinunter zur Gruft Georg von Frundsbergs.



An der Mindelheimer Musikschule konnten die Kinder sämtliche Instrumente ausprobieren. © Treude

Großer Andrang herrschte in der Städtischen Musikschule, wo man sich am Musizieren mit Instrumenten jedweder Art versuchen durfte. An der Station „Alte Spiele“ kamen bei den Älteren Erinnerungen an die Kindheit zurück und Kinder konnten entdecken, dass es außer Computerspielen durchaus noch andere, einfachere Möglichkeiten gibt, sich die Zeit zu vertreiben. Etwa mit „Blinde Kuh“ oder „Gummi­twist“. An die Erwachsenen wandte sich Josef Epp mit seinem Vortrag „Abenteuer Familie – Kinder auf ihrem Weg begleiten“. Der Aufstieg zu ihm in den Pfarrsaal lohnte sich! Für gute Unterhaltung sorgten an diesem Familiennachmittag die Mindelheimer Jugendkapelle, Fahnenschwinger und Clown Pippo.



Bei der erstmals durchgeführten Stadt-Rallye galt es, an acht Stationen Stempelabdrucke einzuholen. Wer hierbei erfolgreich war, hatte eine gute Chance, einen der ausgelobten spannenden Preise, darunter Tickets für den Skyline-Freizeitpark, zu gewinnen.



Von den weit über 200 Teilnehmern kamen je die Hälfte aus Mindelheim und dem Umland. Das spricht für die große Strahlkraft des Familientages weit über die Stadt hinaus, mehrere hundert Besucher nahmen insgesamt daran teil. Kein Wunder, dass die Stadt mit dem Familientag sehr zufrieden war, so die Veranstalter.