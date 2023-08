Mindelheim: Erpressungsversuch - Täter drohten mit Verhaftung des Opfers

Die Polizeiinspektion Mindelheim hat die Ermittlungen wegen Erpressung aufgenommen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia Surgay

Mindelheim - In der Zeit vom 13. März bis 31. März 2023 erhielt ein 40-jähriger Unterallgäuer mehrere Emails, in denen ihm mit einem Strafverfahren wegen diverser Sexualdelikte gedroht wurde.

Die Schreiben waren mit den Logos von Europol, dem Bundeskriminalamt, der Stadt Berlin und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz versehen. Unterzeichnet waren sie vermeintlich von einer „Generalkommissarin der Bundespolizei“ und einem „Untersuchungsrichter des Bundesministeriums“.

Das Opfer wurde aufgefordert, sich umgehend mit den Behörden in Verbindung zu setzen, sonst drohe ihm die Verhaftung. Um dieser zu entgehen, sollte der 40-jährige Familienvater eine Kaution in Höhe von 5.840 Euro zahlen. Der Geschädigte wusste zwar, dass er keine der ihm vorgeworfenen Straftaten begangen hatte, bekam aber letztlich doch Panik und wandte sich hilfesuchend an die Polizei. Er hatte bis dato kein Geld überwiesen wodurch kein Vermögensschaden entstand.

Mindelheim: Erpressungsversuch - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizeiinspektion Mindelheim hat die Ermittlungen wegen Erpressung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Kommunikation der Polizei- und Justizbehörden, insbesondere bei solch schwerwiegenden Vorwürfen, nicht per Email stattfindet. Die Begehungsweise der Täter ist schon seit einigen Jahren bekannt. Die Absender nutzen nicht behördliche oder ausländische Emailadressen. Die Schreiben sind nicht selten mit diversen Rechtschreibfehlern versehen. Im Zweifelsfall sollten sich Betroffene an die örtlichen Polizeibehörden wenden.