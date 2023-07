Mindelheim: Erste Bilanz zum Frundsbergfest 2023

Von: Melanie Springer-Restle

Die Reiterstaffel der Polizei eröffnete die zwei historischen Festzüge des diesjährigen Frundsbergfestes. © Springer-Restle

Mindelheim - Am Sonntag vergangener Woche ging in Mindelheim ein Sommermärchen zu Ende. Das diesjährige Frundsbergfest verzauberte zahlreiche Besucher mit mittelalterlichem Flair, das unsichtbare Band zwischen allen Beteiligten wurde erneut gestärkt und in Mindelheim ist mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt. Der Wochen KURIER hat sich mit einigen Verantwortlichen unterhalten.

Für das Orgateam des Frundsbergfestes muss es sich ein wenig anfühlen wie nach einer Geburt: Knapp ein Jahr lang bereitet man sich vor, kurz vor der Entbindung plagen einen die Presswehen und man glaubt, schier durchzudrehen. Dann passiert das freudige Ereignis, alles geht gut. Man fühlt sich erschöpft und glückselig zugleich. „Ich könnte immer noch den ganzen Tag schlafen“, sagt Norbert Slywockyi, der Erste Vorsitzende des Frundsbergfestrings, gegenüber unserer Redaktion.

Doch der Mindelheimer ist nicht nur erschöpft, sondern auch positiv überrascht von der guten Resonanz. Insbesondere die Besucher aus dem Ausland hatten ihm gegenüber das außergewöhnliche Miteinander gelobt.



Bis auf den Unfall mit einer Kutsche (Der Wochen KURIER berichtete) und einigen verschwundenen Kerzen und Krügen habe es keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben, so Slywockyi.



Neuheiten

Auch die Neuerungen kamen bei den Gästen gut an. So wurde das Reiterlager von vielen Gästen als ruhige Ecke zum Entspannen aufgesucht. Ein anderes Highlight war das Lager von Georg von Frundsberg, wo man das Frundsbergpaar zu fixen Zeiten persönlich antreffen konnte. „Das werden wir beim nächsten Mal wieder so machen“, so der Vorsitzende. Besonders viel Liebreiz attestierte Slywockyi dem Lager der Frundsbergschützen entlang der Stadtmauer neben der Einfahrt zur Altstadtgarage. Mit viel Liebe zum Detail hatte der älteste Verein Mindelheims, der heuer sein 500-jähriges Bestehen feierte, zahlreiche Besucher in sein Lager gelockt und mit Darbietungen wie Gesang und Theater begeistert. Apropos Theater: Auch die mobilen Bühnen auf der Maximilianstraße kamen gut an, so Slywockyi.



Die historischen Festzüge an den beiden Sonntagen moderierten Kulturamtsleiter Christian Schedler (Marienplatz), Mindelheims Dritter Bürgermeister Roland Peter (Oberes Tor) und der Leiter des Stadtmuseums Markus Fischer (Unteres Tor) auf charmante Weise und gaben den Besuchern „Mindelheimer Geschichte to go“ mit auf den Weg.



Was laut Slywockyi durchwachsen lief, waren die Kulturveranstaltungen unter der Woche. Hier war die Beteiligung nicht immer hoch. „Da werden wir uns ein neues Konzept überlegen müssen“, so Slywockyi.



Rund 40.000 Gäste

Ersten Auswertungen zufolge haben rund 40.000 Gäste das Frundsbergfest besucht, also ungefähr so viele wie 2018. Durch den enormen Andrang beim Bauernmarkt in Verbindung mit dem Kinderprogramm am Nachmittag, das laut Slywockyi sehr gut angenommen wurde, waren schon viele Besucher in der Stadt, von denen vermutlich eine unbekannte Anzahl für das Altstadtfest nicht mehr bezahlt habe.



Familienfest statt Gewinnmaximierung

Den Entscheidungsträgern war bewusst, durch die Preis- und Zeitgestaltung vermutlich weniger zahlende Besucher zu erreichen. „Aber uns liegt sehr am Herzen, dass für alle etwas geboten wird und das auch in vielen Fällen kostenlos. Das Frundsbergfest ist ein Familien- und Heimatfest und das soll es auch bleiben“, so Slywockyi abschließend.



Auch das Ordnungsamt bestätigte einen friedlichen Ablauf. „Wir hatten viele Neuerungen wie die Überfahrtssperren (Betonblöcke zur Straßensperrung). Das hat sich bewährt und wir werden die nun auch bei anderen Veranstaltungen nutzen“, so Ordnungsamtsleiter Ralf Müller. Auch die Kommunikation unter den Einsatzkräften wurde dank weniger störanfälliger Funkfrequenzen verbessert. Außer ein paar „Alkoholleichen“ gab es keine Zwischenfälle, so Müller. „Persönlich hat mir gefallen, dass die Reiterstaffel von der Polizei dabei war. Das gefiel auch den Besuchern“, sagte Müller, für den das diesjährige Frundsbergfest das letzte in seiner Funktion als Ordnungsamtsleiter war. Beim nächsten Fest wird er bereits in Rente sein.