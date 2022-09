Mehrfacher Gewinn

Mindelheim: Erster Sommerferien-Leseclub der Stadtbücherei ein voller Erfolg

Zufriedene Gesichter gab´s am Freitag einige. Unter anderem freuten sich (v. links): Sparkassen-Gebietsdirektorin Iris Rienks, Teilnehmer Max Gneiting, Losglück-Preisträger Vincent Schuster, Büchereileiterin Claudia Rothermel sowie Preisträgerin Eva Serafina Achatz mit ihrem Papa Martin aus Dirlewang. © Glöckner

Mindelheim – Der erstmals veranstaltete Sommerferien-Leseclub der Mindelheimer Stadtbücherei hat sich als Top-Angebot für Kinder aus der Kreisstadt und der näheren Umgebung entpuppt. Allen Beteiligten der Schulklassen eins bis sechs brachte es viel Spaß, Wissen und nette Begegnungen ein. Bei einer heiteren Verlosung und Urkundenübergabe am Rande der Altstadtnacht an alle Teilnehmenden herrschte prima Stimmung und große Freude bei allen Akteuren, zahlreich erschienenen Eltern und noch mehr Kindern.

Wie gewinnt man junge Leute fürs Lesen, für Bücher und den Besuch einer Bibliothek? Klar, mit einem attraktiven Literatur-Angebot, mit einer altersgerechten Ausstattung und freundlicher Ansprache. Und – wenn es nach der pfiffigen Mindelheimer Büchereileiterin Claudia Rothermel und ihrem Team geht eben auch mal mit einer Art Lese-Rallye und Popcorn. Diese Rechnung ging zuletzt vollends auf; denn der mit Unterstützung von örtlicher Sparkasse, Mindelheimer Buchhandel und Eiskaffees veranstaltete Sommerferien-Leseclub für Kids bescherte der Bücherei einen Zulauf sondergleichen. 80 Kinder lasen in den Ferien 350 Bücher.



Für je drei gelesene Bücher bekam man einen Stempel, was auch die Kammlacherinnen Lisa und Emily (beide 7), die fünf Bücher gelesen hatten, toll fanden. Genau wie Louisa (9), die den verfilmten Bestseller „Die Schule der magischen Tiere“ ganz besonders mag. Und dabei im Vergleich zum Film „lieber das Buch, weil ich das ja selber gelesen habe“. Gern liest sie auch ihrem kleinen Bruder Moritz vor.



Wie schön, dass es im Deutschen gleich zwei Bezeichnungen für Lesebegeisterte gibt: Leseratte oder Bücherwurm; denn offensichtlich war die feingeistige Ferien-Beschäftigung auf Mädchen und Buben ziemlich gleichmäßig verteilt.

Mehrfacher Gewinn

Bei der Stettener Familie Bischoff – mit ihren drei Jungs – ist Lesen folglich Männersache: die Zwillinge und Jung-Fußballer Felix und Nick (7) kamen mit ihren Eltern Lars und Sabine sowie dem vierjährigen Tom geradewegs vom Training beim FC 98 Auerbach-Stetten, wo Tom in der Bambini-Mannschaft kickt. In der Leihbibliothek sind die Bischoffs inzwischen Stammbesucher. „Weil Bücher-Tausch Sinn macht und es ein aktuelles und kindgerechtes Angebot gibt.“ Oma ­Margarete Sirch ist auch mit von der Partie und alle sind voll des Lobes über die Ferien-Aktion. „Abenteuer und Fußball“ sind die bevorzugten Lesethemen der Buben, wobei die Eltern betonen, dass sie erfreut festgestellt hätten, dass das Lesen insgesamt die Fähigkeiten der Kinder zu „Konzentration, Dranbleiben und Aufmerksamsein“ gefördert hätte. Ein mehrfacher Gewinn also.



Sichtlich angetan vom Erfolg des Projektes und der großen Schar versammelter Kinder im Hinterhof der Bücherei waren auch der Dritte Bürgermeister Roland Ahne und Sparkassen-Gebietsdirektorin Iris ­Rienks, die sich erkennbar freute, das tolle Ergebnis und den Lesestoff für die Sommeraktion finanziert zu haben. Und mit der Auslosung von fünf Preisen unter all den Lesebegeisterten fanden dann die gespendeten Gutscheine für Eis (Gelatiamosi und San Marco) oder Buch (Sahl und Thurn) ihre Adressaten.



Eva Serafina Achatz aus Dirlewang, Vincent Schuster aus Mattsies und Noah Huber landeten auf den ersten drei Plätzen; dahinter Nikolas Reichert und Syuzanna Gevorgyan. Gewonnen haben beim Leseclub aber eigentlich alle, wie es auch Andrea Deigendesch, Mama von Tierbuch-Fan Paula (7) aus Mindelheim und stete Bibliotheksbesucherin, sieht.



Rappelvoll war es hier am frühen Altstadtnacht-Abend. Ein gutes Zeichen für die Kulturstadt. Vor allem aber auch Auszeichnung für die Bücherei-Arbeit; denn zum Greifen nah war auch: Da wird mit Spaß und Engagement für die Sache der Bildung gearbeitet. Zu spüren auch am Einsatz der Bücherei-Mitarbeiterinnen und Vorlesedamen Jutta Bader, Bärbel Gliwa-Heiden oder Gudrun Kleissen, die mit großem Enthusiasmus zwischen Büchern und Popcorn parat waren und den guten Geist in der Stadtbibliothek lobten.