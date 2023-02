Mindelheim: Fachkräftemangel an Kitas führt zu akutem Aufnahmestopp

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Der Fachkräftemangel in Kitas macht auch vor Mindelheim nicht Halt. Jetzt muss die Stadt Konsequenzen ziehen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Mindelheim - Obwohl Mindelheim letztes Jahr in puncto Familienfreundlichkeit auf Platz 7 aller deutschen Kleinstädte landete, macht auch vor der Kreisstadt der Fachkräftemangel in Kitas nicht Halt. Die Lage spitzt sich weiterhin zu, weshalb die Stadtverwaltung zu einer Pressekonferenz einlud.

Erst kam Corona und Kitas mussten ganz oder teilweise geschlossen werden, Schlagwörter wie „Notbetreuung“ oder „systemrelevante Berufe“ prägten den Berufsalltag der städtischen Erzieherinnen, berichtet Winter, der sich an dieser Stelle explizit bei den Kita-Angestellten für deren Einsatzbereitschaft und bei den Eltern für deren Verständnis in dieser schwierigen Zeit bedanken möchte.

Im Herbst 2022 dann dachte man, die schlimmste Zeit sei vorbei. Doch leider kamen auf die Stadt wieder neue Herausforderungen zu. Die größte ist der Fachkräftemangel, der die Stadt und die Personalverwaltung auf Trab hält. Ein Grund dafür ist, dass die Kita-Angestellten meist noch sehr jung sind und die eigene Familienplanung dazu führt, dass Personal wegen Schwangerschaft ausfällt – und das meist von heute auf morgen, denn für Kindergärtnerinnen gilt seit der Pandemie ein sofortiges Berufsverbot nach Bekanntwerden der Schwangerschaft.

Eine frei gewordene Stelle nachzubesetzen, dauert mindestens drei Monate, wissen Mindelheims Hauptamtsleiter Michael Schindler und die Sachgebietsleiterin für soziale Aufgaben, Ute Bergmaier, zu berichten.

Derzeit sind drei Kolleginnen wegen Schwangerschaft weggebrochen, fünf haben gekündigt, weil sie sich beruflich oder örtlich verändern werden. Es liegen zwar Bewerbungen vor, doch die meisten Bewerberinnen möchten flexibel in Teilzeit arbeiten, was zwar verständlich sei, aber die Personalplanung umso schwieriger mache.

Eine kursierende Grippewelle mit langwierigen Verläufen sorgte für weitere Personalausfälle, sodass um den Jahreswechsel sogar eine Notgruppe eingerichtet wurde und Eltern, deren Kinder in der eigenen Familie betreut werden konnte, wurden gebeten, die Kinder zu Hause zu lassen.

Erst die gute Nachricht

Der Mindelheimer Stadtrat hat jüngst das Schaffen von elf neuen Planstellen beschlossen, denn der Stadt ist es wichtig, dass die Betreuerinnen genügend Zeit für die eigentliche pädagogische Arbeit am Kind haben. Diese personelle Aufstockung, die die Stadt jährlich rund700.000 Euro kostet, wird den Betreuungsschlüssel erheblich verbessern und soll auch für potenzielle Bewerberinnen ein Anreiz sein.

Jetzt die schlechten

Der Markt an Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen ist auch im Unterallgäu leergefegt. Fachkräfte, die zwischen dem ländlichen Raum und dem Ballungszentrum einer Großstadt wohnen, pendeln lieber in die Stadt, da es hier den sogenannten Ballungsraumzuschlag gibt. Mit solchen finanziellen Anreizen kann die Stadt Mindelheim nicht dienen, da die Gehälter tarifgebunden, also politisch vorgegeben sind. Hinzu kommt, dass es unterm Jahr keine frisch gebackenen Absolventen gibt.

Die Lage hat sich mittlerweile so zugespitzt, dass die Stadt ab sofort einen akuten Aufnahmestopp für das laufende Kindergartenjahr bis Juli 2023 verhängen muss. Auch das Aufstocken von Betreuungsstunden ist derzeit nicht möglich, da sonst der Personalschlüssel überschritten wird und eine ordnungsgemäße Betreuung nicht mehr gewährleistet werden kann.

Ein Hoffnungsschimmer

Die Stadt arbeitet mit Nachdruck daran, qualifiziertes Personal zu gewinnen und hat dafür auch einige Anreize geschaffen. So erhalten städtische Betreuungskräfte nicht nur Ermäßigungen für städtische Einrichtungen, sondern dürfen sich auch über Veranstaltungen wie Sommerfeste und gemeinsame Unternehmungen freuen, die – so Michael Schindler – das Miteinander fördern, das in der Kreisstadt großgeschrieben wird. Außerdem legt die Stadt Wert darauf, mehreren pädagogischen Ansätzen gerecht zu werden. Es gibt Einrichtungen mit offenem Betreuungskonzept (Stichwort „Reggio Pädagogik“), bei denen die Kinder nicht an eine feste Gruppe gebunden sind, sondern - je nach Interesse - verschiedene Angebote wahrnehmen können. Doch auch für Kinder, die eine feste Gruppenstruktur brauchen, soll gesorgt sein. Alle Kita-Arbeitsverträge der Stadt Mindelheim sind unbefristet und die Mitarbeiterinnen können auch ihre eigenen Kinder mitbringen, was einen weiteren Anreiz darstellen soll. Ute Bergmaier geht davon aus, dass sich die Lage bis September wieder entspannt, da man dann wieder mit neuen Absolventen rechnen kann.