Hausaufgaben der Stadt

Mindelheim: Fahrradbeauftragter skizziert Status Quo in puncto „fahrradfreundliche Kommune“

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Diese Kreuzung hier an der Krumbacher Straße ist für Fahrradfahrer ein neuralgischer Punkt. © Springer-Restle

Mindelheim - Auf der jüngsten Stadtratssitzung stand auch das Thema „Radverkehr in Mindelheim“ auf der Tagesordnung. Der neue Fahrradbeauftragte der Stadt, Karl Geller, hatte eine Präsentation vorbereitet und den Ist-Stand in der Stadt skizziert.

Geller, der hier auch als Klimaschulen-Koordinator an der Mindelheimer Berufsschule bekannt ist, brennt für den Klimaschutz. Nicht verwunderlich war es daher, dass sich der Berufsschullehrer dem eigentlichen Thema über einen ganzheitlichen Klima-Exkurs näherte. Die Rechtslage zum verpflichtenden Klimaschutz sei durchgängig, so Geller – angefangen beim Pariser Abkommen der UN bis hin zum Bayerischen Klimaschutzgesetz.



Dem statistischen Bundesamt zufolge fuhren 2020 insgesamt 68 Prozent der deutschen Verkehrsteilnehmer mit dem Pkw zur Arbeit, 13 Prozent nutzten öffentliche Verkehrsmittel. Für Geller unverständlich ist, dass immer noch 40 bis 50 Prozent der Menschen auch für Strecken unter fünf Kilometer ins Auto steigen. Allein 33 Prozent des allgemeinen Energieverbrauchs fallen auf den Verkehr.



Geller selbst geht mit gutem Beispiel voran. Er fährt, wenn möglich, immer mit dem Fahrrad und hat sogar einen Deal mit seinen Schülern gemacht: „Wenn ich nicht krank bin oder nichts Schweres transportieren muss, fahre ich mit dem Rad zur Schule, sonst muss ich meinen Schülern 1.000 Euro bezahlen“, verriet der Berufsschullehrer. Einer Studie zufolge profitieren laut Geller sogar der Einzelhandel von den Fahrradfahrern, da diese zwar pro Einkauf weniger Geld ausgeben, aber dafür öfter einkaufen, die Geschäfte der Nachbarschaft nutzen und so den lokalen Einzelhandel stärken.



Die Stadt Mindelheim hat in puncto Fahrradfreundlichkeit noch einige Hausaufgaben zu erledigen, um auch als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet werden zu können. Geller verwies auf die Stadt Memmingen, die bei der Hauptbereisung des AGFK zunächst durchgefallen war. „Das will ich hier nicht“, insistierte Geller und zeigte einige neuralgische Verkehrspunkte in Mindelheim auf.



Insbesondere in der Krumbacher- und Bad Wörishofer Straße müsse die Geschwindigkeit angeglichen werden, um jüngeren und älteren Radfahrern das Gefühl von Sicherheit zu geben. Ein Problem in der Bad Wörishofer Straße seien auch die Aschentonnen, die den gemeinsamen Rad-und Fußgängerweg noch mehr verengen. „Da muss man aufpassen, dass einem ein Hund nicht in die Wade beißt, wenn man mit dem Rad vorbeifährt“, veranschaulicht Geller.



Ganz kritisch sieht Geller die Kreuzung an der Krumbacher Straße (siehe Foto). Wenn die Autos hier nach links Richtung Berufsschule abbiegen, schlängeln sich dahinterstehende Pkws rechts am wartenden Auto vorbei und fahren dabei ohne Rücksicht auf Verluste über den Fahrradstreifen.



Bei einer Ortsbesichtigung durch die AGFK wurden an der Kreuzung innerhalb einer Viertel Stunde mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Ein Jury-Mitglied schlussfolgerte: „Wenn so viele Verstöße vorkommen, ist das ein Planungsfehler.“



Grünen-Stadtrat Thomas Burtscher verwies auf die Stadt Koppenhagen, wo die Motivation der Bevölkerung, mit dem Rad zu fahren, besonders hoch sei, da es sich beim Rad um das schnellste und sicherste Verkehrsmittel handle. „Aber man muss auch was dafür tun, dass die Radwege sicher werden“, so Burtscher.

Hausaufgaben der Stadt

In seinem neuen Amt hat Geller bisher 111 Bordsteine dokumentiert, die abgesenkt werden müssen. Dabei fiel ihm auf, welche Hürde die Bordsteine nicht nur für Familien mit Fahrrad, sondern auch für Rollstuhlfahrer darstellen. Die Stadt müsse ferner für ausreichend Abstellmöglichkeiten, eine Anbindung an die Nachbargemeinden, eine Verbesserung der Beschilderung und eine Anpassung der Wege an die veränderten Radtypen (Bsp. Lastenfahrräder) sorgen.



„Hier haben wir alle die Verantwortung. Der sollten wir jetzt nachkommen. Man kann, wenn man will“, so Geller. Nach Gellers Einschätzung brauche es vor allem eins: Mut seitens der Stadt.