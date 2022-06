Mindelburg und Schwabenwiese

Mindelheim feiert „1522 – Heimkehr von Bicocca“: Das Programm im Überblick

Von: Melanie Springer-Restle

Das Foto vom Burgfest im Jahr 2013 lässt erahnen, wie stimmungsvoll das Ambiente auf der Mindelburg sein wird, die heuer einer von zwei Schauplätzen für das Ersatzfest des Frundsberg Festrings ist. © Frundsberg Festring

Mindelheim – So mancher Frundsbergfest-Fan mag etwas traurig darüber sein, dass Mindelheims historisches Stadtfest heuer nur in abgespeckter Version stattfindet. Doch die zwei Wochenenden, an denen unter dem Motto „1522 – Heimkehr von Bicocca“ gefeiert wird, sind mehr als nur ein Trostpflaster.

Zunächst ein kleiner Exkurs in die Sprachwissenschaft, denn jene, die der italienischen Sprache nicht mächtig sind, mögen geneigt sein, das mailändische Stadtviertel, das namentlicher Teil des Mottos ist, „Bikotscha“ auszusprechen. Schließlich macht man das beim Cappuccino auch so. Doch Achtung: Die richtige Aussprache ist „Bikokka“. Denn im Italienischen spricht man ein doppeltes c nur dann wie „tsch“ aus, wenn danach der Vokal „e“ oder „i“ folgt, ansonsten wird das doppelte „c“ wie ein „k“ ausgesprochen.



Doch warum überhaupt Bicocca? Von dort ist im Jahr 1522 nach einer Schlacht über das Herzogtum Mailand Georg von Frundsberg mit seinen Truppen nach Mindelheim zurückgekehrt.



Angesichts der Kriegsgeschehnisse in der Ukraine habe der Frundsberg Festring dieses Jahr auf kriegerische Darstellungen verzichtet, teilte der Erste Vorsitzende des Frundsberg Festrings, Norbert Sliwockyj, unserer Redaktion kurz nach Bekanntwerden der Planänderung mit. So liegt der Fokus des Festes heuer nicht auf kriegshistorischen Darbietungen, deren Herzstück für gewöhnlich die Schlacht von Peutelstein ist. Nein, dieses Jahr geht es um das Thema „Nach Hause kommen“ – etwas, das sich viele ukrainische Flüchtlinge derzeit sehnlichst wünschen.



An zwei Wochenenden können Besucher in die Geschichte Mindelheims eintauchen. Das historische Fest hat dieses Jahr gleich zwei Schauplätze: die Mindelburg und die Schwabenwiese. Mit dem Motto „1522 – Heimkehr von Bicocca“ möchte der Frundsberg Festring an die Besonnenheit von Georg von Frundsberg als „Vater der Landknechte“ erinnern, der vor 500 Jahren von Italien auf „seine Mindelburg“ zurückkehrt war.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Verschiedene Marktstände bieten Ihre Waren feil und die Koch- und Bratplätze zusammen mit den Schänken lassen kaum einen kulinarischen Wunsch aus.



Mindelburg und Schwabenwiese

Sowohl die Mindelburg, als auch die Schwabenwiese werden gefüllt sein mit farbenfrohen Lagern der Landsknechte und der höfischen Gesellschaft samt Adel. Trommler, Pfeiffer, Spielleut, Armbrustschützen, Fahnenschwinger und viele weitere bieten Unterhaltung bei einem geselligen Beisammensein.Doch Eintritt müssten die Gäste selbstverständlich nur einmal bezahlen. Egal, wo sie „­einchecken“, sie erhalten ein Armband, das als Eintrittskarte für beide Schauplätze gilt. Kinder unter 16 Jahren erhalten freien Eintritt, sofern sie in elterlicher Begleitung kommen, für alle anderen beträgt der Eintritt sieben Euro.



Die Besuchszeiten sind von 24. bis 26. Juni und von 1. bis 3. Juli jeweils freitags und samstags von 18 bis 0.30 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr.

Das bisher feststehende Programm im Überblick:

Freitag, 24. Juni:

• 20 Uhr/Schwabenwiese: Eröffnung „Spiel und Banner”, Fanfaren, Fahnenschwinger und Helfensteiner Trommler



• 21 Uhr /Mindelburg: Offizielle­­ Eröffnung, Willkommensgrußworte, Abordnungen aller Gruppen, Fanfaren und Trommler Frundsberg Fähnleins



Samstag, 25. Juni:

• 20 Uhr/Schwabenwiese: Schauspiel „D’Landsknecht kommat“, alle Fähnlein mit Trommler im Feldlager



• 21 Uhr/Mindelburg: Schauspiel „Palatium“, Einzug des/der Kaiser mit den kaiserlichen Trabanten und dem Adel, Fanfaren und Trommlern des Frundsberg Fähnleins.



Sonntag, 26. Juni:

• 15 Uhr/Schwabenwiese: Schauspiel „Heimkehr von Bicocca“, Georg von Frundsberg kehrt mit seinem Gefolge aus Italien zurück nach Mindelheim und wird dort empfangen



Freitag, 1. Juli:

• 20 Uhr/Schwabenwiese: Eröffnung „Spiel und Banner“.



• 21 Uhr/Mindelburg: Eröffnung „Obrist und Kaiser“, Frundsberg zieht mit Kaisern und Adel ein.



Samstag, 2. Juli:

• 20 Uhr/Schwabenwiese: Schauspiel „D’Landsknecht kommat“.



• 21 Uhr/Mindelburg: Schauspiel „Palatium“.



Sonntag, 3. Juli:

• 15 Uhr, Schwabenwiese: Schauspiel „Heimkehr von Bicocca“.





Mittelaltermarkt inklusive

Auch der altbekannte Mittelaltermarkt wird heuer wieder stattfinden, auf dem die Gäste ein buntes, mittelalterliches Allerlei erwartet. „Es soll ein Fest, ein Feiern, ein Miteinander sein“, sagt Frundsberg Festring-Mitarbeiterin Doris Kawan am Ende des Gesprächs mit dem Wochen ­KURIER.