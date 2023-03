Mindelheim: Feuerwehr löscht Brand in einer Zwischendecke

In einem Einfamilienhaus in Mindelheim kam es heute Früh zum Brand in einer Zwischendecke. © AOV

Mindelheim - Heute in den frühen Morgenstunden kam es in Mindelheim in der Georgenstraße zu einem Deckenbrand in einem Einfamilienhaus.

Das Haus war zum Glück unbewohnt und die Feuerwehr Mindelheim konnte den Brand rechtzeitig löschen, bevor dieser auf andere Gebäudeteile übergriff.

Festgestellt hatte den Brand der Hauseigentümer selbst, als der das Gebäude am Morgen aufsperrte. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 20.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Brandursache ist nach bisherigen Erkenntnissen unklar. Möglicherweise handelte es sich um einen technischen Defekt. Fremdverschulden wird nicht angenommen.

wk