Zeitgemäße Wohnverhältnisse

Mindelheim: Glass baut neues Arbeiterwohnheim

Von: Marco Tobisch

Das bestehende Arbeiterwohnheim der Firma Glass in der Daimlerstraße ist in die Jahre gekommen. Glass plant bereits ein neues, in dem dann rund 100 Arbeiter schlafen können. © Tobisch

Mindelheim – Die Firma Glass plant den Neubau ihres Arbeiterwohnheims. 100 Betten sollen den Mitarbeitenden des Fertigteilwerks hier künftig zur Verfügung stehen. Den Weg dazu frei gemacht hat zuletzt auch der Stadtrat mit einem einstimmigen Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschluss.

„Auch bei Fremdarbeitern müssen Firmen etwas bieten“, erklärte Bürgermeister Dr. Stephan Winter in der letzten Stadtratssitzung. Das sieht auch die Firma Glass so und stellt nun weitere Weichen: Weil das bestehende Wohnheim, in dem beispielsweise Mitarbeiter von Subunternehmen vorübergehend unterkommen, schon etwas in die Jahre gekommen ist, investiert Glass in einen Neubau. Dieser entsteht laut Bauverwaltung an selber Stelle wie der bestehende Bau, allerdings etwas nach Norden versetzt. „Wir wollen den Arbeitern eine schöne Wohnung geben“, hatte kürzlich auch Dieter Zech, Prokurist der Firma Glass, im Gespräch mit dem Wochen KURIER erklärt.



Dieser Wunsch habe das Mindelheimer Bauamt einiges an „Hirnschmalz gekostet“, verriet nun Cassian Behr im Stadtrat. Denn laut des Mitarbeiters der Bauverwaltung stellen Arbeiterwohnheime eine Übergangsform zwischen einer Wohnnutzung und einem Beherbergungsbetrieb dar. Ob ein Arbeiterwohnheim in einem Gewerbegebiet überhaupt zulässig ist, sei problematisch und werde auch in der Rechtsprechung nicht einheitlich beantwortet. Ebenfalls unklar sei, ob ein Werkswohnheim einem Gewerbegebiet oder nicht doch eher einem Wohngebiet zuzuordnen sei.



Die Lösung sieht das Bauamt darin, ein „sonstiges Sondergebiet“ in dem Teilbereich an der Daimlerstraße festzusetzen und auf diese Weise zu regeln, was dort zulässig ist und was nicht. Dadurch könne der Immissionsschutz für umliegende Gewerbetreibende weiterhin gewahrt werden und obendrein der Rahmen für das Arbeiterwohnheim genau definiert werden. Mit dem Landratsamt sei dieses Vorgehen bereits abgesprochen, so Behr.



Um das zu ermöglichen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich östlich der Daimlerstraße notwendig. Dem erteilten die Stadträte einstimmig ihren Segen. Die Verfahrenskosten (z.B. Planung, Beratung, Gutachten), auch das ist Teil des Beschlusses, muss die Firma Glass selbst tragen.



Zeitgemäße Wohnverhältnisse

Josef Doll (Grüne) erklärte, es sei „sinnvoll, die Wohnverhältnisse für die Arbeiter zu verbessern“. Wie auch im Anschluss Christian Sedlmeir (AfD), fragte Doll nach weiteren Details zur Unterbringung, etwa zur Zahl der Wohnungen und zur Bewirtschaftung. Daraufhin sagte Bürgermeister Winter, man habe die Details nicht vertiefter mit Glass besprochen – und das sei auch nicht Aufgabe bei der Bauleitplanung, so der Rathauschef.



Die „angemessene und zeitgemäßen Wohnverhältnisse“, die das Bauamt für den Neubau ankündigt, hatte Glass-Prokurist Dieter Zech im Gespräch mit dem Wochen KURIER auch schon damit präzisiert, dass künftig nur noch maximal zwei Arbeiter in einem Zimmer unterkommen sollen.