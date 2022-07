Mindelheim: Frank Grabowski an Charity-Projekt „Louder than Bombs“ beteiligt

Von: Marco Tobisch

Der Mindelheimer Frank Grabowski ist am Charity-Projekt „Louder than Bombs“ beteiligt. Das Cover zeichnete er selbst. © privat

Mindelheim – Dass Musik stärker und „lauter als Bomben“ sein kann, das zeigt aktuell ein Mindelheimer zusammen mit einigen bekannten Musikern. Mit ihnen hat Frank Grabowski das Charity-Projekt „Louder than Bombs“ auf den Weg gebracht. Mit einer CD sollen Spendengelder für Kinder aus der Ukraine gesammelt werden.

Der Initiator der Aktion, Oliver Botta aus Dinslaken, hatte Kontakt nach Mindelheim aufgenommen – Frank Grabowski sei sofort begeistert gewesen vom Projekt, erzählt er dem Wochen KURIER. „In der ersten Phase haben wir Geld eingesammelt, einen Sampler zu produzieren, die Spender für die Produktion sind namentlich auf der CD genannt. Jetzt ist der Sampler fertig und geht in den offiziellen Verkauf“, sagt Grabowski. Der Erlös könne deshalb zu 100 Prozent an die Organisation „War Child“ gehen, die weltweit traumatisierte Kinder aus Kriegsgebieten unterstützt.



Viele Stunden ins CD-Cover investiert

Als Grabowski von der Aktion hörte, begeisterte er auch Musiker wie Steve Hackett (ehemals „Genesis“) für das Projekt. Aber nicht nur seine Kontakte ließ der Mindelheimer Künstler spielen – er gab der CD auch ein Gesicht, indem er das Cover gestaltete. „Das Design ist am PC entstanden und hat viele Stunden für Gestaltung und Abstimmung in Anspruch genommen“, erzählt der Künstler. Neben der Reinzeichnung der CD und des Covers galt es auch die Hauptsponsoren zu nennen und viele Dinge zu beachten, darunter die Rechte an den Songs, auch mit Blick auf die GEMA. Auch auf YouTube ist das Projekt bereits zu sehen – hier war Grabowski unter anderem für die visuelle Umsetzung der Videos zuständig.



Neben dem Mindelheimer sind unter anderem Ray Wilson (1997 - 1999 bei „Genesis“), Gabriel Agudo (Argentinien) That Joe Payne (Großbritannien) und die deutsche Rocklegende Jutta Weinhold am Projekt beteiligt. Mehr Infos zum Projekt gibt es im Internet unter www.prog-art.de/louder-than-bombs.