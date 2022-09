Mit den Kindern im Dialog

Mindelheim: Heute wurden die ersten Grundschüler der neu gegründeten St.-Josef-Schule begrüßt

Von: Melanie Springer-Restle

An ihrem ersten Schultag wurden die Grundschüler der neu gegründeten St.-Josef-Schule im Rahmen eines Gottesdienstes gesegnet. Bei dieser jungen Dame nahm Diözesanbischof Dr. Bertram Meier die Segnung vor. © Springer-Restle

Mindelheim – Für 18 Erstklässler war der heutige Dienstag gleich in zweierlei Hinsicht ein ganz besonderer Tag: Sie erlebten nicht nur ihren ersten Schultag, sondern sind auch die allerersten Schüler der neu gegründeten St.-Josef-Schule, die das Schulwerk der Diözese Augsburg ins Leben gerufen hat. Beim Gottesdienst im Rahmen der Schulaufnahmefeier erhielten die Schützlinge Gottes Segen.

Die Studienkirche des Maristenkollegs war gut gefüllt. Nicht nur die neuen Erstklässler der St.-Josef-Schule waren mit ihren Eltern gekommen. Auch diverse Ehrengäste wie beispielsweise der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, sowie Lehrpersonal des Maristenkollegs ließen sich das besondere Ereignis nicht entgehen.



Der Hauptzelebrant des Gottesdienstes, Diözesanbischof Dr. Bertram Meier erinnerte sich noch genau an seinen eigenen ersten Schultag. „Meine Zuckertüte war größer als ich selbst“, sagte er zu den frisch gebackenen Erstklässlern, mit denen er während des Gottesdienstes stets im Dialog blieb und immer wieder Fragen stellte.



Diözesanbischof Dr. Bertram Meier erinnerte sich noch an seinen eigenen ersten Schultag. „Meinen Zuckertüte war damals größer als ich selbst“, erzählte er den Kindern. © Springer-Restle

Der Mindelheimer Pfarrer Andreas Straub las aus dem Markus-Evangelium. Versnummer 10,13-16 zufolge wollten Jesus´Apostel die Kinder nicht zu Jesus vorlassen, als diese mit ihm sprechen wollten. Jesus war nicht erfreut über das Vorgehen seiner „Bodyguards“, wie Bertram die Apostel später scherzeshalber bezeichnete. Jesus sprach den berühmten Satz: „Lasst die Kinder zu mir kommen.“

Mit den Kindern im Dialog

Als Straub mit dem Lesen fertig war, wandte sich Meier an die Kinder und wollte wissen, ob sie denn wüssten, was Apostel seien. Meier half den Kindern auf die Sprünge: „Das waren die besten Freunde von Jesus“, die sich, so Meier, jedoch wie Bodyguards bei wichtigen Politikern verhielten. Zwar habe Jesus seine Apostel sehr geschätzt und als Missionare in die Welt gesandt, doch dieses Verhalten missfiel ihm. „Wie hat Jesus reagiert?“, wollte Meier wissen. Einer der Erstklässler gab die Antwort: „Er hat gesagt, lasst die Kinder durch!“ „Und was tat Jesus dann?“, fragte Meier. Ein anderes Kind, das gut aufgepasst hatte, antwortete: „Er hat sie gesegnet.“



Meier beschrieb, wie Jesus den Kindern die Hände auflegte und seine Schützlinge mit dieser Geste wie ein schützendes Dach vor dem Bösen bewahren wollte.

Schulstart mit Gottes Segen

Und genau diese Szene exerzierten Meier und Weihbischof Florian Wörner im Anschluss an den Kindern. Jeder der 18 Erstklässler erhielt den Segen Gottes durch die beiden geistlichen Stellvertreter. Zusätzlich wurde jedem Kind ein Kreuz um den Hals gehängt – als Begleiter durchs Leben.



Weihbischof Florian Wörner erteilte den frisch gebackenen Grundschülern zusammen mit Diözesanbischof Dr. Bertram Meier (hinten im Bild) den Segen Gottes. © Springer-Restle

Meier war es wichtig, zu betonen, dass die neu gegründete Schule für alle offen und gewiss keine „Missionierungsstation“ sei. Aber sie sei ein Angebot, von Gott zu erzählen. Er dankte den Eltern der St.-Josef-Grundschule für ihr Vertrauen, das die künftige Rektorin, Renate Sander, sicher nicht enttäuschen würde. Die Schule sei ein segensreicher Ort, über den Gott seine schützenden Hände halte.



Was Diözesanbischof Meier besonders freute, war, dass auch die evangelische Pfarrerin aus Mindelheim, Katia Frey gekommen war, um beim Gottesdienst mitzuwirken.

Schulwelt erleben

Die Stadt Mindelheim vertrat deren dritter Bürgermeister, Roland Ahne, der in einem kurzen Grußwort auch die besten Wünsche von Landrat Alex Eder überbrachte. Ahne wünschte der neuen Grundschule stets genügend Schüler und vor allem Lehrpersonal zu haben. Beim Schulwerk der Diözese Augsburg bedankte sich Ahne ausdrücklich dafür, eine neue Schule in Mindelheim geschaffen zu haben. Ahne appellierte ferner an die Eltern, ihren Kindern auch das „Erlebnis Schulwelt“ zu gönnen, das über den regulären Unterricht hinausgehe.



Auch die Rektorin der neuen St.-Josef-Schule, Renate Sander, wünschte allen einen guten Start. © Springer-Restle

Rektorin Renate Sander begrüßte die Gäste mit einer selbstgebastelten Hand, an deren Fingern jeweils ein Buchstabe des Wortes „Josef“ befestigt war. Der Buchstabe „F“ stand für ihre Familie, der sie für den Rückhalt dankte, um ihre Aufgabe als Rektorin gut ausführen zu können.



Am Ende des Gottesdienstes appellierte Meier an die neuen Schüler, ihre Schulzeit zu genießen. Nach dem finalen Segen gab es für alle Erstklässler eine Tüte Gummibärchen. „Denn Schule soll auch süß sein“, so Meier abschließend.