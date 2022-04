Mindelheim: Hochhaus am Unteren Mayenbadweg soll abgerissen werden

Von: Marco Tobisch

Teilen

Die Conductor Bau GmbH hat das Grundstück am Unteren Mayenbadweg erworben und will das Hochhaus nun abreißen. © Tobisch

Mindelheim – Das Hochhaus am Unteren Mayenbadweg soll abgerissen werden. Der neue Eigentümer plant auf dem Grundstück neue Mehrfamilien- und Reihenhäuser. Was die Neugestaltung des Areals besonders interessant macht: Mehrere Architekturbüros werden sich mit ihren Ideen in einem Wettbewerb messen; die besten zwei Planungen sollen schließlich dem Stadtrat vorgestellt werden.

Dabei hätte das Hochhaus, so sahen die Pläne zumindest 2019 noch aus, erhalten bleiben sollen: Der Bebauungsplan, der seinerzeit im Juni gefasst wurde, sah vor, dass das achtstöckige Haus zu einem Wohngebäude umfunktioniert und außerdem drei neue Mehrfamilienhäuser auf dem Grundstück realisiert werden sollten. Parkplätze sollten auf einem Parkdeck im Norden entstehen. Was aber letztlich die K.o.-Auflage aus Sicht der damaligen Eigentümerin war: Mit Beschluss vom Juni 2020 wurde ihr vertraglich auferlegt, mindestens zehn Prozent des neuen Wohnraums für sozialen Wohnungsbau, also für einkommensärmere Bürger, bereitzuhalten. Eine Pflicht, mit der sich die Vorhabenträgerin laut Bürgermeister Dr. Stephan Winter damals nicht anfreunden konnte und das Grundstück im Mai 2021 verkaufte.



Nun gibt es mit der Conductor Bau GmbH aus Ludwigsburg eine neue Eigentümerin, die das Hochhaus abreißen lassen will – und damit aus der Sicht von Stadtbaumeister Michael Egger „einen städtebaulichen Missstand und nicht gerade das Wahrzeichen von Mindelheim“ entfernt.



Stattdessen sollen an selber Stelle neue Mehrfamilien- und Reihenhäuser entstehen. Mit Conductor sei das Stadtbauamt bereits in regem Austausch, um gemeinsam ein „zukunftsfähiges und qualitätsvolles Konzept zu erarbeiten“, erklärte Bürgermeister Dr. Stephan Winter in der jüngsten Stadtratssitzung. Was die Konzeptfindung auf dem Areal aus seiner Sicht besonders interessant macht: Vier bis fünf Architekturbüros sollen beauftragt werden, innerhalb von sechs Wochen ein Gesamtkonzept für das Grundstück zu entwerfen. Ein Bewertungsgremium soll die Ideen dann sichten und die zwei besten Konzepte dem Stadtrat vorlegen, der den Siegerentwurf kürt. Anschließend beginnt das Bauleitverfahren, in dessen Rahmen laut Stadtverwaltung noch Anpassungen möglich sind. Dass die Stadt bei der Planung mitsprechen kann und dem Bauamt nicht vollendete Entwürfe präsentiert werden, darauf freut sich der Bürgermeister. „Das ist ganz neu und spannend für uns. Gerade für dieses Gelände ist das ein passender Weg“, so Winter.



In der Jury sitzen drei bis vier Vertreter der Conductor Bau GmbH, Cassian Behr vom Bauamt, Bürgermeister Winter und zwei Stadträte. Letztere wurden in der Stadtratssitzung im Einvernehmen benannt, wobei das Interesse am Mitwirken seitens der Fraktionen groß war. Man einigte sich schließlich darauf, dass mit Fritz Birkle (CSU, sein Vertreter ist Mehmet Yesil von der SPD) und Max Heim (Freie Wähler, sein Vertreter ist Michael Gerle von der MBG) die mandatsstärksten Fraktionen zum Zug kommen. Claudia Steber (CSU) lobte den Architekturwettbewerb anschließend als „tolle Idee“.



Worauf es bei der Ausgestaltung der Pläne ankommen wird? Conductor wünscht einen Mix aus offenen Bauformen, nämlich aus Reihen- und Mehrfamilienhäusern – mit Geschosswohnungsbau im Westen des Grundstücks und mit Übergangsbereich zu den Reihenhäusern. Das sei auch im Sinne der Nachverdichtung und Innenentwicklung der Stadt, sagte Stadtbaumeister Egger. Auch ein Spielplatz und ausreichende Grünflächen sollen im Konzept berücksichtigt werden.



Die nötigen Parkflächen sind laut Stadtratsbeschluss entweder über eine Tiefgarage oder ein Parkhaus/Parkdeck nachzuweisen – wobei Egger erklärte, es werde vermutlich auf eine Tiefgarage hinauslaufen. Die Zufahrt zu dieser soll über die Memminger Straße erfolgen, um den Verkehr aus dem Unteren Mayenbadweg herauszuhalten. Bei der Dichte der Bebauung kommt die Stadt dem Vorhabenträger entgegen und hat die Geschossflächenzahl von 0,8 auf 1,0 hochgesetzt. Heißt: Das Grundstück darf enger bebaut werden.



„Sehr erfreulich“ sei laut Egger, dass sich die Conductor Bau GmbH im Gegenzug beim Thema Sozialwohnungsbau aufgeschlossen zeigte und 20 Prozent als „sozialen Wohnraum“ errichten will. Möglich ist das in den Mehrfamilienhäusern über eine Einkommensorientierung, im Bereich der Reihenhäuser über einen Kaufpreisdeckel. Über letzteren Weg sollen auch junge Familien zum fairen Preis Eigentum erwerben können, sagte Egger.



20 Prozent „sozialer Wohnraum“ seien zwar löblich, doch darunter verstehe er ausschließlich eine Einkommensorientierung, erklärte Mehmet Yesil (SPD) – eine Kaufpreisdeckelung solle deshalb nicht zugelassen werden, forderte Yesil. Die Deckelung habe der die Conductor Bau GmbH so gewünscht, entgegnete Egger.

Marco Tobisch