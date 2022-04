Mindelheim: „Holzverwandlungskünstler“ Markus Brinker stellt im Salon aus

Von: Regine Glöckner

„Holzverwandlungskünstler“ Markus Brinker ist mit seinen Werken im Mai im Mindelheimer Salon zu Gast. © privat

Mindelheim – Schwungvoll geht es ab Dienstag, 3. Mai, im Salon des Mindelheimer Kunstvereins zu: An ästhetischer Feinheit und Feinsinnigkeit kaum zu überbietende Holzkunst-Werke von Markus Brinker aus dem nördlichen Schwaben werden dann zu bestaunen sein. Was dabei besonders ist: Anfassen ist ausdrücklich gestattet, ja sogar erwünscht.

Nicht selten ertappt man ja auch sich selbst als Ausstellungsbesucher dabei, dass man gern mal über den Kopf einer Skulptur gestreichelt, eine tönerne Schale „begriffen“, eine Glaskugel erfühlt oder die Oberfläche eines metallenen Objekts von Hand geprüft hätte. Meist heißt‘s jedoch: Bitte nicht berühren. Hier, in Brinkers Holz-Schwung-Ausstellung, ist Spüren erlaubt. Und das passt sehr gut zu dem Holzbildhauer, der äußerst naturverbunden und „fasziniert von Bäumen und Wäldern ist“, wie er selbst von sich sagt. Man nimmt ihm ab, dass es ihm um „die Wechselwirkung von Baum und Künstler geht“ und damit auch um die Wirksamkeit auf den Betrachter.



Der gebürtige Sauerländer, viel und weit gereist, landete nach einer letzten Station im irischen Dublin in Bayerisch-Schwaben und hat sein Atelier in Dinkelscherben. Sein Lager ist voller Holz – Hölzer, die er schon längst überregional erwerben kann. So gesellen sich zu einer Buche aus Bad Tölz auch mal Olivenstämme aus Sardinien oder gar sogenannte Erdbeerbäume, „ein schönes Holz aus dem Mitttelmeerraum“.



Brinker nimmt das Holz, das „ihm passt“. Und „Formgefühl“ hatte er schon immer: So war Brinker bereits als kleiner Bub kreativ und nach seinen Welterkundungen, bevorzugt in Südamerika, schuf er sich vor etwa zehn Jahren mit dem Signet „Seelenkreationen“ seinen Ausdrucks- und Schaffens(t)raum; in dem und von dem der 52-Jährige seitdem lebt.



Brinker arbeitet intuitiv. Er muss nicht „wirken“, er muss „machen“. So verschieden die Hölzer sind, so unterschiedlich ist die Bearbeitung. Edle, mit Öl oder Wachs polierte Gebilde entstehen so unter seinen Händen, bisweilen mit Blattgold belegt. Wenn man die Bezeichnung „natürliche Kunstwerke“ bemühen will, Brinkers Skulpturen stehen dafür; strahlend, voller Ausdruckskraft, voller Vitalität im vermeintlich toten Holz.

„Holzverwandlungskünstler“

Ein einziges figürliches Objekt, „La Serena“, „die Gelassene“, wird sich unter den etwa 15 bis 20 abstrakten Exponaten im Salon wiederfinden. Seinen Werken Klarheit und Raum bei dieser Ausstellung zu geben, ist Brinker wichtig. Wie könnte es auch anders sein, bei einem Holzbildhauer, der eigentlich als Berufsbezeichnung den Titel „Holzverwandlungskünstler“ verdient hätte.



Ausstellungs-Eröffnung ist am Dienstag, 3. Mai, um 19 Uhr. Geöffnet ist bis 25. Mai jeweils am Dienstag und Mittwoch 17-19 Uhr; zusätzlich Sonntag, 22. Mai, 15-17 Uhr im Salon Mindelheim, Frundsbergstaße 2.

