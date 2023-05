Mindelheim: „Kauf eins mehr“-Aktion sorgt für große Spende an die Tafel

Gute Gespräche mit Supermarktkunden und viele Spenden machen glückliche Gesichter bei den Mindelheimer Rotariern und Rotaractern im V-Markt Mindelheim. Hier zu sehen sind (v. links)Gunther Faustmann, Laura Schneider (Präsidentin Rotaract Bad Wörishofen-Mindelheim), Dr. Ulrich Heucken (District Governor),­Steven Lebrecht, Markus Putz, Harald König und Felix Heintz (District Secretary). © Schneider

Mindelheim – Die Vorratsregale im Keller der Tafel Mindelheim sind wieder voll! Der Rotary Club Mindelheim und Rotaract Bad Wörishofen-Mindelheim haben gemeinsam am 06.05.23 die Kauf-Eins-Mehr-Aktion gestartet.

Im V-Markt Mindelheim und im Kaufmarkt im Mindelheimer Allgäu-Center haben 18 Mitglieder der beiden Clubs von 8 bis 14 Uhr Kunden über die Spendenaktion informiert und darum gebeten, von einer Liste ein oder mehrere haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel zusätzlich zu kaufen.

So sind 40 Kartons voll Konserven, Milch, Tee, Kaffee, Mehl, Süßigkeiten, Marmelade, Zahnbürsten, Deos, Damenbinden und Duschgels im Wert von rund 7.000 Euro zusammengekommen. Die Mindelheimer Rotarier und Rotaracter haben die gespendeten Artikel dann zur Tafel gebracht und auch gleich in die Vorratsregale im Keller geräumt.



“Wir sind völlig überwältigt von der großen Spendenbereitschaft der Mindelheimerinnen und Mindelheimer. Wir können so unsere Mitmenschen unterstützen, die nicht so viel Geld für einen vollen Einkauf im Supermarkt zur Verfügung haben. Vielen Dank dafür und danke auch an den V-Markt und den Kaufmarkt, dass wir unsere Kauf-Eins-Mehr-Aktion dort durchführen konnten”, so Frank Aschenbrenner, Präsident des Rotary Clubs Mindelheim.



Mehr Abwechslung für Tafel-Kunden

“Mit den vollen Regalen und den vielen Kartons an Lebensmittelspenden kann die Tafel diese Woche nach der Renovierung mit einem abwechslungsreichen Angebot für unsere Kunden wieder öffnen. Das ist wirklich toll!”, freut sich Ursula Richinger, die die Mindelheimer Tafel leitet.



Der Rotary Club Mindelheim, Rotaract Bad Wörishofen-Mindelheim und die Tafel Mindelheim bedanken sich ausdrücklich bei allen Spendern und den beiden Supermärkten.

wk