Mindelheim weiterhin im Mittelfeld

Mindelheim: Kindergärten und Krippen ab September teurer

Von: Marco Tobisch

Kinderbetreuung in Mindelheim wird im Herbst teurer – um vier Prozent. © dpa

Mindelheim – Für die Kitabesuche ihrer Kleinen müssen Mindelheimer Eltern ab Herbst etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung am Montag einstimmig beschlossen, die Gebühren um vier Prozent zu erhöhen. Geschuldet ist das den gestiegenen Personalkosten.

Um die Kostenerhöhung moderat zu halten, hatte der Stadtrat vor zwei Jahren dafür plädiert, die Kitagebühren alle zwei Jahre auf den Prüfstand zu stellen – wobei die Entscheidung, ob und wie die Erhöhung ausfällt, sich an der Entwicklung der Personalkosten orientiere, wie Bürgermeister Dr. Stephan Winter in der Stadtratssitzung in Erinnerung rief.



Die letzte Gebührenanpassung bei den städtischen Kindertageseinrichtungen erfolgte zum 1. September 2020. Seither seien die Personalkosten nach den Berechnungen des Personalamtes um insgesamt vier Prozent gestiegen, erklärte Winter. Dementsprechend votierte der Stadtrat einstimmig dafür, auch die Kitagebühren um jene vier Prozent anzuheben. Per Beschluss gilt diese Erhöhung ausschließlich für städtische Kitas, aber auch die kirchlichen hätten die Gebührenordnung stets in selber Höhe angepasst, erklärte der Bürgermeister.



Dabei werden aber noch immer längst nicht alle Ausgaben der Stadt durch die Gebühren der Eltern gedeckt. So machte der Rathauschef nämlich auch deutlich: Die von der Stadt Mindelheim zu betreuenden bzw. mitzufinanzierenden Kindertageseinrichtungen schlossen im Jahr 2020 mit einem Defizit von 1,78 Millionen Euro und im Jahr 2021 mit einem Defizit von 1,83 Millionen Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2022 rechnet die Stadt sogar mit einem Fehlbetrag von knapp über zwei Millionen Euro.



Außerdem erinnerte Winter daran, dass die Eltern von Kindergarten- bzw. Kinderkrippenkindern bei den Gebühren auch auf die Hilfe des Freistaats zählen dürfen: Seit dem 1. April 2019 bezuschusst der Freistaat Bayern die Kindergartengebühr, und das sogar einkommensunabhängig. Der Elternzuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt. Auch die Kinderkrippengebühr wird mit 100 Euro pro Monat bezuschusst – hier allerdings einkommensabhängig: Das Krippengeld wird ab dem 1. Geburtstag des Kindes auf Antrag der Eltern gewährt, wenn die haushaltsbezogene Einkommensgrenze einen Betrag von 60.000 Euro (als Summe der positiven Einkünfte) nicht übersteigt.



Mindelheim weiterhin im Mittelfeld

In den Vorberatungen hatte sich der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss bereits einstimmig für die Erhöhung um vier Prozent ausgesprochen, womit man sich auch weiterhin im Mittelfeld unter den Kommunen in der Umgebung befinde, wie Bürgermeister Winter sagte. „Wir müssen sozial kein schlechtes Gewissen haben“, so Winter im Hinblick darauf, dass die Stadt sich mit der Übernahme des Defizits tatkräftig an der Finanzierung beteilige.



Auch beim Jourdienst während der Schließzeiten im August gibt es eine Gebührenerhöhung: Hier müssen Eltern laut Satzung bislang 15 Euro pro Tag für die Kinderkrippe bzw. 10 Euro pro Tag für den Kindergarten bezahlen. Diese Gebühr künftig nach Stunden zu staffeln, das hatte der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss im Rahmen der Vorberatung nicht für sinnvoll erachtet. Deshalb soll es auch künftig bei einer Tagespauschale bleiben, die jedoch in der Kinderkrippe auf künftig 16 Euro pro Tag und im Kindergarten auf 12 Euro pro Tag erhöht wird.

Die neuen Kitagebühren ab September: Kinderkrippengruppen (Gebühr pro Monat, alte Gebühr in Klammern): • 1 - 2 Std. 154 Euro (148 Euro)

• 2 - 3 Std. 161 Euro (168 Euro)

• 3 - 4 Std. 180 Euro (173 Euro)

• 4 - 5 Std. 202 Euro (194 Euro)

• 5 - 6 Std. 216 Euro (207 Euro)

• 6 - 7 Std. 233 Euro (224 Euro)

• 7 - 8 Std. 251 Euro (241 Euro)

• 8 - 9 Std. 265 Euro (254 Euro)

• 9 - 10 Std. 285 Euro (274 Euro)

Kindergartengruppen: • 3 - 4 Std. 104 Euro (100 Euro)

• 4 - 5 Std. 112 Euro (107 Euro)

• 5 - 6 Std. 119 Euro (114 Euro)

• 6 - 7 Std. 126 Euro (121 Euro)

• 7 - 8 Std. 134 Euro (128 Euro)

• 8 - 9 Std. 141 Euro (135 Euro)

• 9 - 10 Std. 148 Euro (142 Euro)

Schließzeiten im August: • Kinderkrippe: 16 Euro als Tagespauschale (vorher 15 Euro)

• Kindergarten: 12 Euro als Tagespauschale (vorher 10 Euro)