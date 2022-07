Die Vorfreude der Kinder ist groß

Mindelheimer Kita St. Stephan offiziell eingeweiht

Von: Oliver Sommer

Teilen

Der Neubau der Kita St. Stephan auf der Lautenwirtswiese wurde am Wochenende eingeweiht. Darüber freuten sich auch Verwaltungsleiter Thomas Weinzierl und Kita-Leiterin Susanne Pech. © Treude

Mindelheim – Nach fünf Jahrzehnten hatte der alte Kindergarten St. Stephan ausgedient. Am vergangenen Wochenende wurde der Neubau in der Kloster-Heilig-Kreuz-Straße bei einem kleinen Festakt eingeweiht und durch Stadtpfarrer Andreas Straub geweiht. Zum neuen Schuljahr wird der Betrieb offiziell aufgenommen. Damit wurden innerhalb einer Woche drei Kindertagesstätten in der Kreisstadt eingeweiht.

Wie auch schon in der Vorwoche war es der kirchliche Vertreter Mindelheims, Stadtpfarrer Andreas Straub, der die Marschrichtung vorgab. Teilte sich der Dekan bei der Kita Marcellin-Champagnat die Aufgabe mit seiner evangelischen Amtskollegin, so hatte die Katholische Pfarrkirchenstiftung „St. Stephan“ als Bauherr diesmal die „Exklusivrechte“.



Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer, der neben Bürgermeister Dr. Stephan Winter zu den Ehrengästen zählte, betonte, dass es ohne die Kirche im Unterallgäu keine (höheren) Schulen, keine weitergehende Schulausbildung geben würde. Er nannte in diesem Zusammenhang auch das Maristenkolleg und die Maria-Ward-Realschule. Dieses Engagement verdiene Respekt und Anerkennung, so Pschierer. Er verpackte in seinem Grußwort ein Kompliment an den Stadtrat, der den Neubau möglich gemacht habe.



Dabei wurde die neue, lichtdurchflutete, zweistöckige Kita für 149 Kinder etwas teurer als veranschlagt. Rund 400.000 Euro musste man auf die 4,5 Millionen Euro obendrauf packen, damit der Neubau nun in Betrieb genommen werden kann. Die Stadt beteiligte sich mit 4,5 Millionen am Neubau, wovon 2,3 Millionen Euro durch den Freistaat gefördert wurden. Die Kirchenstiftung trägt rund 430.000 Euro, diese Summe wird durch das ­KiTa Zentrum St. Simpert der Diözese Augsburg bezuschusst. Außerdem trägt die Kirchenstiftung die Kosten des Grundstücks.



Landtagsabgeordneter Pschierer freute sich mit Kita und Kommune und meinte, der Freistaat habe das Vorhaben gerne unterstützt. Zugleich aber warnte er, dass sich die Zuschusssituation in den kommenden Jahren verschlechtern könnte, während gleichzeitig die Baukosten nach oben gingen. „Sind wir glücklich, froh und dankbar, dass man es geschafft hat“, sagte Pschierer. Und: „Gut gemacht“, attestierte er den verantwortlichen Architekten. Das Kaufbeurer Architekturbüro Stadtmüller.Burkhardt.Graf wurde mit den Planungen beauftragt, das Mindelheimer Architekturbüro Holl + Partner übernahm die Bauleitung. Über 50 Firmen, Fachplaner und Architekten waren am Bau beteiligt.



Als Bindeglied zwischen dem alten und den neuen Kindergarten, erinnerte Dekan Andreas Straub, habe man ein Bildnis des Heiligen Stephanus mitgenommen, das der Mindelheimer Ehrenbürger Erwin Holzbaur geschaffen hatte. Mit seinen Worten, vor allem der Erinnerung an den alten Kindergarten und auch an die Schwestern aus dem Kloster Heilig Kreuz, verband Straub auch die Hoffnung, dass vielleicht eines Tages einer der jungen Menschen, deren Basis Susanne Kita-Leiterin Susanne Pech mit ihrem Team beeinflusse und das Fundament für die künftige Entwicklung lege, ja vielleicht eine Karriere in der Kirche einschlagen könnte. Wie auch Bürgermeister Winter erinnerte sich der Stadtpfarrer an seine Kindergartenzeit, als man zu den Erzieherinnen noch habe „Fräulein“ sagen müssen. Auch wenn Susanne Pech heute kein „Fräulein“ mehr ist, so würden sie und ihre Mitarbeiterinnen viel Positives ausstrahlen. Und die Kinder seien bei ihr in guten Händen, würden eine gute, moderne und weltoffene Pädagogik kennenlernen, in der auch kirchliche Inhalte nicht fehlten, so Straub.



Die Vorfreude der Kinder ist groß

Nicht zuletzt deshalb dürfte sich die Kirche nicht zurückziehen, sondern müsste mittendrin sein und einen gesellschaftlichen sozialen Beitrag leisten für diese Welt. „Und da sind Sie meine Unterstützerinnen“, schloss Straub. Abschließend brachte auch die Einrichtungsleitung ihre Freude zum Ausdruck: „Wir freuen uns schon sehr auf den neuen Kindergarten“, sagte Susanne Pech. Und man werde das „Haus für Kinder St. Stephan“ mit viel Leben füllen.



Die neue Kita bietet im Obergeschoss in hellen, rund 50 Quadratmeter großen, hohen Räumen 125 Kindergartenkindern in fünf Gruppen à 25 Kindern viel Platz zum Spielen, Lernen und Entdecken. Hinzu kommen zwei ebenso große Räume für je zwölf Krippenkinder im Erdgeschoss.