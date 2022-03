Kloster im Check

Mindelheim: Kommen Ukraine-Flüchtlinge im Kloster Heilig Kreuz unter?

Das Kloster Heilig Kreuz könnte, das machte Bürgermeister Dr. Winter bekannt, womöglich Flüchtlinge aus der Ukraine unterbringen. Zuvor muss aber noch einiges geprüft werden. © Breuninger

Mindelheim – Auch Mindelheimern geht das Schicksal der Menschen in der Ukraine nahe. Am Sonntag kamen hunderte Bürger am Marienplatz zusammen, um gemeinsam mit den Geistlichen der Stadt zu beten und mit einer Lichterkette ihre Solidarität zu bekunden. Derweil bereitet man sich auch in Mindelheim auf Flüchtlinge aus Osteuropa vor.

Das Landratsamt hat erst vor wenigen Tagen einen Aufruf gestartet, Unterallgäuer sollen doch Bescheid geben, wenn sie Flüchtlingen Wohnraum zu Verfügung stellen könnten. Tatsächlich meldeten sich viele Privatpersonen und Hotelbetreiber, um zu helfen, wie Landrat Alex Eder am Montagnachmittag im Kreisausschuss sagte. Während der Landkreis selbst nicht mit Immobilien helfen könne, sei die Stadt Mindelheim in einer „super Position“, um Wohnungen zu vermitteln, erklärte Peter Miller am gestrigen Montag im Bauausschuss, wo es dem ÖDP-Rat ein Anliegen war, für die „sehr bewegende Kundgebung“ am Abend zuvor zu danken.

Millers Wortmeldung nahm Bürgermeister Dr. Stephan Winter zum Anlass, die aktuelle Situation zum Thema Ukraine-Flüchtlinge kurz zu beleuchten. Denn: „Auch uns erreichen bereits erste Anfragen“, bestätigte der Bürgermeister seinen Räten. Dabei fungiere die Stadtverwaltung derzeit als Drehscheibe für den Landkreis – ein zweites Koordinationszentrum wolle man aber nicht aufbauen und leite die Bürger-Anfragen deshalb schlichtweg in die Bad Wörishofer Straße weiter.



An anderer Stelle hat die Stadt derweil selbst die Initiative ergriffen: Am Freitag nahm Hauptamtsleiter Michael Schindler Kontakt mit dem Kloster Heilig Kreuz auf. „Er hat sich dieses Themas engagiert angenommen“, betont Winter lobend. Mit dem Kloster Heilig Kreuz sei man aktuell noch in der Prüfung.

Kloster im Check

Das bestätigt auch Hubert Klaus, Stiftungsratsvorsitzender des Klosters, auf Nachfrage des Wochen­ KURIER. Er sagte, man müsse zunächst untersuchen, was hier überhaupt machbar sei, denn beispielsweise müssten Sicherheit, Infrastruktur, Wasser und Toiletten einem Check unterzogen werden. Schließlich steht das Gebäude seit knapp vier Jahren nahezu leer – 2018 wurde das Kloster aufgelöst, als die letzten drei Schwestern der Franziskanerinnen aus Altersgründen ins Kloster Ursberg übersiedelten. Bewohnt wird eine Wohnung von Pater Roy, der in der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim als Priester tätig ist. Das geistliche Leben wird im ersten und zweiten Geschoss eines Gebäudetraktes von Schwestern der Gemeinschaft von der erlösenden Liebe Christi e.V. weitergeführt. Weil Großteile des Gebäudes aber seit Jahren nicht mehr benutzt wurden und nicht mehr in gutem Zustand seien, müsse man sich vor der Unterbringung von Flüchtlingen noch zu einigen Punkten Gedanken machen, erklärt Hubert Klaus.



Anders sieht es bei einer anderen Immobilie im Westen Mindelheims aus: Diese wurde schon in der Vergangenheit zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Nun gebe es einen neuen Eigentümer, berichtete Bauamtsleiter Michael Egger im Bauausschuss. Dieser neue Eigentümer beantragte beim Bauamt zuletzt eine Umnutzung, die das Beherbergen von Flüchtlingen ermöglicht. Das Amt stimmte dem Antrag zu. Auch Peter Miller (ÖDP) sprach das betroffene Haus im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung an. Bürgermeister Winter erklärte, die Stadt werde die Genehmigungsverfahren hier beschleunigen.

Viele geflüchtete Kinder

Was den Rathauschef besonders umtreibt: „Uns werden relativ viele Kinder aus der Ukraine erreichen.“ Dass eine Familie ihre Kinder zusammen mit den Nachbarskindern in einen Zug nach Westen setzt, während die Eltern zum Gewehr greifen, um ihr Land zu verteidigen, „will man sich gar nicht ausmalen“, sagte Winter. „Das geht uns allen nahe.“



Winter hofft, dass das Unterallgäu bei neuen Flüchtlingswellen nicht nur mit Wohnraum gerüstet ist, sondern vor Ort auch genügend russisch- und ukrainischsprachige Übersetzer zur Verfügung stehen. Denn: „Bei den Kindern werden welche dabei sein, die noch nie eine Sprache gelernt haben“, so der Bürgermeister. Er wollte sich, so sagte er am Montag, diese Woche auch mit Landrat Eder noch zur Situation austauschen.



„Mindelheim, du hast ein großes Herz!“

Unterdessen laufen auch die Hilfsaktionen im Unterallgäu auf Hochtouren – eine der größeren auch in Mindelheim, organisiert von den Cheerful Stompers und den Frundsbergschützen: Vier Tage lang konnten im Schützenheim am Mindelburgweg 6 Sachspenden vorbei gebracht werden. Das Fazit der Cheerful Stompers am gestrigen Montagabend: Vier große Lkw wurden vollgeladen, dazu ein großer Transporter und ein Anhänger – unter anderem Medizin, Babybedarf und Hygieneartikel wurden zu Sammelstellen gefahren. „Dazu hat uns fast jeder Spender erzählt, dass er auch Geld gespendet hat. Man muss es sagen: Mindelheim, du hast ein großes Herz!“, schreibt die Mindelheimer Line Dance Gruppe auf Facebook.

Teilweise waren im Schützenheim über 20 Helfer vor Ort, um die Spenden zu sichten, zu sortieren, einzupacken und zu beschriften. Auch die Feuerwehr Mindelheim sagte spontan ihre Unterstützung zu und packte am Sonntag tatkräftig mit an.

