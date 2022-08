Mindelheim: Künstler für die rote Telefonzelle gesucht!

Von: Melanie Springer-Restle

Mitten in Mindelheims Altstadt in prominenter Lage haben Kunstschaffende die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen. © Springer-Restle

Mindelheim – Seit letztem Dezember werden bei Art in the box, der kleinsten Kunstgalerie des Unterallgäus in der Maximilianstraße, Kunstwerke im monatlichen Wechsel ausgestellt. Viele Passanten bleiben an der roten Telefonzelle stehen und gönnen sich „Kunst to go“. Der Schirmherr von Art in the box, Frank Grabwoski, ist immer noch auf der Suche nach Talenten und appelliert an zögerliche Interessenten, sich bei dem Projekt zu bewerben.

Bisher boten die Künstler den Passanten stets ein abwechslungsreiches Repertoire. Es gab Malerei, Fotografie, Heiteres, Düsteres, Abstraktes und Konkretes. Der Schirmherr des Kunstprojekts, Frank Grabwoski, sucht stets nach neuen Talenten und richtet mit diesem Aufruf im Wochen KURIER seinen Appell an zögerliche Interessenten, sich bei dem Projekt zu bewerben.

Und so geht‘s

Für alle, die es noch nicht wissen: Das Prinzip ist einfach. Interessierte Künstler können sich über das Kontaktformular auf der Webseite www.art-in-the-box.de bewerben. Falls ihre Werke ausgewählt werden, können sie diese für vier Wochen in der roten Telefonzelle mitten in der Mindelheimer Altstadt ausstellen.Die Telefonzelle ist mit einem QR-Code und einer Webadresse versehen, über die Passanten, die sich für ein konkretes Kunstwerk interessieren, mit den Künstlern in Kontakt treten können.



Grabowski, der selbst Künstler ist und das Projekt ehrenamtlich betreut, betont: Bei dem Projekt besteht keine Gewinnabsicht und es wird im Verkaufsfall auch keine Provision fällig. Für die Zeit der Ausstellung ist lediglich eine Spende von 20 Euro gewünscht, um die laufenden Kosten der Webseite abzudecken. „Wir wollen Künstlern eine Präsentationsmöglichkeit mitten in der Stadt bieten“, so Grabwoski.

Auf die Kunstwerke wird ferner in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram aufmerksam gemacht. Laut Grabowski hat sich die Ausstellung bisher für alle Teilnehmer gelohnt. Nun plant der Künstler das nächste Jahr und würde sich freuen, wenn sich mehr Kunstschaffende trauen, bei dem Projekt mitzumachen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Auch Kunsthandwerk oder Gesamtkunstwerke, die die komplette Telefonzelle in ein Arrangement einbinden, sind denkbar.