Mindelheim: Künstlerische Netzwerkerinnen mit kreativem Pepp im Salon

Von: Regine Glöckner

An der Ausstellung nahmen teil (v. links) Musiker Benedikt Unglert, Künstlerin Elisabeth Kerler, Redner Hans Jörg, sowie die Künstlerinnen Cornelia Stolzer und Renate Schremmer. © Glöckner

Mindelheim - Für drei Frauen und deren Werke ging es schnurstracks von der Mitglieder-Jahresausstellung im Forum Richtung Salon in der Frundsbergstraße.

Ziel war und ist die Präsentation „Menschen und Landschaften in Farben und Formen“, die mehr als fünf Dutzend Exponate von Elisabeth Kerler, Renate Schremmer und Cornelia Stolzer vereinigt.



Und so bescheiden der Titel für diese Ausstellung, so gelungen ist die Hängung der zahlreichen Bilder, zumeist Aquarelle und eine Handvoll Seidenmalereien, sowie einige edle, weitaus zahlreicher, aber pfiffige Tonfiguren, in einer bühnenmäßigen Anordnung – vor allem am Fenster. Und in diesem wahrlichen Schau-Fenster ziehen schon die kleinen tönernen Strubbelköpfe, Gänselieseln oder Wanderburschen gleich die Blicke auf sich; daneben Seidenbilder in kräftigen Farben, gefertigt von Renate Schremmer, einem „Kirchheimer Original“, wie sie liebenswürdig betitelt wurde, die aus einer Handwerksfamilie stammt und seit über zwanzig Jahren Mitglied im Kunstverein ist.



Dem Maler und Vereinsbeirat Hans Jörg aus Kirchheim kam es zu, die Künstlerinnen bei der Vernissage vorzustellen und dabei erkennen zu lassen, dass die Kirchheimer Eschenlohe-Mühle sozusagen zum Schicksalsort für die Ausstellenden geworden war, denn hier fand Schremmer mit der Eppishauserin Elisabeth Kerler und der Ostallgäuerin Cornelia Stolzer letztlich zusammen.

Schwestern im Geiste – wirken sie auch in ihren Malereien fast seelenverwandt: freundliche, in ihren Aussagen und Inhalten gegenständliche Motive wie Kühe, Karawanen, Kinder und Natur von Kerler; mit „Times Square“, „Snow Mountain“ oder Gartenstilleben realitätsnahe Gemälde von Stolzer. Beide, die eine Mitte sechzig, die andere Mitte fünfzig, arbeiten gern im Freien, suchen und finden ihre Themen „vor Ort“. Und alle Drei: Aktiv. Kreativ. Produktiv.



Kerler zeigt neben ihren vorwiegend pastellfarbenen Aquarellen auch drei Bilder, die ausschließlich mit – auf der Autokühlerhaube – von ihr (vor)gefundenem Saharastaub entstanden sind. Meist konzentrieren sich ihre Darstellungen auf ein Thema, eine Situation, eine Person. Die gelernte Damenschneiderin, ausgebildete Heilerziehungspflegerin samt Fernstudium in Theologie widmet sich auch gern dem Urban Sketching, dem spontanen zeichnerischen Festhalten von Umgebung im Skizzenbuch.

Stolzers Freiluft-Bilder, kontrastreicher und kräftiger in ihrer Wirkung, tragen im zeichnerischen Duktus eine dynamische Handschrift ihrer Urheberin, einer vormaligen Krankenschwester; die auch schon an Gruppenausstellungen in Marktoberdorf beteiligt war und nun auch als Kunstpädagogin tätig ist. All die freundlichen Bilder und Skulpturen geben dem Salon mit dieser Ausstellung einen einladenden Kabinettcharakter.

Öffnungszeiten

Der Salon, Frundsbergstraße 2, hat im März wie folgt geöffnet:

Dienstag und Mittwoch, von jeweils 17 bis 19 Uhr findet ein Aquarellworkshop mit Anmeldung unter Tel. 0151/23646127 statt, am Mittwoch, 22. März, von 18 bis 19.30 Uhr.

Am Freitag, 17. März, gibt es ab 19 Uhr Unterhaltung mit der Derndorfer Stiblamusik und Mundartdichter Alfons Biber.