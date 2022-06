Plakativ-sinnlich und emotional

Mindelheim: Kunstsommer-Projekt „Eschenlohekreis“ startet im Salon

Von: Regine Glöckner

Künstler Johann Jörg, hier mit seiner Frau Kathrin, sprach mit dem Wochen KURIER bereits vorab über die Eschenlohe-Ausstellung. © Glöckner

Mindelheim– Die Esche ist einer der wuchshöchsten Laubbäume in Europa; mit Lohe ist seit germanischen Urzeiten sowohl ein Waldstück wie auch das hoch auflodernde Feuer gemeint. Und passenderweise widmet sich der „Eschenlohe-Kunstkreis“ mit Feuer­eifer und hohen Ambitionen der Vermittlung von Kunst und Kultur: Johann Jörg und dessen Frau und Muse Kathrin können mit so einer Präambel für ihr jüngstes Kultur-Projekt, dem „Kunstsommer“ im Salon des Mindelheimer Kunstvereins, das Anfang Juni beginnt und seine Fortsetzung dann in Türkheim finden wird, bestimmt gut leben.

Ja, sie dürfen stolz darauf sein, wenn ihre Bemühungen, Kunst, Musik, Literatur und Fotografie gleichzeitig zu versammeln, auf diesen Nenner gebracht werden können. Der Wohnsitz der Beiden, Johann Jörgs väterliches Anwesen, samt Wasserkraftwerk, früherer Mühle und viel Fläche, Eschenlohe 1 im nahen Kirchheim, hat sie auf die Bezeichnung für ihre Kulturprojekte gebracht; aber unschwer festzustellen ist eben auch, dass Johann Jörg als Maler für seine Tätigkeit wirklich brennt. Erkennbar ist dies nicht nur an der lodernd-prallen Farbgebung seiner Gemälde, sondern auch an den glühenden Leidenschaften, die aus seinen Bildmotiven sprechen.

Erinnert an Paul Gauguin

Jörgs Bilder feiern Körperlichkeit und die Natürlichkeit von überwiegend Frauen-Körpern. Aber auch von androgynen, einer bestimmten Geschlechtsbestimmung ausweichenden Figuren, die miteinander beten, Geige spielen, Sinnieren, im Dunst und Schleier des Weines gefangen sind, die tanzen oder individuell versonnen ihren Gedanken nachhängen. Die Ausstellung „Eschenlohe Malerei“ im Salon unter dem Motto Kunstsommer Eschenlohe kann diesen wuchtig-farbmächtigen Ölgemälden, die alle in auffällig schweren, dunklen Holzrahmen gefasst sind, eine ungeheure Präsenz verschaffen. Die Rahmen sind schon beinahe eine Art Markenzeichen für Jörg und seine Vorgehensweise: alt und teils stukkiert, fassen sie seine auf grundierte und geschliffene Pappelholztafeln aufgetragenen Malereien, die an die größentechnischen Vorgaben der vorhandenen Rahmen angepasst sind. Beim ersten Eindruck, einer flüchtigen Impression, wird man unweigerlich an Südsee-Freiluft-Szenerien von Paul Gauguin – Jörgs Lieblingsmaler – erinnert. Allerdings bezieht Jörg seine Inspiration aus Fotos, die er als „Auslöser für seine Motive“ verwendet.



Das Ambiente des Salons mit seinen großen Glasscheiben dürfte mit diesen wuchtig daherkommenden Gemälden einen veritablen Schauraum abgeben. Jörg und seine Kunst- und Lebenspartnerin Kathrin betonen aber auch, dass es weder um Show noch um ein auch nur irgendwie geartetes Marketing gehen soll.



Plakativ-sinnlich und emotional

Jörg bezeichnet sich selbst nicht nur gern als Handwerker, er versteht sich auch als solcher; fast mehr denn als Künstler, so will es den Anschein haben. Jörg hat im elterlichen Escheloheschen Wasserkraftwerks-Betrieb gelebt, gelernt und seinen Lebensunterhalt erarbeitet – bis er sich als Jugendlicher absetzte und selbständig im Bereich von Wasserkraftwerks-Bau und -Umbau tätig wurde. Mit etwa 50 Jahren wechselte er „ins Private und Kreative“, erzählt er.



Womöglich resultiert aus dieser Kehrtwende zu seinem Kindheitshobby „Malen“ auch das eher Plakativ-Sinnliche in der Formen- und Farbensprache seiner Bilder und das hoch Emotionale, das sie vermitteln. Jörgs Könnerschaft liegt im Suggestiven, in der Erschaffung von Situationen, in denen die Betrachter unvermittelt zu Anteilnehmern an den Befindlichkeiten der Dargestellten werden.



Die Vernissage findet am Freitag, 3. Juni, ab 19 Uhr im Salon (Frundsbergstraße 2 in Mindelheim) statt. Die Ausstellung geht insgesamt von 3. bis 29. Juni von jeweils 17 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Regine Glöckner