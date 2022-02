Mindelheim: Ladendiebin entwischt - und klaut dann nochmal im selben Laden

Eine 30-Jährige kam am Samstag gleich zweimal in einen Mindelheimer Supermarkt, um Ware mitgehen zu lassen. © Lino Mirgeler/dpa

Mindelheim - Sogar die Polizei spricht von einem „dreisten“ Verhalten. Eine 30-Jährige konnte am gestrigen Samstag nach ihrem Diebstahl in einem Mindelheimer Supermarkt gerade noch so entwischen. Noch am selben Tag kehrte sie zurück und klaute nochmal - dann ohne Erfolg.

Gegen 15 Uhr hatte die Frau ihren ersten Ladendiebstahl im Supermarkt in der Allgäuer Straße durchgezogen. Gerade noch so konnte sie dem Ladendetektiv entwischen und verschwand daraufhin. Doch „über alle Berge“ war sie noch längst nicht, denn gegen 19.20 Uhr kehrte sie von selbst in den Supermarkt zurück - und beging gleich noch einen Ladendiebstahl.

Dabei wurde sie dann endgültig erwischt und festgehalten. Schließlich räumte die Dame noch einen weiteren Diebstahl am Samstag vor einer Woche im gleichen Supermarkt ein. Der Beuteschaden betrug insgesamt über 230 Euro.

Der Marktleiter erstattete Anzeige wegen der drei Fälle des Diebstahls gegen die 30-Jährige, die laut Polizeiangaben aus dem Landkreis Augsburg kommt.