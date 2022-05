Mindelheim: Mann klaut Sitzbank an der Mindel - und wird dabei beobachtet

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Fall, in dem ein Mann an der Mindel die Sitzfläche einer Bank geklaut hat. © wk

Mindelheim - Ein Unbekannter hat am gestrigen Donnerstagmorgen an der Mindel die Sitzfläche einer öffentlichen Sitzbank geklaut. Dabei wurde er beobachtet. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen.

Gegen 8 Uhr hatte eine Frau im Birkenweg beobachtet, wie ein bislang unbekannter Mann an einer öffentlichen Sitzbank an der Mindel herumhantierte. Wie die Zeugin der Polizei erzählte, habe der Mann die Sitzfläche der Bank entfernt und einfach mitgenommen. Die Bank stand direkt an der Mindel.

Die Frau folgte dem Unbekannten noch bis in die nördlich gelegene Schrebergartensiedlung, dort verlor sie den Unbekannten schließlich aus den Augen. Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs.

Die geklaute Sitzfläche aus Holz hat die Maße 200 auf 35 Zentimeter und einen Wert von rund 50 Euro. Der Unbekannte wird auf 35 bis 45 Jahre geschätzt und hat dunkle Haare. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter Tel. 08261/7685-0 entgegen.