Mindelheim: Maria Ward verabschiedet letzte reine Mädchenklassen

Von: Oliver Sommer

Von den 90 Absolventinnen haben 31 Schülerinnen mit einer „Eins vor dem Komma“ abgeschnitten, weitere 42 Schülerinnen durften sich über eine „Zwei vor dem Komma“ freuen. © Schomanek

Mindelheim - „Ihr seid jetzt Schüler des Lebens“, gab Roland Peter, Mindelheims Dritter Bürgermeister, der Abschlussklasse der Maria Ward-Schule mit auf den Weg. Und wünschte ihnen, dass im Blick zurück die schönen Tage und die tolle Zeit überwiegen mögen. Zum letzten Mal hat die Realschule einen rein weiblichen Jahrgang verabschiedet, über 80 Prozent der Schülerinnen erreichten einen guten oder sogar sehr guten Notendurchschnitt.

Der Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann soll einmal gesagt haben, dass, wenn man in einer Sache Meister geworden sei, man anschließend wieder zum Schüler werde. Nun, meinte Roland Peter, würden die etwas über 90 jungen Damen, die an diesem Abend ihre Abschlusszeugnisse erhalten sollten, nun wieder zu Schülerinnen werden, diesmal in der Schule des Lebens, nachdem sie die Maria-Ward-Schule mit Bravour gemeistert hätten.



Mit einem Blick auf seine eigene Schulzeit verabschiedete Peter die vier Schulklassen im Namen der Stadt und auch in Vertretung für den verhinderten Landrat und wünschte ihnen neben Erfolg auf ihrem künftigen Weg vor allem, dass beim Blick zurück auf die Schulzeit die schönen Momente überwiegen mögen, die Freundschaften, die schönen Tage und die tolle Zeit, die die nun Ex-Schülerinnen in den vergangenen sechs Jahren Realschule erlebt hätten.



Demgegenüber hatte die Vertreterin der Eltern einen anderen, nicht minder bekannten Nobelpreisträger im Auge, als sie die Schülerinnen aufforderte, neugierig zu bleiben. Sie erinnerte an die vergangenen sechs Jahre aus Sicht der Eltern, die Tee gekocht, zugehört und Vokabeln abgefragt hatten und „einfach immer da gewesen seien“ für ihre Töchter und sie durch diese nunmehr zehn Jahre Schule begleitet hatten. Nun seien auch die Anstrengungen der vergangenen Wochen und Monate vorbei und haben zu einem glücklichen Ende geführt.



Auch die Schülersprecherin Anna Seemüller ließ nochmals die vergangenen Jahre Revue passieren, vor allem die letzte Klassenfahrt, die lustigen Momente und die Schulfreundschaften, wobei die junge Dame anmerkte, dass die Noten auf einem Stück Papier nicht die Schülerinnen, nicht die jungen Menschen definieren würden.



Noten sind nicht alles

„Noten sind nicht alles“, sagte sie, es gehe um die Persönlichkeit, um Empathie und Einfühlungsvermögen genauso. Damit verband sie Worte des Dankes an die Lehrerinnen, an die ehemalige und an die aktuelle Rektorin Sibylle Gerner, die auf der Abschlussfeier das allerletzte Wort haben sollte.



Davor aber kamen nochmals die Lehrkräfte zu Wort, die die Mädchen durch diese sechs Jahre begleitet hatten.



Herausragende Leistungen

Gerner fasste dann auch die Abschlussklasse in kurze Zahlen, 31-mal habe eine Eins vor dem Komma gestanden, 42 Mal eine zwei, womit 80 Prozent des Jahrgangs mit zwei oder besser abgeschnitten hatten.



Die erfolgreichsten Schülerinnen mit einem glatten Einserschnitt sind heuer Annika Pfanzelter, Patricia Fischer und Corinna Schwank. Der Applaus war ihnen sicher.



Die Absolventinnen

Klasse 10 A

Al Wehebi, Farah; Draeger, Giulia; Eichele, Leonie; Feddrich, Selina; Gorbach, Angelina; Harder, Elisabeth; Hassani, Mahdia; Ivkic, Matea; Josipovic, Valeria; Leipert, Leonie; Thaqi, Erleta; Vogt, Carolin



Klasse 10 B

Belm, Mia; Bienert, Mirjana; Bozanovic, Lucija; Endler, Franziska; Hofmann, Felicia; Holl, Annalena; Huber, Johanna; Jakob, Johanna; Klinger, Nadine; Lederle, Ramona; Martin, Jasmin; Poralla, Lucy; Sasaran, Maria-Luisa; Schmid, Anna-Lena; Schuster, Martina; Schwank, Corinna; Schwarz, Leonie; Seemüller, Anna; Sontheimer, Leonie



Klasse 10 C

Ammann, Katharina; Bader, Anna; Betz, Jannika; Birk, Mia; Demmler, Josefine; Fendt, Emily; Fischer, Patricia; Fröhlich, Lorena; Grambihler, Milena; Heiß, Lara; Hofmann, Laura; Hörtnagel, Lena; Hörtnagel, Leonie; Hößle, Paula; Huber, Selina; Kraus, Amelie; Kriesmer, Sophia; Liebl, Annalena;



Lohr, Carolin; Nußer, Larissa; Osterloh, Leonie-Kimberly; Salger, Lara; Schmidt, Isabell; Speck, Amanda; Stadler, Leonie; Tschugg, Lara; Werner, Eva; Wißmiller, Anja



Klasse 10 D

Bader, Isabell; Baur, Bernadette; Bersch, Janina; Blum, Joelina; Bogatu, Lea; Eder, Hannah; Finke, Lena; Fuchs, Eva; Gedik, Seda; Gödrich, Samira; Gropper, Viktoria; Holzleitner, Kathrin; Kellermann, Lena; Leischner, Susanne; Lutzenberger, Birgit; Mayer, Hanna; Müller, Ramona; Neumeier, Joelle; Nieberle, Sina Maria; Pfandzelter, Annika; Piffrement, Celina; Plettrichs, Jule; Rösch, Johanna; Scheitle, Laura; Seemüller, Lisa; Simnacher, Emilia; Stark, Jessika; Strübel, Charlotte; Weber, Laura; Wiedemann, Sophia.



Herzlichen Glückwunsch!