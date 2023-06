Mindelheim: Maristen-Realschüler räumen 1. Platz in Robotik ab

Freuen sich über den ersten Platz: Nicole Hofmann (Schulleiterin), Thor Holzapfel, Bastian Putz, Amina Jusufi und Markus Andlinger (Robotik-Lehrer). © Emily Thomas

Mindelheim - Und wieder haben die Schüler der Realschule am Maristenkolleg den ersten Platz belegt.

Seit mittlerweile acht Jahren arbeiten Schülerinnen und Schüler mit der EV3 Robotik Technik von Lego.



Zunächst erfolgte dies nur in dem sehr gut besuchten Wahlfach, später dann zusätzlich als fester Unterrichtsbestandteil der Technikklassen in den Jahrgangsstufen fünf und sechs.



Die Robotik am Maristenkolleg hat sich zum Erfolgsmodell etabliert. Dies wird auch an der Entwicklung bei den jährlichen Leistungsvergleichen der schwäbischen Realschulen ersichtlich. Anfänglich diente die Teilnahme oftmals nur dem Erfahrungsgewinn und die Ergebnisse waren zweitrangig. Diese konnten in den folgenden Jahren immer weiter gesteigert werden, bis der erste Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2019 errungen werde konnte. Nach der pandemiebedingten Absage der Wettbewerbe 2020 und 2021 konnte der Leistungsvergleich ab 2022 wieder aufgenommen werden. Im Mai fand die schwäbische Robotik-Meisterschaft an der Staatlichen Realschule in Obergünzburg statt. Dabei konnten die Schülerin Amina Jusufi sowie die Schüler Thor Holzapfel und Elias Sontheimer in der Kategorie „Power Bauer – Reiche Ernte“ erneut den ersten Platz belegen.



Das Team, das tatkräftig durch den Tutor Bastian Putz unterstützt wurde, darf nun als eines von drei Teams die schwäbischen Realschulen beim Bayernfinale in Amberg vertreten.



Einen weiteren Meilenstein konnte das zweite Team der Realschule des Maristenkollegs mit den Schülern Jonas Zwinger, Sebastian Strodel und Madars Seimuskins setzen. Sie brachten zum ersten Mal das neue Lego-System Spike Prime zum Einsatz und sammelten erste Erfahrungen im Wettbewerb. Das System wird in absehbarer Zeit den EV3-Roboter am Maristenkolleg ersetzen und auch im Programm des geplanten EduLab des Schulwerks der Diözese Augsburg, das am Maristenkolleg errichtet wird, fest verankert werden. Die Robotik an der Realschule des Maristenkolleg ist auch für die Zukunft technisch hervorragend aufgestellt.

