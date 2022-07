Mindelheimer Maristenkolleg vergibt 61 Tickets in „das echte Leben“

Die diesjährigen Abiturienten des Maristenkollegs feierten kürzlich ihren Abschluss und gleichzeitig den Abschied von ihrer Schulkarriere. Vier Abiturienten konnten mit einem 1,0-Abi glänzen. Der Gesamtschnitt betrug 2,06. © Conny Kleiner

Mindelheim – Im Rahmen eines Dankgottesdienstes sowie eines feierlichen Festaktes erhielten am Maristenkolleg Mindelheim 61 junge Leuten ihr Abiturzeugnisse überreicht. Dabei gab es eine ganze Reihe hervorragender Ergebnisse.

Vier Prüflinge schlossen mit 1,0 ab, 27 hatten eine 1 vor dem Komma, der Gesamtschnitt des Jahrgangs beträgt 2,06. Zahlreiche Sonderpreise für herausragende Schülerleistungen in einzelnen Fächern konnten ebenso vergeben werden wie der „Marcellin Champagnat-Preis“ der Bildungsstiftung für besonderes soziales Engagement.



Die Absolventen 2022: Janina Bachmaier, Andreas Baumeister, Ahmik Birkholz, Lena Böck, Anna Boeck, Matthias Dalmeir, Kilian Daser, Eric Dautfest, Martha Eberle, Lukas Fischer, Leopold Freuding, Julia Geißler, Simon Ginter, Alexander Goetting, Andreas Göppel, Kayra Güler, Jonas Gust, Kilian Gutleber, Lucia Hartmann Castillo, Luca Hilverkus, Maximilian Hinze, Felix Hopfenziz, David Javani, Miray Karatas, Evelin Keip, Marta Kelava, Mara Krumm, Nick Leitner, Nepomuk Lorenz, Visar Lumi, Benjamin Lutz, Pia Lutz, Denny Mayer, Luca Milhard, Joris Muck, Luca Musikant, Julius Nett, Simon Neumann, Luka Pejic, Emilio Pieper, Clara Scheuermann, Coralie Schietinger, Lucy Schmid, Fabian Schneider, Anna Schropp, Franziska Sontheimer, Maximilian Steck, Jonas Streitel, Sophia Strom, Julia Sturm, Leo Süßmeyer, Josefine Tatzkow, Corinna Thorausch, Lukas Tiefenbacher, Nico Tottleben, Eva Träger, Sebastian Vogt, Luisa Wagner, Jasmin Walther, Barbara Wiedemann und Corbinian Zips.

Auch besondere Schülerleistungen wurden honoriert. Für Julia Sturm gab es im Fach Latein die Anstecknadel „Praemium Athenae“, den Sonderpreis in Spanisch erhielt Lena Böck. In den Wirtschaftswissenschaften ging der Buchpreis sowie eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft im Verein für Sozialpolitik VfS an Janina Bachmaier, in Informatik erhielten Simon Neumann und Visar ­Lumi den Buchpreis sowie einen einjährigen kostenfreien Bezug von Leistungen der Gesellschaft für Informatik e.V. für hervorragende Leistungen.



In Mathematik räumten Simon Neumann, Jonas Streitel, Julia Sturm, Corinna Thorausch und Sebastian Vogt den Sonderpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung ab. Eine Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielten Visar Lumi, Benjamin Lutz, Julius Nett und Lukas Fischer, der auch den Buchpreis erhielt.



In Physik erhalten folgende Schüler für ihre hervorragenden schulischen Leistungen ein e-fellows-Stipendium: Lena Böck, Andreas Göppel, Mara Krumm, Nepomuk Lorenz, Pia Lutz, ­Simon Neumann, Lucy Schmid, Jonas Streitel, Julia Sturm, ­Corinna Thorausch, Lumi Visar, Barbara Wiedemann und Sebastian Vogt.



Der „Marcellin ­Champagnat- Preis“ der Bildungsstiftung Maristenkolleg ging an Corinna Thorausch samt ihres Helferteams.