Mindelheim: MBG fordert mehr Transparenz beim Klinik-Neubau

Von: Marco Tobisch

Teilen

Aus der Mindelheimer Klinik soll im Laufe der nächsten zehn Jahre ein „Gesundheitscampus“ mit Ärztehaus werden. © Tobisch

Mindelheim – Bei der Mitgliederversammlung der Mindelheimer Bürgergemeinschaft (MBG), bei der Tanja Bittner als neue Kassenprüferin für die verstorbene Hannelore Lutzenberger gewählt wurde, hat vor allem das Thema „Klinik-Neubau am Standort Bad Wörishofer Straße“ für hitzige Diskussionen gesorgt.

„Ein Klinik-Neubau in diesen gigantischen Ausmaßen auf innerstädtischem Gelände und ohne Tiefgarage oder Parkdeck, das geht nicht“, erklärte der Vorsitzende der MBG, Robert Frei. Es wurde heftig kritisiert, dass ein Riesenkomplex nur mit oberirdischen Parkplätzen im früheren Klinikpark geplant sei. Geplant ist der Abriss des Parkdecks nach Informationen der MBG in einem ersten von drei Bauabschnitten schon 2023. „Das ist städteplanerisch ebenso zweifelhaft wie das Tempo“, moniert Michael Gerle. Eine Anliegerin befürchtete derweil, der Parksuchverkehr rund um die Klinik werde zunehmen und das ganze Viertel belasten.

Das beauftragte Architekturbüro Felix + Jonas (München) hat bereits ein Modell vom Klinik-Neubau entworfen, dieses befindet sich derzeit im Rathaus. Das bestätigt die Stadt. Die MBG fordert, das Modell solle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Es ist nicht zu verstehen, dass bei einer Baumaßnahme in dieser Größenordnung die Bevölkerung weder einbezogen noch informiert wird“, monieren die Stadtratsvertreter der MBG. Sie fordern in einem Antrag an den Bürgermeister, die „Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Klinikgelände“ (geplant in der Stadtratssitzung am 10. Oktober) aus Gründen der Transparenz auf November zu verschieben.

Die Stadt erklärt, das „Konzept auf Basis des Modells“ stehe am Montag dennoch auf der Tagesordnung (wie auch der MBG-Antrag). Stadträte haben im Vorfeld der nächsten Stadtratssitzung die Möglichkeit, sich anhand des Modells über den Klinikneubau zu informieren.

Sobald der Bebauungsplan ins Verfahren gehe, soll es zwei Bürgerbeteiligungsrunden geben, bei denen Bürger Stellungnahmen und Anregungen abgeben können und auch die Möglichkeit haben, das Modell anzusehen, so Pressesprecherin Julia Beck.

Ferner erklärt die Mindelheimer Bürgergemeinschaft, man könne auch über neue Standorte der Klinik nachdenken, etwa im Mindelheimer Norden. Konkrete Orte nennt die MBG allerdings nicht.

Weitere Themen in der MBG-Versammlung am letzten Donnerstag waren die Windkraft, die temporäre Erprobung der Einbahnregelung in der Maximilianstraße und das Jugendangebot..

Auch interessant:

Mindelheimer Klinik: Geschäftsführer Florian Glück stellt Zukunftspläne im Stadtrat vor

Mindelheimer Klinik: Planungsbüro bereitet Bebauungsplan vor