Mindelheim: Menschen beim Spazierengehen kennenlernen

Von: Melanie Springer-Restle

Bei dem Format „Walk and Talk“ kann man sich bewegen und nette Menschen kennenlernen. © Yuri Arcurs/Panthermedia

Mindelheim - Sind Sie neu in der Stadt oder haben momentan wenige Kontakte? Haben Sie Interesse an Gesprächen die über Smalltalk hinausgehen und Lust neue Leute kennenzulernen?

Ab Donnerstag, 21. September, um 17 Uhr können sich Menschen bei einem Spaziergang begegnen, um neue Kontakte zu knüpfen und um interessante Gespräche zu führen.



Eingeladen sind alle, die offen für neue Menschen sind und sich mehr als nur Smalltalk wünschen. Der Spaziergang beginnt an der Schwabenwiese am Mindelburgweg in Mindelheim. Er dauert maximal eineinhalb Stunden und wird so gemütlich gestaltet, dass alle mithalten können.



Bei jedem Wetter

Spaziert wird bei jedem Wetter, frei nach dem Motto „es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“. Der Verein Selbsthilfekontaktstellen Bayern hat sich etwas ganz Besonderes für den Start in den Herbst ausgedacht: In 17 bayerischen Städten werden „Walk & Talk-Treffen“ angeboten.



Als Partner im bayerischen Bündnis für Prävention soll außerdem der Jahresschwerpunkt des bayerischen Gesundheits- und Sozialministeriums „Licht an damit Einsamkeit nicht krank macht“ aufgegriffen werden und dazu beitragen, Wege aus der Einsamkeit aufzuzeigen.



Begleitet wird der Treff die ersten Male von der örtlichen Selbsthilfe-Kontaktstelle Kempten / Allgäu, um anschließend selbstorganisiert weiterzulaufen. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erwünscht. Diese erfolgt in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kempten / Allgäu unter der Tel.: 0831 960 60 91 oder an shg.kempten@mnet-online.de.

