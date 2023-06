Mindelheim: Michael Bahrs „Traum-Brecher“-Gemälde im Kunstvereins-Salon

Von: Regine Glöckner

Teilen

Michael Bahr zusammen mit der vormaligen Kunstvereinsvorsitzenden und Ehrenmitglied Christel Klemenjak. © Glöckner

Mindelheim - Für Michael Bahrs aktuell im Kunstvereins-Salon präsentierte Gemälde mag der erste Eindruck die Redewendung „sie sind fast zu schön, um wahr zu sein“ bestätigen. Stimmen muss das aber nicht; denn Bahr malt tatsächlich wunderschön gegenständlich und wundervoll wahrhaftig. Aber wieso verblüffen oder irritieren seine prächtigen Bilder bisweilen auch trotz ihrer geradezu fo

Die gesehene Realität liegt Bahrs Bildern zugrunde und zugleich verstört manchmal deren vermeintlich makellose Schönheit; weil die Ästhetik des Gemalten unterlaufen wird von einer in den Bildern meist enthaltenen Warnung, einer Brechung. Der Künstler zwingt zum genau Hinschauen auf den in manche Bilder eingebauten kleinen Störfaktor. Aber der kann es in sich haben. Bahr wünscht sich „Resonanz“, einen Widerhall, ein Echo. Sofort könnte man meinen, Konsonanz, Einverständnis, dazu herstellen zu können. So nach dem Motto: „Oh, wie schön.“ Doch dann hat man vermutlich ein Detail „übersehen“; denn in Bahrs Bildern lauert eben auch Dissonanz. Nicht immer, aber oft. Viele von Bahrs Bildern fördern und fordern eine spezielle Aufmerksamkeit für die Zerbrechlichkeit der Welt, der Natur, des Schönen.

„Zeit für Traum-Brecher“ heißt die Präsentation des seit 2021 auch Zweiten Vorsitzenden des Kunstvereins, der zuletzt und mehrfach zuvor bei den Mitgliederjahresausstellungen im Forum Publikumspreise gewonnen hat. Und der eigentlich vom Schreiben herkommt, studierter Germanist ist, ein Faible für Musik und Literatur hat; wie auch seine Texte auf der Kunstvereinswebsite ahnen lassen. Hier spricht ein Literat und da malt ein Poet mit sensitivem Blick, feinem Pinsel und kritischem Intellekt.



Bahrs Bilder wirken raumgreifend in Format und Inhalt; geschaffen in einer Art „Rastertechnik, impressionistisch“ wie es der Künstler selbst beschreibt. Und man möchte hinzufügen pointillistisch: er „tupft“ mehr, als dass er mit fülliger Geste die Elemente besonders seiner Landschaftsbilder ausmalt. Und aus gewissem Abstand betrachtet, ergibt sich so ein fotografisch anmutendes Gesamtbild. Öl, Mischtechnik, Pastellkreide auf Leinwand: der Künstler versteht sich auf viele Techniken. Seine Partnerin Marga Schmid-Kemmeter berichtet, dass Bahr einen Atelierraum für Malen, Computern und Musik nutzt. Und er bestätigt: „Wenn ich male, höre ich gern Musik, egal ob Klassik oder DeepPurple“. Er mag den „optimistischen Grundzug Mozartscher Musik“.



Bahr zeigt aber auch seine andere Passion: „Enten“ 2CV, derer er „drei verschlissen hat“ oder Vespas, NSU oder BMW R25/3 von 1955 in bunter Perfektion. Da ist der Maler ganz Nostalgiker. Vielleicht passt das ja ganz gut zusammen mit seiner umweltkritischen Haltung, wenn er bemerkt, „der Mensch neigt dazu, wenn‘s unangenehm wird, sich wegzuträumen“. Der in Amberg ansässige, gebürtige Coburger, der zwanzig Jahre als Texter in der Industrie tätig war, spricht bei der Ausstellungseröffnung von der „biblischen Umkehr“, von der „Brüchigkeit der Idylle“. Und vom doppeldeutigen Begriff des „Traum-Brechers“, wenn Wellenträume brechen, oder Traum-Wellen. Traum-Welten? Bahr macht den Eindruck eines durch und durch aufrichtigen Künstlers, der Gefallen an seiner Kreativität hat, ohne gefällig wirken zu wollen. Und dafür fand er bei der Ausstellungseröffnung viel Beifall.



Die Ausstellung ist bis 29. Juni geöffnet: Dienstag und Mittwoch von 17 bis 19 Uhr und Sonntag, 18. und 25. Juni, von 14 bis 17 Uhr. Adresse: Salon, Frundsbergstraße 2, Mindelheim.