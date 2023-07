Mindelheim: Modus Consult stellt Ergebnis des Mobilitätskonzeptes im Stadtrat vor

Von: Regine Glöckner

Teilen

Mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß? Wie sich die Mindelheimer fortbewegen, hat in den letzten Jahren ein Büro aus Ulm untersucht. Das Ergebnis ist ein Mobilitätskonzept. © Glöckner

Mindelheim – 2020 hat die Stadt Mindelheim ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben. Als Projektverantwortlicher von Modus Consult aus Ulm erläuterte Stefan Hangleiter in der jüngsten Stadtratssitzung ausführlich, wie mit der Aufstellung eines Verkehrsmodells, einer Haushaltsbefragung, der Parkraumuntersuchung, der Fortschreibung der vorhandenen Radwegekonzeption und zusätzlichen Prognosedaten bis 2035 eine „Gesamtstrategie zur Ordnung des innerstädtischen Verkehrs“ zustande gekommen sei.

Die überwiegend im Herbst 2020 und Herbst 2021 erhobenen Daten haben laut Hangleiter ergeben, dass Mobilität im „umweltverträglichen Verbund“, also Fußgänger, Radler und ÖPNV im Messungszeitraum etwa 50 Prozent Anteil an den etwa 56.000 gemessenen und zurückgelegten Wegen in der Stadt ausmachten. 3,83 Wege pro Person wurden am Stichtag von 14.612 Mindelheimer Einwohnern im Alter von über sechs Jahren unternommen, davon rund 30 Prozent mit dem Rad. Ein im Städtevergleich guter Wert, wie Hangleiter betonte.



Der Experte und Bürgermeister Dr. Stephan Winter erklärten, dass man mit den Erkenntnissen aus diesem Konzept eine Handlungsanweisung bekäme, die als Grundlage diene und zugleich zukünftig adäquates Handeln ermögliche. Was insbesondere im Hinblick auf das künftige Wachstum der Stadt wichtig sei: Bis 2035 rechnet Mindelheim mit circa 3.800 mehr Einwohnern und 4.140 mehr Arbeitsplätzen. Für die Krumbacher und Landsberger Straße könnte das Verkehrsaufkommen nach aktuellen Prognosen dann um 60 Prozent sowie in der Trettachstraße um 40 Prozent zunehmen.



Parken: Potenzial am Altstadtring

Parkmöglichkeiten in der Altstadt sind bekanntermaßen stark nachgefragt. Wie die Untersuchungen von Modus Consult aber auch ergaben, ist die Parkraumauslastung im Außenbereich etwas schwächer (der Wochen KURIER berichtete). Hangleiter beschrieb ferner die Bedeutung einer nordöstlichen Ortsumfahrung zwischen A96 und Richtung B16 als Entlastungstangente für die Stadt und verwies zudem auf das im vergangenen April vorgestellte Radverkehrskonzept samt Maßnahmenpaket.

Sein Fazit: es gehe einerseits um eine Reduktion des Verkehrsaufkommens und andererseits um eine Stärkung des mobilen Umweltverbundes aus Fußgänger, Radlern und ÖPNV. Einstimmig billigte der Stadtrat das vorgestellte Konzeptergebnis.