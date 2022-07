Jeder kann sich sozial engagieren

Mindelheimer Nachbarschaftshilfe sucht Unterstützung - Ein Helfer berichtet

Nachbarschaftshelfer Horst Schindele (links) begleitet Brigitte Schedler (rechts) zu Fuß mehrmals wöchentlich zur Physiotherapie und zu Arztterminen. © Beck

Mindelheim – Bereits seit dem Jahr 2015 ist Horst Schindele bei der Mindelheimer Nachbarschaftshilfe „Wir für dich“ als Helfer im Einsatz. „Ich mach´s einfach gerne“, sagt der 80-jährige Mindelheimer. Er zählt zu den Nachbarschaftshelfern, die am längsten mit dabei sind.

Bei jedem Wetter begleitet er Brigitte Schedler zu Fuß mehrmals wöchentlich zur Physiotherapie und zu Arztterminen. Nach mittlerweile sieben Jahren sind die beiden ein eingespieltes Team.



Die Nachbarschaftshilfe „Wir für dich“ bietet Unterstützung für Familien, Senioren und Menschen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder sozialer Notlagen Hilfe benötigen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer unterstützen beispielsweise bei Gartenarbeiten, kleinen handwerklichen Tätigkeiten sowie bei Büroarbeiten. Sie begleiten aber auch bei Spaziergängen oder statten zu Hause Besuche ab. Gerne begleiten die Helfer auch zu Arztterminen, Einkäufen oder anderen Fahrten. Das Angebot der Nachbarschaftshilfe richtet sich dabei an Menschen in Mindelheim und den dazugehörigen Ortsteilen.

„Ich schätze es sehr und freue mich immer, dass Herr Schindele mich regelmäßig und immer pünktlich zu Hause abholt, um mich zu meinen Terminen zu begleiten“, freut sich Schedler. Die beiden berichten von der überaus großen Hilfsbereitschaft von Fremden, denen sie begegnen, wenn sie unterwegs sind. Dazu zählen nicht nur Menschen, die bei der Überwindung von Treppen und ähnlichen Hindernissen behilflich sind, sondern auch Mitfahrgelegenheiten durch Fremde, beispielsweise während eines Schneegestöbers. Doch auch nicht alltägliche Erfahrungen zählen dazu wie z.B. das Angebot dreier Frauen, mitten auf dem Marienplatz für Schedler zu beten. „Wir waren sehr überrascht und erfreut über das Angebot“, freut sich Brigitte Schedler. Die Nachbarschaftshilfe sei für Menschen, die eingeschränkt sind, eine sehr gute Sache. Schedler würde sich aber wünschen, dass sich mehr freiwillige Helfer melden.



Jeder kann sich sozial engagieren

„Ich habe großen Respekt vor Menschen, die ehrenamtlich so viel Zeit opfern“, erklärt Maria Brosch, Leiterin des städtischen Seniorenbüros. Im Grunde könne sich jeder Rentner bzw. Freiwillige melden, der sich sozial engagieren möchte, fügt Schindele hinzu. Für Leistungen werden 10 Euro pro Stunde berechnet. Die Helfer erhalten eine Aufwandsentschädigung und sind als Mitglied im Trägerverein Familiengesundheit 21 e.V. unfall- und haftpflichtversichert. Die Nachbarschaftshilfe ist berechtigt, Dienstleistungen im Rahmen von zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen über die Pflegekasse abzurechnen. Die Anfragen an die Nachbarschaftshilfe nehmen weiter zu. Derzeit unterstützen 23 aktive Helfer insgesamt 136 Menschen mit Hilfebedarf.



Wer Unterstützung in Anspruch nehmen möchten oder Interesse daran hat, die Nachbarschaftshilfe tatkräftig zu unterstützen, kann seine Anfrage per Mail an maria.brosch@mindelheim.de oder manuela.miller@mindelheim.de richten. Persönlich sind die Mitarbeiterinnen donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. 08261/9915-462 erreichbar.