Mindelheim: „Neue“ Anna-von-Teck-Kita gesegnet

Von: Oliver Sommer

Offiziell hatten die Jüngsten die Räume der Anna von Teck Kita schon im Herbst vergangenen Jahres in Besitz genommen. Derzeit gibt es eine Krippen- und eine Kindergartengruppe mit zusammen rund drei Dutzend Kindern. Ab Herbst dann sollen die maximal möglichen, also rund 80 Kinder das Gebäude mit Leben füllen. © Oliver Sommer

Mindelheim - Sicher war sich Mindelheims Stadtoberhaupt zwar nicht ganz, aber dennoch dürfte der ehemalige Stephanus-Kindergarten der einzige weit und breit sein, der zweimal Gottes Segen erhalten hat. Dagegen war sich Dr. Stephan Winter sicher, dass es ein „glücklicher Umstand“ für die Kreisstadt ist, dass die neuen Besitzer noch keine Zukunftspläne für die rund 50 Jahre alten Räume in der Bürgermeister Betz-Straße geschmiedet hatten. So bekommen die jetzt ein zweites Leben als Anna-von-Teck-Kindertagesstätte und Übergangslösung für die nächsten Jahre.

Im Unterallgäu brummt es und die Städte wachsen – Türkheim, Bad Wörishofen und nicht zuletzt die Kreisstadt Mindelheim. Das zeigt sich vor allem an den Kinderbetreuungseinrichtungen, die wachsen und teils aus allen Nähten platzen.

So war auch gerade erst der Stephans-Kindergarten, eine Institution in Mindelheim, wie sich Bürgermeister Dr. Stephan Winter und Stadtpfarrer Andreas Straub einig waren, nach Norden in neue Räume im Neubaugebiet Kloster-Heilig-Kreuz-Straße umgezogen. Zu sagen, der alte Kindergarten hätte nach fünf Jahrzehnten ausgedient, sei aus heutiger sicht verfrüht gewesen. Denn der Bedarf für Kinderbetreuungsplätze, ob in Krippe oder Kindergarten, steige von Woche zu Woche, wie Winter in seinen Worten feststellte. Da sei es ein glücklicher Umstand gewesen, dass die beiden Familien Freuding und Graf, die zur zweiten Segnung des Kindergartens gekommen waren, noch keine Pläne für die Zukunft der Räume des alten St.Stephans-Kindergartens gemacht hatten.



Die Kirchenverwaltung hatte das Grundstück mit seinem großen Garten an die beiden Familien verkauft, und wie Dekan Straub meinte, die richtige Wahl getroffen. So war man seitens der Verwaltung auf die Familien zugegangen, um die Räume als provisorische Lösung nutzen zu können. Man konnte das zweigeschossige Gebäude mit einigen Anpassungsarbeiten durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs „fit“ machen , um für die nächsten Jahre wieder Kinder aufzunehmen. Offiziell hatten die Jüngsten die Räume schon im Herbst vergangenen Jahres in Besitz genommen, derzeit gibt es eine Krippen- und eine Kindergartengruppe mit zusammen rund drei Dutzend Kindern, ab Herbst dann sollen, so Winter, die maximal möglichen, weil erlaubten, je zwei Gruppen mit dann zusammen 80 Kindern in den Räumen toben, schlafen, essen, spielen und spielerisch auch lernen.



Damit, so der Bürgermeister, habe man sich etwas Zeit verschafft, um die nächste Kinderbetreuungseinrichtung in Ruhe planen zu können, die dann wohl auch wieder in der Nähe eines Neubaugebietes entstehen soll. So lange wollen ein halbes Dutzend engagierte Damen um die Einrichtungsleiterin Lisa Maier pädagogische Räume mit dem neuen Erziehungskonzept für die Krippen- und Kindergartenkinder schaffen. Bei diesem Erziehungskonzept dürfen die Kinder frei nach ihren Neigungen und Interessen in den Gruppen agieren und müssen keinem starren Konzept folgen (Stichwort „Reggio-Pädagogik“).



Bevor Dekan Andreas Straub Kinder und Mitarbeiterinnen, vor allem aber die Räume segnete und um Gottes Schutz bat für die Anna-von-Teck-KiTa, wie die Einrichtung künftig, nach einer Gönnerin der Stadt heißen wird, merkte auch der Vertreter der Kirche an, dass er sich freue, dass wieder neues Leben in die Räume eingezogen sei und er freue sich auch mit den Kindern, die diese schönen Räume nun mit Leben erfüllen würden. Gottes Segen möge wirken, sagte Straub, auf, dass sich die Kinder hier wohlfühlen und gerne in die Kita kommen würden. Darüber hinaus lud Straub die Mitarbeiterinnen und Kinder ein, gerne auch ihn in der Stadtpfarrkirche zu besuchen und bei Festen und feierlichen Gottesdiensten dabei zu sein. In der Pfarrkirche befindet sich auch das Grab der Namensgeberin, erstmals wurde eine Betreuungseinrichtung nach einer historischen Frau, der Gemahlin des Herzogs, benannt, wie Winter erwähnte.