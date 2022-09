„Wildbienen sind ins Hintertreffen geraten“

Mindelheims neuer Wildbienen-Lehrpfad an der Mindelburg ist fertig

Von: Marco Tobisch

Fast 500 Stunden ihrer Freizeit haben Jan-Erik und Bettina Ahlborn in die Errichtung des neuen Wildbienen-Lehrpfades investiert. Am Wochenende wird er offiziell fertiggestellt sein. © privat

Mindelheim – Unterhalb der Mindelburg kann die Stadt Mindelheim mit einem neuen, naturnahen Ausflugsangebot aufwarten. Jan-Erik und Bettina Ahlborn haben dort in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit einen Wildbienen-Lehrpfad errichtet. Am kommenden Wochenende wird dieser offiziell fertiggestellt sein. Was die Besucher erwarten dürfen, hat Jan-Erik Ahlborn im Gespräch mit dem Wochen KURIER erklärt.

Das Bayerische Volksbegehren „Rettet die Bienen“ von 2019 dürfte vielen noch präsent sein. Mit diesem zielte die ÖDP, die Jan-Erik Ahlborn auch im Mindelheimer Stadtrat vertritt, weniger auf die tierischen Arbeiterinnen per se ab, sondern vielmehr auf die Entwicklung der Artenvielfalt und damit auf das große Ganze. „Meiner Ansicht nach lag die Rettung bei vielen im Kauf von Wildbienen- oder Insektenhotels“, kritisiert Ahlborn. Durch das Volksbegehren seien vielfach falsche Interpretationen hervorgerufen worden.



Seit geraumer Zeit engagiert sich Ahlborn nun auch dafür, dass Unternehmer aus der Region sich für die Artenvielfalt engagieren, betriebseigene Flächen „grün bewirtschaften“ und einer nachhaltigen Nutzung zuführen. „Wir wollen, dass die Menschen verstehen, dass jeder einzelne etwas tun kann, um seine Welt zu retten und seine Lebensqualität zu steigern, ohne immer auf andere zeigen zu müssen, wenn es um das Insektensterben geht“, betont Ahlborn.



Und genau das ist auch die Intention hinter dem neuen Wildbienen-Lehrpfad: Dieser beinhaltet zum einen Naturmodule in Form von Praxismodellen – dazu gehören eine Insektennisthilfe, Blühstreifen, ein Sandarium, ein Steilhang für Bodennister, eine Trockenmauer, Totholz und im nächsten Jahr vielleicht sogar Hummelvölker. Überall entlang des rund 1,4 Kilometer langen Weges sollen die Besucher zu eigenem Engagement animiert werden. Außerdem gibt es auf der Strecke des Lehrpfades insgesamt elf Lehrschilder, die Abbildungen von Wildbienen mit einer Frage auf der Frontseite und die zugehörigen Antworten auf der Rückseite abbilden. Ahlborn: „Da wir auch an alle denken wollten, die gerne ihr Smartphone zücken, haben wir QR-Codes bei den Schildern integriert. Scannt man diesen Code, kann man sich die Antwort direkt auf das Smartphone holen.“ Eine weitere Besonderheit: Die Besucher können sich die Antworten auch vorlesen lassen – zu hören sind unter anderem auch Bürgermeister Dr. Stephan Winter und Landrat Alex Eder.



Nicht nur stimmlich, sondern auch finanziell beteiligte sich die Stadt: 1.200 Euro erhielt Ahlborn für die Errichtung des Pfades aus der städtischen Kasse, eine Spende von 1.000 Euro kam vom Rotary Club Mindelheim (der Wochen KURIER berichtete). Und auch aus eigener Tasche bezahlte Ahlborn noch einiges an Material. Viel bedeutender aber noch: Rund 450 bis 500 ehrenamtliche Stunden haben er und seine Frau Bettina in den Lehrpfad investiert, schätzt Jan-Erik Ahlborn. Hilfe bekamen sie bei schwereren Arbeiten von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs und von Freunden.

„Wildbienen sind ins Hintertreffen geraten“

Bei derartigem Engagement liegt die Frage nahe: Was fasziniert die Ahlborns eigentlich an der Wildbiene? „Ich bin eigentlich ein Wespenfreund und somit Botschafter für die Verfolgten, die Übeltäter und Sommerlochfüller“, antwortet Ahlborn. „Je länger ich nun diesen Bereich beackere, stelle ich fest, wie die Wildbienen ins Hintertreffen geraten sind. Weil wir Menschen in dem allgemeinen Begriff Biene vielmehr nur die Honigbienen sehen.“ Zur Erklärung: Zu den Wildbienen zählen im Prinzip alle Bienen außer eben der Honigbiene – etwa Hummeln, Sandbienen, Mauerbienen, Blattschneiderbienen, Pelzbienen, Holzbienen oder Harzbienen. In Deutschland gibt es etwa 560 verschiedene Wildbienenarten, in Europa über 2.000.



Eine Wildbiene weist den Besuchern den Weg zu den Lehrschildern. © privat

Wie Ahlborn weiter erklärt, sind Wildbienen anders als die behüteten und domestizierten Honigbienen abhängig von gewissen Strukturen, Lebensbereichen und vor allem Nahrungspflanzen. „Das Fehlen einer oder verwandter Pflanzen kann bei den Oligolektischen Wildbienenarten plötzlich zum Aussterben dieser Art in dieser Region führen. Das ist menschgemacht und die wilden Bienen leiden unter all den Maßnahmen unserer Lebensweise“, sagt Ahlborn. Auch der Klimawandel führe zu Änderungen bei den Beständen. „Deshalb wird es Zeit, dass jeder Verantwortung übernimmt und daran etwas ändert. Denn die wilden Bestäuber leisten immer noch die wichtigste Arbeit um unsere Fauna, sowie unsere wirtschaftlich notwendigen Bestäubungsleistungen zu vollziehen“, so Ahlborn.

Wie genau so ein Beitrag zum Wohl der Wildbienen aussehen kann, ist ab 11. September auf dem Pfad zu erleben. Anfang der Woche war er schon nahezu fertig. Ahlborn am Montag: „Heute werden wir das Sandarium noch von eingewachsenem Grün befreien, in das Trockenmauer Beet die ersten Pflanzen für das kommende Frühjahr setzen und dann einfach nochmal das Projekt begutachten. Ansonsten werden wir regelmäßig damit beschäftigt sein, den Wildbienen-Lehrpfad zu pflegen, in Stand zu halten und die ein oder andere Reparatur zu tätigen.“