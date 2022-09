Mindelheim: Plakat für Frundsbergest 2023 heute enthüllt

Von: Melanie Springer-Restle

Auf dem Plakat des Frundsbergfestes 2023 zu sehen ist der mittlerweile verstorbene Helmut Zwing, langjähriges Mitglied des Fähnlein Ems. Das Motiv steht für Harmonie und Frieden. © Springer-Restle

Mindelheim - Heute Abend hat der Frundsberfestring das neue Plakat für das Frundsbergfest 2023 präsentiert. Das Motiv wurde kurz nach dem letzten Frundsbergfest 2018 ausgesucht und steht für Harmonie und Frieden.

Leider ist der auf dem Plakat abgebildete Helmut Zwing, langjähriges Mitglied von Fähnlein Ems, kurz nach der Auswahl des Motivs verstorben. Dennoch erklärte sich die Familie bereit, dem Frundsberfestring das Foto als Plakatmotiv zur Verfügung zu stellen. Urheber des Bildes ist der Fotograf Robert Seitz.

Norbert Sliwockyi, der Vorsitzende des Frundsbergfestrings, dankte Seitz, der am heutigen Abend nicht anwesend war, für das gelungene Motiv und begrüßte auch die Tochter des verstorbenen Helmut Zwing. „Helmut war ein Landsknecht mit Herz und Seele“, sagte Sliwockyi gegenüber unserer Redaktion. Zwing sei nicht nur begeisterter Teilnehmer gewesen, sondern auch eine feste Größe im Festgeschehen. Deshalb entschied sich der Festring, das Foto trotz oder gerade aufgrund seines Todes zu verwenden, so Sliwockyi.

Neuheiten für das Frundsbergfest 2023

Beim Frundsbergest 2023, das zwischen dem 23. Juni und 2. Juli stattfinden wird, werde es auch einige Neuheiten geben. Zum einen wird es ein Lager am Unteren Tor aufgeschlagen. „Das ist eine tolle Sache für die Stadt“, meinte der Vorsitzende. Zum anderen werden die Frundsbergschützen heuer in den Skulpturengarten umziehen, da sie ihr Lager nicht mehr an gewohnter Stelle beziehen können. Der Innenhof stehe nicht mehr zur Verfügung. Und noch eine Besonderheit im kommenden Jahr: Das Jubiläum zum 500-jährigen Bestehen der Schützen wird in irgendeiner Weise thematisiert werden, deutete Sliwockyi an.

Die Mitglieder des Festringes, Bürgermeister Dr. Stephan Winter, das Frundsbergpaar sowie die Kaiserpaare freuten sich mit den Anwesenden über den Auftakt zu einem vollumfänglichen Frundsbergfest, das nach pandemiebedingter Pause längst überfällig sei.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Harfenspielerin Emily Schweighart.