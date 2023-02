Mindelheim: Politischer Austausch zur Finanzierung nicht-staatlicher Schulen soll Situation verbesern

Von: Klaus D. Treude

Teilen

Sprachen in Mindelheim über die Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes (v. links): Peter Kosak (Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg), Beate Merkel, Nicole Hofmann (beide Schulleiterinnen am Mindelheimer Maristenkolleg), der Unterallgäuer Landrat Alex Eder und Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl. © Treude

Mindelheim - Die Finanzierung privater und kommunaler Schulen im Freistaat bedarf dringend einer grundlegenden Reform. Darüber sind sich Bernhard Pohl, stellvertretender Vorsitzender und haushaltspolitischer Sprecher der Freie Wähler (FW)-Landtagsfraktion, Peter Kosak, Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg und der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (FW) einig. Im Rahmen eines Pressegesprächs in Mindelheim zeigte sich Pohl zuversichtlich, dass das am 31. Mai 2000 erlassene bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) noch in dieser Legislaturperiode – im Grunde noch vor der Sommerpause – vom Landtag geändert wird.

Dass es noch vor dem Sommer klappt, davon gehe auch der Vorsitzende des Haushaltsausschusses Josef Zellmeier (CSU) aus, sagte Pohl. Die beiden Regierungsfraktionen, so der Kaufbeurer FW-Landtags­abgeordnete weiter, arbeiten sehr gut gemeinsam und partnerschaftlich an dem Thema. Ihm sei es wichtig, so Pohl, der sich seit geraumer Zeit persönlich sehr stark für die Thematik einsetzt, dass am Ende ein Gesetz mit langer Geltungsdauer erlassen werde. Da sei noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten.



Pohl: „Keine halbfertige Lösung!“

Das künftig geltende Gesetz dürfe keine „halbfertige“ Regelung sein, so Pohl weiter, „denn halbfertig ist gut gewollt, aber schlecht gemacht.“ Das geänderte Gesetz müsse allen Beteiligten gerecht werden und ihnen Planungssicherheit geben, es müsse zudem unbürokratisch (einfache Berechnungsformel) sein und noch in dieser Legislaturperiode erlassen werden. Pohl: „Die Regelungen müssen deutlich vereinfacht werden. Das jetzige Regelungswerk ist viel zu bürokratisch und auch in etlichen Punkten nicht transparent.“ Sollte das Gesetz – wovon er fest ausgehe – in dieser Legislaturperiode entschieden werden, könne man durchaus schon ab 2024 mit den neuen Regelungen arbeiten.



Peter Kosak, Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg, sieht private Schulen im Vergleich mit staatlichen in der Refinanzierung „deutlich schlechter gestellt“, mit der Folge, dass die Kirche immer weiter in die Leistung gehen müsse. Mit Blick auf die Kirchenaustrittszahlen und deren Auswirkungen auf die Kirchensteuer werde das zunehmend schwieriger. Man müsse daher rechtzeitig dafür sorgen, dass die Finanzierung gesichert sei, „wenn es der Wille des Staates ist, dass es diese Schulen gibt“, so Kosak. In der Verfassung sei die Existenz der nicht-staatlichen Schulen übrigens klar geregelt.

Verbesserung bei der Förderung erwartet

Profitieren von einer Reform des BaySchFG, das in der geltenden Fassung eine „auskömmliche Finanzierung“ der nicht-staatlichen Schulen festlegt, würden auch die privaten, kirchlichen und kommunalen Schulen im Unterallgäu. Deren staatliche Förderung bleibt etwa 15 bis 20 Prozent hinter der für die staatlichen Schulen zurück. „Hier sind die nicht staatlichen Schulen echte Ersatzschulen, da ansonsten das fehlende Schulangebot vom Staat bereitgestellt werden müsste“, erklärte Kosak. Im Landkreis ist allein das Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim staatlich, die anderen sind privat bzw. kommunal.



Auch die Leiterinnen des seit 1995 zum Schulwerk der Diözese Augsburg gehörenden Maristenkollegs mit Gymnasium und Realschule in Mindelheim, Beate Merkel (Gymnasium) und Nicole Hofmann (Realschule) nahmen an dem Pressegespräch teil. Merkel unterstrich, das von ihr geleitete Gymnasium sei eine Versorgungsschule. Da Mindelheim kein staatliches Gymnasium habe, hätten die Eltern für ihre Kinder keine Wahlmöglichkeit zwischen staatlicher und privater Schule. Merkel: „Die Kinder müssen weitgehend zu uns kommen.“ Weil das so sei, wolle man auch dieselben Angebote wie staatliche Gymnasien machen, etwa zur individuellen Lernzeitverkürzung oder einer verstärkten Begabungsförderung. Beides sei momentan nicht finanzier- und damit nicht anbietbar. Hofmann machte deutlich, die von ihr geleitete Realschule sei zwar technisch sehr gut ausgestattet, in Bezug auf Lehrerstunden stehe man aber schlechter als staatliche Schulen da. Das bedeute größere Klassen, was nicht gut ankomme.



Im 150.000 Einwohner zählenden Unterallgäu ist sowohl von vier Gymnasien als auch vier Realschulen jeweils nur eine Schule staatlich. „Allein die nicht erstatteten Lehrpersonalkosten der kommunalen Schulen kosten den Landkreis inzwischen jährlich rund 10 Millionen Euro, satte 4,6 Prozentpunkte Kreisumlage”, rechnete Landrat Alex Eder vor. „Dabei steigt der Bedarf kontinuierlich an.” Das Unterallgäu sei bayernweit der einzige Landkreis, der sich ein Gymnasium oder eine Realschule als kommunale Schule „leiste“, obwohl dies eigentlich eine staatliche Aufgabe sei. „Da unterrichtet Personal des Landkreises“, verdeutlichte Kreischef Eder. Zudem finanziere der Landkreis 60 Prozent des Defizits jeder Schule im Unterallgäu „und das ist wirklich ordentlich“. Ein Landkreis müsse andere Bereiche finanzieren: Krankenhäuser, ÖPNV, Sozialleistungen. Er hoffe, dass die kommunalen Schulen bei einer Novellierung des BaySchFG nicht übersehen werden.



Finanzierung muss auch in Zukunft gesichert sein

Bei einem Informationsaustausch hatten die Schulleiter insbesondere beklagt, so Pohl, dass sie bei der Lehrer-Vergleichsberechnung mit staatlichen Schulen (10 bis 15 Prozent, manchmal sogar 25 Prozent) schlechter gestellt seien. Bei den Berechnungen werde beispielsweise ein sogenannter Musterbeamter zugrunde gelegt, der aber – bisher! – nicht der Realität entspreche. Auch wenn dies innerhalb der nächsten drei Jahre ohnehin zu Gunsten der Privatschulen verbessert werden soll, bleibe dennoch das Problem bestehen, dass die staatlichen Schulen mehr Lehrerwochenstunden zugewiesen bekommen als die privaten Schulen vom Staat refinanziert erhalten. Zudem würden die Lehrer an privaten Schulen in der Regel nicht verbeamtet, ergänzte Kosak, weswegen sie im Ruhestand benachteiligt seien. Mit den Refinanzierungsbeträgen für Lehrpersonal müsse zudem, so Kosak, auch der Betrieb der Schule gesichert werden. In diesem Jahr klaffe für die weiterführenden privaten Schulen in Bayern eine Lücke von 67 Millionen Euro – trotz der hohen Zahl von Kirchenaustritten und damit fehlenden Steuereinnahmen sieht Kosak die Finanzierung auch in Zukunft als gesichert an. Diese stehe auf vier Säulen (Freistaat, Kirche, Landkreis, Elternbeiträge), wobei der Freistaat mit etwa 76 Prozent den größten Anteil stelle. Die Kirche werde auch weiter in Leistung bleiben und die Schulen würden weiterleben.



Stärkere staatliche Aufsicht im Falle höherer Mittelzuweisungen befürchtet man übrigens nicht. Kosak: „Die Autonomie der nicht staatlichen Schulen ist gesetzlich gut abgesichert.“ Und für Bernhard Pohl wäre eine stärkere Einflussnahme erst dann denkbar, wenn es zu Missständen an privaten Schulen käme. „Die aber leisten exzellente Arbeit“, so der Abgeordnete.



Dem Pressegespräch vorausgegangen war ein Austausch Pohls mit Schulleitern der Privatschulen in seinem Stimmkreis, dem Unterallgäuer Landrat Alex Eder und Kreiskämmerer Sebastian Seefried sowie dem Kaufbeurer Stadtrat und ehemaligen Ministerialbeauftragten der Gymnasien in Schwaben, Peter Kempf, über die grundlegende Reform. Den Austausch hatten Pohl und Kosak im Anschluss an die beeindruckende Kundgebung von über 12.000 Schülern nicht-staatlicher Schulen am 7. Dezember 2022 auf dem Münchner Königsplatz vereinbart.



Die Schüler hatten damals ihrer Forderung auf Angleichung der Schulfinanzierung durch den Freistaat Bayern für private Schulen an die Unterstützung staatlicher Schulen öffentlich Nachdruck verschafft. Dabei waren die Allgäuer Schulen besonders stark vertreten. Pohl: „Das hat mich beeindruckt. Eine praktische Sozialkundestunde.“