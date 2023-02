Mindelheim: Polizei zieht Fazit zum Gumpigen Donnerstag

Ganz ohne Zwischenfälle ging es am Gumpigen Donnerstag in Mindelheim dann doch nicht. © Springer-Restle

Mindelheim - Am Gumpigen Donnerstag kam es in der Mindelheimer Innenstadt zu mehreren Polizeieinsätzen. Der Umzug durch die Stadt startete pünktlich, wurde sehr gut von der Faschingsbevölkerung angenommen und verlief weitgehend störungsfrei.

Lediglich bei der Ausfahrt zweier Faschingsgespanne kam es zu zwei kurz hintereinander folgenden Beschädigungen am oberen Tor. Die Fahrzeuge waren beide nicht den Auflagen entsprechend und selbst bei besten Fahrkünsten wäre eine schadensfreie Durchfahrt durch das Tor nicht möglich gewesen. Das Ordnungsamt war selbst vor Ort und eine entsprechende Schadensmeldung wurde durch die Einsatzkräfte aufgenommen.

Die weiterführende Veranstaltung auf dem Marienplatz verlief ebenfalls ruhig und die Aufräumarbeiten konnten um 19:00 Uhr starten. Der Großteil der Faschingsgesellschaften verlagerte anschließend in Richtung Forum Mindelheim für die abendliche Veranstaltung des „Lumpenballs“.

Hier kam es gegen 19:40 Uhr im Bereich der Kirchgasse zu einer Schlägerei unter mehreren jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Ein 18-Jähriger wurde von mehreren unbekannten Personen geschlagen und getreten. Ein weiterer 20-Jähriger wollte diesem zu Hilfe kommen und wurde ebenfalls geschlagen. Beide erlitten leichte Verletzungen und waren deutlich alkoholisiert. Die Täter, zu welchen keine nähere Beschreibung bekannt ist, konnten flüchten. Hier stehen weitere Ermittlungen aus.

Eine weitere Schlägerei ereignete sich kurze Zeit später im Bereich der Westernacher Straße. Eine kleinere Gruppe aus drei Personen im Alter zwischen 22 und 24 Jahren begab sich von einer Gaststätte in Richtung Forum, als diese auf eine größere Gruppe von circa 15 Personen traf. Nach anfänglichen Wortgefechten kam es zur Schlägerei, bei welcher die Geschädigten geschlagen und getreten wurden. Die Täter konnten unbekannt fliehen. Die Geschädigten wurden jeweils leicht verletzt und einer wurde vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt. Bezüglich des Tathergangs und der Täter sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Mit zunehmender Stunde stieg auch der Alkoholpegel der Feiernden. Ein 64-Jähriger war so stark alkoholisiert, dass er gegen 22:00 Uhr auf seinem Heimweg am Boden einschlief. Nach Erwecken und Überprüfung durch den Rettungsdienst konnte der Herr durch die Einsatzkräfte nach Hause gebracht werden.

Für zwei weitere Faschingsgäste endete die Party vorerst in einer Haftzelle der PI Mindelheim. Ein 70-Jähriger war als Dracula verkleidet in der Mindelheimer Innenstadt unterwegs. Als er in einer Gaststätte unangenehm auffiel, wurde er vom Gastwirt gebeten, die Lokalität zu verlassen. Als er diesen Anweisungen nicht nachkam, wurde die Polizei hinzugerufen. Diese sprach einen Platzverweis gegen den 70-Jährigen aus. Da der 70-Jährige diesem nicht nachkommen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Nach einigen Stunden in der Haftzelle sah er sein Fehlverhalten ein und konnte aus der Haft entlassen werden.

Weniger einsichtig zeigte sich ein 22-Jähriger, welchem gegen 20:00 Uhr von Securitykräften der Zutritt zur Veranstaltung im Forum Mindelheim verweigert wurde. Nachdem er der Aufforderung zu gehen nicht nachkam, wurde die Polizei hinzugerufen. Auch den Anweisungen der Einsatzkräfte kam der junge Mann nicht nach und leistete schlussendlich Widerstand gegen die Beamten. Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Nachdem der junge Mann sich in der Haftzelle beruhigt hatte, konnte auch er nach wenigen Stunden wieder entlassen werden. Es wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Gegen 22:00 Uhr kam eine im Gesicht verletzte und stark alkoholisierte Person zur Polizeiwache. Der 33-Jährige gab an, von mehreren unbekannten Tätern geschlagen worden zu sein. Er wurde mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur ins Klinikum verbracht.

Zum Ende der Veranstaltung, gegen 2 Uhr, wurden nochmals mehrere Streifen der PI Mindelheim zum Forum beordert. Dort teilte eine 22-jährige, stark alkoholisierte, Frau mit, dass ihr durch einen Securitymitarbeiter unter den Rock gefasst wurde. Die Securitykraft trug die junge Frau aus dem Forum, nachdem die Veranstaltung beendet war. Hierbei habe dieser unter ihren Rock gegriffen, sodass unbeteiligte Zeugen Einblicke unter den Rock hatten. Die junge Frau forderte vehement auf, losgelassen zu werden. Die Securitymitarbeiter hatte bis zum Eintreffen der Streifen bereits Feierabend und sich vom Forum entfernt. Weitere Ermittlungen diesbezüglich sind notwendig.

Nach Ende der Veranstaltungen beruhigte sich die Lage in Mindelheim und alle „Narren“ begaben sich nach Hause.

Sachdienliche Hinweise zu den Schlägereien und unbekannten Tätern nimmt die Polizei Mindelheim Tel. 08261/7685-0 entgegen.

wk